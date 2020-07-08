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З України депортували двох росіян: працювали на спецслужби РФ і готували серію тяжких злочинів, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомляють, що з України видворили двох росіян, які працювали на спецслужби РФ і готували вчинення тяжких злочинів на території нашої країни.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

7 липня поліція затримала двох росіян, які працювали на спецслужби: "планували серію тяжких злочинів".

"Сьогодні, 8 липня, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань з працівниками Державної міграційної служби України примусово видворили двох громадян Російської Федерації за межі України. Вчора під час спецоперації у Києві їх затримали правоохоронці. Було отримано інформацію про те, що зловмисники прибули до столиці з метою скоєння ряду тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні. Видворені росіяни були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби та брали участь у військових конфліктах на території різних країн", - йдеться в повідомленні.

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З України депортували двох росіян: працювали на спецслужби РФ і готували серію тяжких злочинів, - поліція 01

З України депортували двох росіян: працювали на спецслужби РФ і готували серію тяжких злочинів, - поліція 02
З України депортували двох росіян: працювали на спецслужби РФ і готували серію тяжких злочинів, - поліція 03
З України депортували двох росіян: працювали на спецслужби РФ і готували серію тяжких злочинів, - поліція 04

Автор: 

депортація (726) Нацполіція (15208) росія (65415)


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Топ коментарі
+56
Раша ловит и обменивает на 10 бандитов а Украина выдворяет.
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08.07.2020 10:44
+43
Выдворили и всё? То есть за такой род преступления не арестовывают? Кацапы при малейшей или надуманом деле бросают в тюрьму,у себя и сколько пленных в Мордоре наших,могли бы хотябы на обмен,зелёные импотенты,классическая 5 колонна в действиии
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08.07.2020 10:46
+37
за таке свинособак треба як мінімум затримувати, а не депортувати!!!
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08.07.2020 10:44
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Улик преступлений нет, заявлений от потерпевших нет, показаний свидетелей нет.... Вышло что доказательств никаких нет. И за что их судить?
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08.07.2020 13:36 Відповісти
В полоні лднр перебувають за різними даними 300-500 наших військовополонених ,мало того що при останьому обміні, були видані злочинці, терористи всяка мерзота,замість них передано нашій стороні лише 12 військовополонених всі решта нікоиу невідомі серед яких виявилі два терориста.І ось чергова "радість" спіймали двох терористів і просто видворили з України ,це вже дно цинізму і непрофесійності чи свідома зрада?
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08.07.2020 12:36 Відповісти
а почему не в тюрьму или хорошо заплатили?
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08.07.2020 12:55 Відповісти
У них денег нет на коммерческие камеры.
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08.07.2020 20:48 Відповісти
Даже прессконференцию не провели ,не показали всему миру злых русских .
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08.07.2020 12:58 Відповісти
Просто нет слов, блд! СБ какой какой страны?
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08.07.2020 13:33 Відповісти
******* кальція просто!
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08.07.2020 20:03 Відповісти
Готували тер. акти а їх на депортацію а хто піде на обмін?? Доказів бракує то тоді не повідомляйте дурниць!! Влада нинішня Ідіоти!!
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08.07.2020 14:10 Відповісти
Це не влада повідомляє. Це повідомлення самого безцензурного Цензора.
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08.07.2020 14:48 Відповісти
Чому не повісили?
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08.07.2020 14:14 Відповісти
"...злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине..." - непонятно почему тогда просто депортировали??? Как-то странно звучит. Или автор статьи преувеличил, или государство наше ни в пи*ду!
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08.07.2020 14:20 Відповісти
А почему не арестовали???????

Сцикуны ЗЕленые!!!!
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08.07.2020 14:21 Відповісти
З України депортували двох росіян: працювали на спецслужби РФ і готували серію тяжких злочинів, - поліція - Цензор.НЕТ 4941
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08.07.2020 14:34 Відповісти
Ну депортували то депортували. А тепер пропоную посадити на відповідний термін тих добрих людей що прийняли таке рішення, ага, і заборонити їм користуватись платними камерами - в загальну...
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08.07.2020 14:31 Відповісти
А извиниться перед ними и Кадыровым, стоя на коленях, не забыли?

С такой исходной характеристикой этих фруктов и их намерений - это лет десять тюрьмы. Как минимум. Вообще, что происходит?!
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08.07.2020 14:43 Відповісти
"..работали на спецслужбы РФ и готовили серию тяжких преступлений...."-при таких характеристиках - ДЕПОРТИРОВАЛИ???? Да, что-то неладно в нашем отечестве : вопим на весь мир, что мы - воюющая страна .... Или эта информация - очередной высер Цензора, который лезез из кожи, чтобы внести недовольство и хаос в умах людей.
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08.07.2020 14:46 Відповісти
Якась несенитниця! У РФ за те, що флаг України українець! в руки взяв на 6 років посадили..Саджають блогерів та журналістів...дітей хапають за висловлювання у фейсбуці...крадуть наших вояків прямо з позицій та садють, як за порушення кордону!! А тут НЕ ЗМОГЛИ ТА НЕ ЗАХОТІЛИ навіть нічого пошукати....ГОТУВАЛИ ТЕРАКТИ, ВОЮВАЛИ... - а їх відіслали з України краще підготуватися та повернутися на танках?? Це, або фейк якийсь, або СБУ дійсно перетворилася у 95 квартал...Таке враження, що вони з глузду зьїхали зовсім...
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08.07.2020 14:53 Відповісти
Импотентная власть.
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08.07.2020 14:57 Відповісти
Преступников арестовывают и судят,а не выдворяют,чушь собачья!
Размазня,а не власть.
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08.07.2020 15:03 Відповісти
Это возмутительно! Московия ни за что людям по 23 года лепит, а наш **************************************** пойманных на горячем шпионов, террористов ДЕПОРТИРУЕТ?!! Есть ли у них хоть немного серого вещества и минимального чувства страха? Или инстинкт самосохранения не про них?
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08.07.2020 15:13 Відповісти
А цих диверсантів і шпигунів хоча б присоромили, перш ніж видворяти з України?
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08.07.2020 15:31 Відповісти
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