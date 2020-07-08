Міст Метро в Києві блокували ошукані інвестори ЖК "Деміївський квартал": поліція відтіснила протестувальників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві автомобільний рух по мосту Метро з ранку перекривали інвестори недобудованого ЖК "Деміївський квартал".

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги водіїв! Міст Метро перекрили протестувальники. Вимагають, щоб їм щось добудували. Поліції ще немає. Інформація уточнюється", - говорилося в повідомленні.

Пізніше на місце акції прибули правоохоронці, які відтіснили мітингувальників з дороги.

За словами протестувальників, вони постраждали від анулювання ліцензії на будівництво в "Деміївському кварталі" скандальному забудовнику Анатолію Войцеховському.

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