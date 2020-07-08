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В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели п'ятиденний збір-похід. ФОТОрепортаж

В акваторії Чорного моря було проведено п'ятиденний збір-похід катерів і суден Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це повідомляє командування ВМС ЗСУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ВМС відпрацьовували елементи бойової підготовки, злагодженості підрозділів різнорідних сил і демонстрували присутність у Чорноморському регіоні.

"Крім корабельно-катерного складу, в заході взяли участь підрозділи морської піхоти, морської і тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України", - повідомляє командування ВМС ЗСУ.

В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели пятиденний збір-похід 01

Особовий склад учасників збір-походу відпрацював низку тактичних вправ, серед яких висадка морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі і повітряному просторі, ведення мінно-загороджувальних дій, захист морських комунікацій, недопущення блокування пункту базування тощо.

Крім того, поблизу Одеської області військові в складі тактичних різнорідних груп відпрацювали дії з відбиття нападу противника в морі і надання допомоги судну, що зазнає лиха.

В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели пятиденний збір-похід 02

Основою проведеного збір-походу стали кораблі, катери і судна, які в 2020 році були зведені до складу ВМС ЗСУ. Управління силами здійснювалося з корабельного пункту управління. Відповідно до розподілу функцій за стандартами НАТО флотилія і надалі буде працювати для придбання можливостей з підготовки корабельного складу.

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В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели пятиденний збір-похід 03
В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели пятиденний збір-похід 04
В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели пятиденний збір-похід 05
В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели пятиденний збір-похід 06
В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели пятиденний збір-похід 07
В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели пятиденний збір-похід 08
В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели пятиденний збір-похід 09
В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели пятиденний збір-похід 10
В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели пятиденний збір-похід 11
В акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ провели пятиденний збір-похід 12

Автор: 

ВМС (1391) Чорне море (1674)


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Ну разве это флот? Огрызки какие-то.
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08.07.2020 11:59 Відповісти
а те че надо?
мне бы(гипотет.) хватило бы сказать: На нас напали, целостность АЭС - не гарантирую, прошу поддержки в охранении, в т.ч. воздушном, объектов крит. важности. прием, как слыхать то?

Так что - нам оно нужно? как и ты сказал - морская группировка, когда мона грамотно стать союзником Трампа, и Путин обосрется.
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08.07.2020 12:19 Відповісти
если заретушировать фото в черно-белый цвет,то фото кораблей будет с 1930 года)
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08.07.2020 12:08 Відповісти
если заретушировать дровоносец кузю, то как раз будет фото войніза независимость єпохі первих цгольних пароходов
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08.07.2020 12:33 Відповісти
Нехай тренуються, а не стоять в порту.
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08.07.2020 12:11 Відповісти
так, біля бережка...
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08.07.2020 12:35 Відповісти
Я знову побачив броньовані катера, але їх мало. Де ті, що кричали за ті катера, які будували в Києві? Немає. А де катера великі і багато від Бені і Зілі? Немає. Дурний безрогий нарід. Я також пам*ятаю, як репетували за автобуси "Богдан", які виготовляло підприємство 5 президента. І що? Накупили ПАЗіків з Московії, ГЕЗЕЛьок і МАЗів з Білорусі.Правда молодці? Свої угробили, аби не Порошенко, а накупили і продовжують купувати у путіна. А з ким війна?
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08.07.2020 12:27 Відповісти
я спочатку подумав що вони від сорому почервоніли, а як побачив що вони море гасять то зрозумів що то пожежні, вибачте за сарказм! бо навчання треба проводити, але може доцільно меньше це офішувати?
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08.07.2020 13:13 Відповісти
 
 