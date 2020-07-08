Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Держприкордонслужби, ВМС, Сил спеціальних операцій, Управління держохорони, Нацгвардії, водної поліції і спецпідрозділу "КОРД" 2 тижні відпрацьовували спеціальні вправи водолазної підготовки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

Учасники зборів тренувалися в десантуванні у воду з повітря, обстеженні підводних знахідок, орієнтуванні за сигналами, буксируванні групи водолазів.

Вони відпрацювали десантування підрозділу з вертольота без парашутів. А під водою досліджували затонуле судно на предмет можливого облаштування схованок і вчилися піднімати на поверхню предмети вагою до 2 тонн при отриманих від США спеціальних систем аварійного підйому.

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"Такі водолазні збори представників різних відомств сприяють обміну досвідом, додатковому тренуванню, дозволяють рости і вдосконалюватися в своїх уміннях і просто додають драйву в нашу повсякденну підготовку", - говорить один з учасників тренінгу.



















