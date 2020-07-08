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"Досить терору": під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка. ФОТОрепортаж

Під Печерським райсудом Києва відбувається акція на підтримку п'ятого президента, нардепа (ЄС) Петра Порошенка, якому суд сьогодні має продовжити обирати запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Сьогодні Печерський райсуд Києва продовжить обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Під будівлею суду відбувається акція на підтримку п'ятого президента. Мітингувальники тримають плакати, а також вони повісили на вході в суд банер "Ні політичним репресіям". Перед мітингувальників виступають політики та активісти.

"Печерне правосуддя - це вирок самому Зеленському", - заявили організатори акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати Київради вимагають від Зеленського припинити переслідування Порошенка і громадських активістів

Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 01
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 02
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 03
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 04
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 05
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 06
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 07
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 08
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 09

Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 10
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 11
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 12
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 13
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 14
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 15
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 16
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 17
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 18
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 19
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 20
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 21
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 22
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 23
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 24
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 25
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 26
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 27
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 28
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 29
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 30
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 31
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 32
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 33
Досить терору: під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка 34

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, сьогодні в Печерському суді Києва має пройти чергове засідання у справі п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Автор: 

Київ (19541) мітинг (753) Порошенко Петро (15181) суд (11701)


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Топ коментарі
+23
Скільки вийде на підтримку сцикуна коли його будуть садити ? А ні скільки!
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08.07.2020 10:59
+22
"Досить терору": под Печерским судом Киева проходит акция в поддержку Порошенко - Цензор.НЕТ 8519
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08.07.2020 10:57
+16
"Досить терору": под Печерским судом Киева проходит акция в поддержку Порошенко - Цензор.НЕТ 3632
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08.07.2020 10:58
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Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
С бодуна головушка,
заблевана бородушка,
Что ты рано встаёшь,
Воровать не даешь,
Себе сам все берешь?
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08.07.2020 12:32 Відповісти
Вони переносять суди думаючи, що народ втомиться і більше не прийде. Дурні. Народу з кожним разом буде більше і більше. А ще дочекаємося осені. Там не то що прийдуть, а прибіжать і кожен буде мати бажання за щось у когось потриматися.
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08.07.2020 11:59 Відповісти
Уклоністи, сепаратисти, малороси, брехуни, шахраї і відвертві вороги України судять того, хто спас Україну і навіть їм дав модливість займати ті посади, де вони жирують.
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08.07.2020 12:02 Відповісти
Надеюсь таких ворогов меньшинство.
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08.07.2020 12:05 Відповісти
ТоваріСТЧі ПОРОсята, запамятайте - за все прийдеться платити.
Раніше - пізніше, а прийдеться ...
І та брехня, яку ви тут виригуєте до вас же і прийде.
Раніше - пізніше, а прийде ... , особливо до тих, які це роблять свідомо, за криваві гроші.
Вибір за вами.
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08.07.2020 12:05 Відповісти
Нехй Пєтя йде в свій рехформований суд і не сцить! Який суд створив за 5 років таким і будуть його судити!
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08.07.2020 12:07 Відповісти
А чому уклоністи гавкають десь із далеких кущів? Що слабо прийти під суд і отримати чоботом по дурній голові? Чи ви гавкаєте з московії?
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08.07.2020 12:11 Відповісти
О лохов Петя разводит как и 20 лет назад. Аваков протащил своего человека на ген-прокурора Венедиктову и она сразу открыла липовые ничего не угрожающие дела на петю. Тем самым поднимая его рейтинг. А петя в свою очередь отказался всей фракцией давать голоса за отставку авакова ))) Он только рад этим смешным делам ведь они дают ему шанс поднять рейтинг. Сейчас как обычно будет волать про патриотизм и свободу слова))) А лохи ведутся, ведь петя профи в этом))) В пандемию даже не слова не сказал о том чтоб толпы не собирались так как могут заразиться и заразить других, ему плевать. Патриоты которые за петю хочу напомнить вам что он начал свою карьеру политическую с 98 года с Медведчуком. И за 5 лет его на посту президента кремлевский подонок медведчук укрепился как никогда и с руки пети захватил большую часть медиа пространства Украины которым моет мозги пропагандой.
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08.07.2020 12:12 Відповісти
Пеца в бронике? Шота выпирает у него в районе сисек.
И вообще. Какой "террор", шановные? Суд Пещерный- тот же, что и при Пеце был. Как и вся судебная система, ним же "рехформированная". За что, собственно, (в том числе) Пеца и был отправлен в утиль.
И да. Отстранение от госкорыта ему явно на пользу. Во как "постройнел"!
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08.07.2020 12:15 Відповісти
ооо, сколько безработных на митинге)
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08.07.2020 12:22 Відповісти
Может у них такая титушья работа - митинговать?
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08.07.2020 12:26 Відповісти
А це що велика проблема назбирати в Києві кілька тисяч порохоботів?
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08.07.2020 17:06 Відповісти
Что поделать, любит народ Порошенко, потому что он классный.
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08.07.2020 12:31 Відповісти
Тому що Порошенко, за УКРАЇНУ, АРМІЮ, МОВУ, ВІРУ.
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08.07.2020 14:40 Відповісти
А за чию Віру Петро Олексійович ,який має сан архідиякона РПЦ і доневна був прихожанином Печерської Лаври ?
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08.07.2020 17:08 Відповісти
Лето, а он в перчатках. То ли косит под штандартенфюрера какой-то, то ли просто проказа...В любом случае этот "политический прыследуемый" выглядит нелепо.
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08.07.2020 12:39 Відповісти
дебіл, тобі важко зрозуміти, що в нього діабет, і він боїться підхопити коронавірус?
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08.07.2020 12:50 Відповісти
Що ти хочеш від "сфінктера"? Де ти бачив, щоб "задниця" вміла думать? Вона тільки "срать" і "пердіть" навчена...
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08.07.2020 12:58 Відповісти
Значит вирус подцепить боится, а на многолюдном митинге (где, возможно, есть больные вирусом) находится не боится?
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08.07.2020 13:01 Відповісти
та я розумію, що вам, зажопам+зебілам, та й всім ворогам України - дуже хочеться, щоб всі ми до могили злягли.
Не дочекаєтесь! Будемо воювати до останнього подиху!
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08.07.2020 13:21 Відповісти
Зебіли ї порохоботи - ви варті одні одного!
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08.07.2020 17:10 Відповісти
я розумію, що мене до зебіла може прирівняти лише кончений дебіл. багатенько же вас тут...
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08.07.2020 17:25 Відповісти
А ти хто такий? Ригожопп? Чи одностатевий фан гриця?
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08.07.2020 18:57 Відповісти
Народ, не хвилюйтесь на нічому. Ось побачите, що ніхто і не збирається нікого садити. Петя із всіх компроматів обирав самі неперспективні, щоб нікого не посадити, а тільки попіаритись. Всі арешти закінчились нічим. І тут те ж саме. Бо когось посадити, це підставити себе на той час, коли відійде від влади. Бо і в самих рильце добре в пушку.

Це все в розрахунку на лохів-виборців. Тому не гризіться і візьміть попкорн і спостерігайте за спектаклем.
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08.07.2020 15:17 Відповісти
весь партактив петиной партии с областей свезли.
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08.07.2020 15:35 Відповісти
До речі а чому ОГПУ не відкрило справу проти Порошенка ,Гонтарєвої і її замісників Рожкової і Смолія за банкопад і обвал гривні в 2014 році ,це вже буде справжня карна справа і реальний строк у в"язниці для Пороха і Ко,а не ной непотріб ,що йому шиють тепер.
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08.07.2020 17:15 Відповісти
Очень хорошо сказал Леонид Кравчук: Когда меня обвинили, то я не собирал никаких "активистов", а ходил один в прокуратуру, потому что я был уверен в своей правоте и невиновности. Вот и всё, что нужно знать.
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09.07.2020 08:36 Відповісти
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