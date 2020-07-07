ДБР затримало слідчого Нацполіції за вимагання 27 тисяч хабаря за повернення арештованого авто. ФОТО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР, затримали слідчого Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції в місті Києві під час одержання ним неправомірної вигоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ДБР.

У повідомленні зазначається: "За попередньою інформацією, слідчий Нацполіції вимагав від громадянина 27 000 гривень за повернення арештованого майна, а саме автомобіля, що є "двійником".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу".

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