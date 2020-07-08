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Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Держприкордонслужби, ВМС, Сил спеціальних операцій, Управління держохорони, Нацгвардії, водної поліції і спецпідрозділу "КОРД" 2 тижні відпрацьовували спеціальні вправи водолазної підготовки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

Учасники зборів тренувалися в десантуванні у воду з повітря, обстеженні підводних знахідок, орієнтуванні за сигналами, буксируванні групи водолазів.

Вони відпрацювали десантування підрозділу з вертольота без парашутів. А під водою досліджували затонуле судно на предмет можливого облаштування схованок і вчилися піднімати на поверхню предмети вагою до 2 тонн при отриманих від США спеціальних систем аварійного підйому.

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"Такі водолазні збори представників різних відомств сприяють обміну досвідом, додатковому тренуванню, дозволяють рости і вдосконалюватися в своїх уміннях і просто додають драйву в нашу повсякденну підготовку", - говорить один з учасників тренінгу.

Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ 01
Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ 02
Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ 03
Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ 04
Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ 05
Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ 06
Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ 07
Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ 08
Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ 09
Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ 10

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) військові навчання (2777)


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Стрибати в ластах з гелікоптера в воду, це те саме що на бетонну підлогу, розбиваються ноги. Аквалангісти мають стрибати в воду зі знятими ластами і вдівати їх вже в воді.
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08.07.2020 12:43 Відповісти
высота позволяет
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08.07.2020 15:27 Відповісти
Так це ж тренування, як раз потрібно тренуватись надівати ласти в воді. А може наступного разу стрибок буде з парашутом і вміння натягувати ласти в воді стане у пригоді.
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09.07.2020 15:34 Відповісти
для того что бы тренироваться натягивать ласты не обязательно вертолет гонять.это можно делать и у берега
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09.07.2020 16:00 Відповісти
У берега не так глибоко.
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09.07.2020 16:10 Відповісти
да прям. пару метров для тренировки натягивания ласт с головой
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09.07.2020 16:23 Відповісти
Угу. А Navy SEALs в США - ну полные идиоты. Ну никак не хотят тебя главным ыкспэрдом пригласить. Ты бы их и прыгать научил, и 12-дюймовые орудия на 26-метровые катера установил бы.

Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ - Цензор.НЕТ 9272
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08.07.2020 17:16 Відповісти
И это радует.
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08.07.2020 18:31 Відповісти
 
 