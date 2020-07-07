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ДБР затримало слідчого Нацполіції за вимагання 27 тисяч хабаря за повернення арештованого авто. ФОТО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР, затримали слідчого Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції в місті Києві під час одержання ним неправомірної вигоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ДБР.

У повідомленні зазначається: "За попередньою інформацією, слідчий Нацполіції вимагав від громадянина 27 000 гривень за повернення арештованого майна, а саме автомобіля, що є "двійником".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу".

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ДБР затримало слідчого Нацполіції за вимагання 27 тисяч хабаря за повернення арештованого авто 01
ДБР затримало слідчого Нацполіції за вимагання 27 тисяч хабаря за повернення арештованого авто 02
ДБР затримало слідчого Нацполіції за вимагання 27 тисяч хабаря за повернення арештованого авто 03

Автор: 

слідчий (87) ДБР (3511)


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Ну і хто тепер буде стверджувати, що наша поліція не патріоти? Не американські мерзенні 1000$ попросив, а нашу рідну національну валюту.
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07.07.2020 23:53 Відповісти
Во-первых, нахрена показывать его удостоверение, если там нихрена не видно, ну, а во-вторых, ему всё равно нихрена не будет, сколько уже схватили за взятки, ну и что, все сидят? Ага - сидят, только не в зоне, а большинство на своих насиженных местах. Пока не будет строгих наказаний, то такое будет длиться вечно, Короче, Украина увязла по уши в коррупции, и просвета невидно, хотя зе обещал и коррупцию ликвидировать и войну на Донбассе прекратить, и народ будет лучше жить, но как видите - всё наоборот. Брехня это у него была, как в шоу брехал, что Украина как проститутка, так и в кресле президентском продолжает бессовестно врать.
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07.07.2020 23:59 Відповісти
1 000 ДОЛЛАРОВ !
- округлили паскудник!
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08.07.2020 00:26 Відповісти
это ГБР пора остановить,такими темпами у нас полиции не останется,кто же нас будет грабить и насиловать?!
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08.07.2020 00:57 Відповісти
Задержания проходят уже довольно таки регулярно, вроде начали работать, но!!!! Покажите уже хоть одного за решеткой и того судью, который откажется от "незаконной выгоды" и посадит таки коррупционера надолго, по закону, с конфискацией!?! Этот судья очевидно попадет в книгу рекордов Украины, ибо будет уникальным.
Без посадок всё остальное - мышиная возня.
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08.07.2020 09:01 Відповісти
 
 