З України депортували двох росіян: працювали на спецслужби РФ і готували серію тяжких злочинів, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомляють, що з України видворили двох росіян, які працювали на спецслужби РФ і готували вчинення тяжких злочинів на території нашої країни.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

7 липня поліція затримала двох росіян, які працювали на спецслужби: "планували серію тяжких злочинів".

"Сьогодні, 8 липня, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань з працівниками Державної міграційної служби України примусово видворили двох громадян Російської Федерації за межі України. Вчора під час спецоперації у Києві їх затримали правоохоронці. Було отримано інформацію про те, що зловмисники прибули до столиці з метою скоєння ряду тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні. Видворені росіяни були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби та брали участь у військових конфліктах на території різних країн", - йдеться в повідомленні.

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