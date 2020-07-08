10 тис. осіб зібралися біля стін Печерського райсуду на підтримку Порошенка, - пресслужба "ЄС". ФОТОрепортаж
Учасники мітингу - активісти, волонтери, представники місцевого самоврядування, народні депутати, громадські діячі - у своїх виступах наголосили, що політичні переслідування неприпустимі в демократичній Україні. Під стінами Печерського суду проти політичних репресій на підтримку Петра Порошенка зібралися близько 10 тис. українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Перед нами зараз стоїть велика загроза. Ми прийшли до суду, щоб продемонструвати свої ставлення до політичних репресій. Зеленський йде шляхом Януковича, але українці не дозволять переслідувати опозицію. Шлях Зеленського закінчиться у Ростові швидше, ніж у Януковича, бо вони не зможуть забрати у нас Гідність. Ми знаємо, що авторитаризм не зупиниться, якщо його не зупинимо ми", – заявила медик-доброволець, народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич.
За словами нардепки, сьогодні важливо боротися і об'єднуватися, щоб не втратити країну.
Учасник війни з російськими окупантами на Донбасі Ігор Лапін зазначив, що сьогодні на мітингу присутні його побратими.
Зі свого боку український воїн Андрій Усач зазначив: "Якщо ми сьогодні програємо цей бій, то такий бій буде в кожного з нас. З нас зроблять ворогів народу і ми будемо змушені або залишати нашу країну, або розчарувавшись кудись діватися".
Нагадаємо, сьогодні Печерський райсуд обирає запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку.
Справа, в якій Порошенку хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому, що в 2018 році тодішній президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень. Адвокат Ілля Новіков припускає, що йдеться про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидає звинувачення в порушенні закону.
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Хваня, нє дєлай волни (с)
Про це він сказав у залі суду, трансляцію вів "Прямий".
"Я наголошую, це вимога: свідчення від пана Корецького, поки він живий - я не жартую, бо від цих можна чекати всього, що можливо - він заявив, що він добре себе почуває, він не збирається покінчувати життя самогубством і не збирається звільнятися з ДБР... Без дослідження цих доказів будь-яке рішення суду є сумнівним. Я, ваша честь, долучаюся до прохань сторони захисту оголосити перерву і допитати пана Корецького. Якщо ви не будете мати цієї можливості, я пропоную, з вашого дозволу, зателефонувати йому, увімкнути "голосний зв'язок" - і нехай дає покази. Нехай вся країна знає" - сказав Порошенко.
"Я дуже негативно до нього ставлюся. Але те, що я почув сьогодні... Друзі, уотергейт у порівнянні з цим - квіточки. І ще раз наголошую: вам доведеться відповідати, хто на вас тиснув, як Бабіков робив, які вказівки з Кремля ви отримуєте, які вказівки від Януковича, хто і чим це закінчиться", - додав він.
Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань https://prm.ua/harkivski-na-choli-z-venediktovoyu-tisnuli-na-slidchih-u-spravah-poroshenka-slidchiy-dbr-koretskiy/ Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти Петра Порошенка. Авторитетні міжнародні організації, низка впливових світових політиків, українські громадські діячі, активісти та медіа https://prm.ua/svitova-spilnota-zaklikaye-zelenskogo-pripiniti-politichni-peresliduvannya-petra-poroshenka/ закликають президента Володимира Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка.
А тепер - ходи як хочеш і де хочеш.
нарушу уйду?
Петя із всіх компроматів обирав самі неперспективні, щоб нікого не посадити, а тільки попіаритись. Всі арешти закінчились нічим, як і мало бути. І тут те ж саме. Бо когось посадити, це підставити себе на той час, коли відійде від влади. Бо і в самих рильце добре в пушку. Притому на всіх є достатньо перспективних компроматів, які навмисно не приймають до уваги.
Це все в розрахунку на лохів-виборців. Тому не гризіться, візьміть попкорн і спостерігайте за постановочним спектаклем.
Все це пшик, як подібне було при Порошенко. Сподіваюсь, що ви пам'ятаєте, що там одного навіть на ліжку несли. І хто скаже в якій він тюрмі сидить?
Може, Ви?....
Два самых худших президента было в Украине - Янукович и Полрошенко. Оба прожженное воье и потомственные уголовники. Оба будут сидеть в тюрьме рано или поздно.
Солнышко, у Вас в голове перепуталось.
так мы все за то, чтобы Порошенко сел и надолго
А за что именно? Введите нас в курс дела.
Но вопрос не в количестве, это только вы на рашке баранов по головам считаете - а в достаточности для получения результата.