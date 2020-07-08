"Досить терору": під Печерським судом Києва відбувається акція на підтримку Порошенка. ФОТОрепортаж

Під Печерським райсудом Києва відбувається акція на підтримку п'ятого президента, нардепа (ЄС) Петра Порошенка, якому суд сьогодні має продовжити обирати запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Сьогодні Печерський райсуд Києва продовжить обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Під будівлею суду відбувається акція на підтримку п'ятого президента. Мітингувальники тримають плакати, а також вони повісили на вході в суд банер "Ні політичним репресіям". Перед мітингувальників виступають політики та активісти.

"Печерне правосуддя - це вирок самому Зеленському", - заявили організатори акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати Київради вимагають від Зеленського припинити переслідування Порошенка і громадських активістів





































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, сьогодні в Печерському суді Києва має пройти чергове засідання у справі п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.