"Досить терору": під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка. ФОТОрепортаж
Під Печерським райсудом Києва відбувається акція на підтримку п'ятого президента, нардепа (ЄС) Петра Порошенка, якому суд сьогодні має продовжити обирати запобіжний захід.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Сьогодні Печерський райсуд Києва продовжить обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Під будівлею суду відбувається акція на підтримку п'ятого президента. Мітингувальники тримають плакати, а також вони повісили на вході в суд банер "Ні політичним репресіям". Перед мітингувальників виступають політики та активісти.
"Печерне правосуддя - це вирок самому Зеленському", - заявили організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, сьогодні в Печерському суді Києва має пройти чергове засідання у справі п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
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Золотой гребешок,
С бодуна головушка,
заблевана бородушка,
Что ты рано встаёшь,
Воровать не даешь,
Себе сам все берешь?
Раніше - пізніше, а прийдеться ...
І та брехня, яку ви тут виригуєте до вас же і прийде.
Раніше - пізніше, а прийде ... , особливо до тих, які це роблять свідомо, за криваві гроші.
Вибір за вами.
И вообще. Какой "террор", шановные? Суд Пещерный- тот же, что и при Пеце был. Как и вся судебная система, ним же "рехформированная". За что, собственно, (в том числе) Пеца и был отправлен в утиль.
И да. Отстранение от госкорыта ему явно на пользу. Во как "постройнел"!
Не дочекаєтесь! Будемо воювати до останнього подиху!
Це все в розрахунку на лохів-виборців. Тому не гризіться і візьміть попкорн і спостерігайте за спектаклем.