Львів'янин намагався незаконно ввезти в Україну з Італії 4 шаблі та меч, - прикордонники. ФОТО
Холодну зброю виявили в пункті пропуску "Тиса" та направили на експертизу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Транспортний засіб під керуванням 43-річного львів’янина прямував до України з Італії. Під час перевірки багажного відсіку прикордонний наряд спільно з працівниками митниці помітив картонну коробку із старовинними предметами", - йдеться в повідомленні.
Під час перевірки прикордонники і митники виявили 4 шаблі і меч. Чоловік каже, що перевозив передачу на прохання незнайомої людини.
Шаблі і меч вилучили і направили на експертизу. Прикордонники повідомили в поліцію про контрабанду.
Топ коментарі
+14 Яша Голопупенко
показати весь коментар08.07.2020 11:25
+9 Борис Козлов #446474
показати весь коментар08.07.2020 11:24
+8 Андерсен #450397
показати весь коментар08.07.2020 11:30
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обычно вывозят из Укранины а тут ввозят!
если мона то:
1. мы Европа?
2. пусть подает в ЕСПЧ.
блин, если там свободно купил, то это личное имущество - че какой-то пузач должен забирать это, высрав вумную формулировку об незаконном обороте коров в системе Бинау-Ураку?
ибо высеры погранцов так и выглядят - то монетку нашли, то какой-то прибор, где типо радиация есть. ну да, есть, но они даже законно когда изымают, выглядят как клоуны