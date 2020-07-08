Львів'янин намагався незаконно ввезти в Україну з Італії 4 шаблі та меч, - прикордонники. ФОТО

Холодну зброю виявили в пункті пропуску "Тиса" та направили на експертизу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Транспортний засіб під керуванням 43-річного львів’янина прямував до України з Італії. Під час перевірки багажного відсіку прикордонний наряд спільно з працівниками митниці помітив картонну коробку із старовинними предметами", - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки прикордонники і митники виявили 4 шаблі і меч. Чоловік каже, що перевозив передачу на прохання незнайомої людини.

Шаблі і меч вилучили і направили на експертизу. Прикордонники повідомили в поліцію про контрабанду.

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