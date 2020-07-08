УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11964 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 574 18

Львів'янин намагався незаконно ввезти в Україну з Італії 4 шаблі та меч, - прикордонники. ФОТО

Холодну зброю виявили в пункті пропуску "Тиса" та направили на експертизу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Транспортний засіб під керуванням 43-річного львів’янина прямував до України з Італії. Під час перевірки багажного відсіку прикордонний наряд спільно з працівниками митниці помітив картонну коробку із старовинними предметами", - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки прикордонники і митники виявили 4 шаблі і меч. Чоловік каже, що перевозив передачу на прохання незнайомої людини.

Шаблі і меч вилучили і направили на експертизу. Прикордонники повідомили в поліцію про контрабанду.

Також дивіться: Контрабандист на Харківщині викинув сумки з товаром, в яких залишив довідку з контактною інформацією, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Львівянин намагався незаконно ввезти в Україну з Італії 4 шаблі та меч, - прикордонники 01
Львівянин намагався незаконно ввезти в Україну з Італії 4 шаблі та меч, - прикордонники 02
Львівянин намагався незаконно ввезти в Україну з Італії 4 шаблі та меч, - прикордонники 03
Львівянин намагався незаконно ввезти в Україну з Італії 4 шаблі та меч, - прикордонники 04

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) контрабанда (1823) зброя (7478)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Людина придбала колекційні антикварні предмети для власного задоволення. До речі, особливо цінного чи історичного там нічого немає. На мою думку в нас створена держава яка не тільки не сприяє розвитку окремої особистості, а навпаки - особистість існує всупереч старанням держави її елементарно розчавити. Щось у нас в цьому житті не так.
показати весь коментар
08.07.2020 11:25
+9
странно - там это мона купить на рынке?
если мона то:
1. мы Европа?
2. пусть подает в ЕСПЧ.

блин, если там свободно купил, то это личное имущество - че какой-то пузач должен забирать это, высрав вумную формулировку об незаконном обороте коров в системе Бинау-Ураку?
ибо высеры погранцов так и выглядят - то монетку нашли, то какой-то прибор, где типо радиация есть. ну да, есть, но они даже законно когда изымают, выглядят как клоуны
показати весь коментар
08.07.2020 11:24
+8
Ну ладно бы вывозил с Украины.. а если ввозил то флаг ему в руки.. Может человек коллекционер.
показати весь коментар
08.07.2020 11:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хочу собі шаблю.
показати весь коментар
08.07.2020 11:05 Відповісти
нифига се!
обычно вывозят из Укранины а тут ввозят!
показати весь коментар
08.07.2020 11:08 Відповісти
Для того чтоб вывезти сначала надо везти
показати весь коментар
08.07.2020 11:12 Відповісти
Ну естественно везти надо. Если будет лежать дома,то толку не будет.
показати весь коментар
08.07.2020 14:42 Відповісти
Пока нету экспертизы - нету ничего незаконного.
показати весь коментар
08.07.2020 11:10 Відповісти
Отстой
показати весь коментар
08.07.2020 11:12 Відповісти
В лучшем случае конфискуют если непотвердится экспертиза твердости металла как холодное оружие по длине клинка уже подходит это если нет разрешения от итальянских ментов. Ну а если антиквариат то все может быть плохо
показати весь коментар
08.07.2020 11:17 Відповісти
Та ты шо?
показати весь коментар
08.07.2020 14:43 Відповісти
понял одно слово " кооператив " .. как в совке ..
показати весь коментар
08.07.2020 11:19 Відповісти
Непоганий набір антикваріату (якщо не підробки). Кавалерійська ***** європейського гусара, Турецька (чи персидська) *****, шотландський палаш (чи ск"явона) - погано видно, есток і індійська *****... Якщо не підробки, то коштують "купу грошей"...
показати весь коментар
08.07.2020 11:21 Відповісти
странно - там это мона купить на рынке?
если мона то:
1. мы Европа?
2. пусть подает в ЕСПЧ.

блин, если там свободно купил, то это личное имущество - че какой-то пузач должен забирать это, высрав вумную формулировку об незаконном обороте коров в системе Бинау-Ураку?
ибо высеры погранцов так и выглядят - то монетку нашли, то какой-то прибор, где типо радиация есть. ну да, есть, но они даже законно когда изымают, выглядят как клоуны
показати весь коментар
08.07.2020 11:24 Відповісти
Людина придбала колекційні антикварні предмети для власного задоволення. До речі, особливо цінного чи історичного там нічого немає. На мою думку в нас створена держава яка не тільки не сприяє розвитку окремої особистості, а навпаки - особистість існує всупереч старанням держави її елементарно розчавити. Щось у нас в цьому житті не так.
показати весь коментар
08.07.2020 11:25 Відповісти
Ну ладно бы вывозил с Украины.. а если ввозил то флаг ему в руки.. Может человек коллекционер.
показати весь коментар
08.07.2020 11:30 Відповісти
кого то жаба задавила, он то не вывозил, а ввозил, дебилы.
показати весь коментар
08.07.2020 12:50 Відповісти
Теперь появятся в чей то частной коллекции типа Зеленского или Ермака.
показати весь коментар
08.07.2020 13:00 Відповісти
По сочинениям в школе у тебя наверно высокая оценка?
показати весь коментар
08.07.2020 14:45 Відповісти
Мотивируй свой выкак.
показати весь коментар
08.07.2020 15:34 Відповісти
 
 