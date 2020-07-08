Міст Метро в Києві блокували ошукані інвестори ЖК "Деміївський квартал": поліція відтіснила протестувальників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві автомобільний рух по мосту Метро з ранку перекривали інвестори недобудованого ЖК "Деміївський квартал".
Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"До уваги водіїв! Міст Метро перекрили протестувальники. Вимагають, щоб їм щось добудували. Поліції ще немає. Інформація уточнюється", - говорилося в повідомленні.
Пізніше на місце акції прибули правоохоронці, які відтіснили мітингувальників з дороги.
За словами протестувальників, вони постраждали від анулювання ліцензії на будівництво в "Деміївському кварталі" скандальному забудовнику Анатолію Войцеховському.
Топ коментарі
+12 serh
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Перед развалом и передачей заводских очередей в районные конторы - достроили последнюю панельку за стадионом "Мередиан", но работникам уже не досталась - заселили чернобыльцев.
Стаття 47 Конституціїї України.
Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
другое, когда кинули, около 300 000 человек, кидали на протяжении нескольких лет!
а государство, много лет спокойно это наблюдает - и ничего!
Получить квартиру в Киеве, продав гараж в Шепетовка, рассчитывали тупорылые зебилы.
Они хотят, чтобы за их тупость все мы расплачивались. Или куда?
Нет, они суки, типа крутые на правом берегу, "почти печерске", но на халяву. Так чего жители левого берега должны страдать из-за понтовщиков и халявщиков
Так при чем тут другие Киевляне, которым вы дороги перекрыли???
Быдло!!!! Повелись на халяву, хавайте!