ДБР затримало слідчого Нацполіції за вимагання 27 тисяч хабаря за повернення арештованого авто. ФОТО
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР, затримали слідчого Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції в місті Києві під час одержання ним неправомірної вигоди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ДБР.
У повідомленні зазначається: "За попередньою інформацією, слідчий Нацполіції вимагав від громадянина 27 000 гривень за повернення арештованого майна, а саме автомобіля, що є "двійником".
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу".
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