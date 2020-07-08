В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели п'ятиденний збір-похід. ФОТОрепортаж

В акваторії Чорного моря було проведено п'ятиденний збір-похід катерів і суден Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це повідомляє командування ВМС ЗСУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ВМС відпрацьовували елементи бойової підготовки, злагодженості підрозділів різнорідних сил і демонстрували присутність у Чорноморському регіоні.

"Крім корабельно-катерного складу, в заході взяли участь підрозділи морської піхоти, морської і тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України", - повідомляє командування ВМС ЗСУ.

Особовий склад учасників збір-походу відпрацював низку тактичних вправ, серед яких висадка морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі і повітряному просторі, ведення мінно-загороджувальних дій, захист морських комунікацій, недопущення блокування пункту базування тощо.

Крім того, поблизу Одеської області військові в складі тактичних різнорідних груп відпрацювали дії з відбиття нападу противника в морі і надання допомоги судну, що зазнає лиха.

Основою проведеного збір-походу стали кораблі, катери і судна, які в 2020 році були зведені до складу ВМС ЗСУ. Управління силами здійснювалося з корабельного пункту управління. Відповідно до розподілу функцій за стандартами НАТО флотилія і надалі буде працювати для придбання можливостей з підготовки корабельного складу.

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