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10 тис. осіб зібралися біля стін Печерського райсуду на підтримку Порошенка, - пресслужба "ЄС". ФОТОрепортаж

Учасники мітингу - активісти, волонтери, представники місцевого самоврядування, народні депутати, громадські діячі - у своїх виступах наголосили, що політичні переслідування неприпустимі в демократичній Україні. Під стінами Печерського суду проти політичних репресій на підтримку Петра Порошенка зібралися близько 10 тис. українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Перед нами зараз стоїть велика загроза. Ми прийшли до суду, щоб продемонструвати свої ставлення до політичних репресій. Зеленський йде шляхом Януковича, але українці не дозволять переслідувати опозицію. Шлях Зеленського закінчиться у Ростові швидше, ніж у Януковича, бо вони не зможуть забрати у нас Гідність. Ми знаємо, що авторитаризм не зупиниться, якщо його не зупинимо ми", – заявила медик-доброволець, народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич.

За словами нардепки, сьогодні важливо боротися і об'єднуватися, щоб не втратити країну.

Учасник війни з російськими окупантами на Донбасі Ігор Лапін зазначив, що сьогодні на мітингу присутні його побратими.

Зі свого боку український воїн Андрій Усач зазначив: "Якщо ми сьогодні програємо цей бій, то такий бій буде в кожного з нас. З нас зроблять ворогів народу і ми будемо змушені або залишати нашу країну, або розчарувавшись кудись діватися".

Нагадаємо, сьогодні Печерський райсуд обирає запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Справа, в якій Порошенку хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому, що в 2018 році тодішній президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень. Адвокат Ілля Новіков припускає, що йдеться про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидає звинувачення в порушенні закону. 

Також читайте: Влада хоче запроторити опозицію за ґрати, щоб обмежити її участь у місцевих виборах, - Порошенко

10 тис. осіб зібралися біля стін Печерського райсуду на підтримку Порошенка, - пресслужба ЄС 01
10 тис. осіб зібралися біля стін Печерського райсуду на підтримку Порошенка, - пресслужба ЄС 02
10 тис. осіб зібралися біля стін Печерського райсуду на підтримку Порошенка, - пресслужба ЄС 03
10 тис. осіб зібралися біля стін Печерського райсуду на підтримку Порошенка, - пресслужба ЄС 04
10 тис. осіб зібралися біля стін Печерського райсуду на підтримку Порошенка, - пресслужба ЄС 05

Автор: 

мітинг (753) Порошенко Петро (15181) Європейська Солідарність (1086)


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Топ коментарі
+46
Когда зебилы выбрали Янука, то порохоботам пришлось отстаивать Украину на Майдане. Когда на нас напали кацапы, то порохоботы пошли отстаивать Украину с оружием в руках. И вот теперь, когда главзебил начал преследывать Петра Порошенка - порохоботы и тут все доведут до логического и справедливого конца!!!!
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08.07.2020 12:56
+36
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC5A2gU-21QgqNMsBztW2UFz9mi0XrtZKokmiaZNZPbL6FVFOQOGWmM4mVB4QRF38LNuCIa4KDNyP53&hc_ref=ARQN5AUsMX6dPZtO6_wMvueUL7NkRiE_FS148XVDRun1EyWZGjuOvvCNAsWuUXG8ZH4&fref=nf Борислав Береза

Я ждал до утра. Мне было интересно президент у нас человек слова или балабол. Он сказал, что уйдёт если нарушит закон и нарушал его многократно. Но не уходил. И вот пришёл тот момент, когда он нарушил, признал это и получил за нарушение закона два админпротокола. Наступило утро. Зеленский молчит. Это значит, что он соврал? https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDEAXbtKQuU51NJvBzVUy7dDGPAmqon5Nc4CFWGU-o1a3JKwUs_Avff1OgYliMjNL-LFS5a-KHD4aDn&fref=mentions Володимир Зеленський , так идете на выход или зубами за булаву будете держаться? Можете не отвечать. И так все видно.
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08.07.2020 13:05
+29
Порошенко вкрав навіть звинувачення в корупції.
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08.07.2020 13:07
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Если Зеленский и дальше будет продолжать с маниакальным упорством преследовать Порошенко,то его карьера,как президента,закончится уже в этом году.
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08.07.2020 15:10 Відповісти
Володимире! Пєця собі рейтингу надує перед місцевими, як типу "гнаний за правду", а потім все це шаркотіння навколо суду зникне, як і не було. От побачите
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08.07.2020 16:18 Відповісти
То зєля тягає по судах петю, бо той попросив? Оце поворот.

Хваня, нє дєлай волни (с)
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08.07.2020 16:23 Відповісти
Не здивуюсь, що ці двоє вечером іноді зустрічаються і ржуть з нас всіх за чаркою віскаріка
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08.07.2020 16:45 Відповісти
та куда там, воно ж має іншу фізіологію, він кожень день з доріжки починає, з білого порошочка
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08.07.2020 18:16 Відповісти
Я так розумію Ви йому особисто той порошочок підганяєте що така обізнаність.
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09.07.2020 13:34 Відповісти
Государственная измена и коррупция - это политическое преследование?
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08.07.2020 15:11 Відповісти
Перестань... Ти ще про розпалювання релігійної ворожнечі напиши😁 А чому проти Варфоломія не порушили справу, Порошенко не сам томос ПЦУ виписав😁
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08.07.2020 16:13 Відповісти
Оппа! Когда соплю садить бум?
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08.07.2020 20:33 Відповісти
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко доєднався до прохання своїх адвокатів https://prm.ua/zahist-poroshenka-napolyagaye-na-vikliku-slidchogo-dbr-koretskogo-dlya-dachi-pokazan-u-sudi/ заслухати свідчення слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького у суді.
Про це він сказав у залі суду, трансляцію вів "Прямий".
"Я наголошую, це вимога: свідчення від пана Корецького, поки він живий - я не жартую, бо від цих можна чекати всього, що можливо - він заявив, що він добре себе почуває, він не збирається покінчувати життя самогубством і не збирається звільнятися з ДБР... Без дослідження цих доказів будь-яке рішення суду є сумнівним. Я, ваша честь, долучаюся до прохань сторони захисту оголосити перерву і допитати пана Корецького. Якщо ви не будете мати цієї можливості, я пропоную, з вашого дозволу, зателефонувати йому, увімкнути "голосний зв'язок" - і нехай дає покази. Нехай вся країна знає" - сказав Порошенко.
"Я дуже негативно до нього ставлюся. Але те, що я почув сьогодні... Друзі, уотергейт у порівнянні з цим - квіточки. І ще раз наголошую: вам доведеться відповідати, хто на вас тиснув, як Бабіков робив, які вказівки з Кремля ви отримуєте, які вказівки від Януковича, хто і чим це закінчиться", - додав він.
Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань https://prm.ua/harkivski-na-choli-z-venediktovoyu-tisnuli-na-slidchih-u-spravah-poroshenka-slidchiy-dbr-koretskiy/ Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти Петра Порошенка. Авторитетні міжнародні організації, низка впливових світових політиків, українські громадські діячі, активісти та медіа https://prm.ua/svitova-spilnota-zaklikaye-zelenskogo-pripiniti-politichni-peresliduvannya-petra-poroshenka/ закликають президента Володимира Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка.
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08.07.2020 15:34 Відповісти
Коли при Пєтьці в цьому ж суді шили справи добровольцям, волонтерам, майданівцям, то пєтіно-янеківські бєркутасти не давали пройти ні в суд, ні до суду.
А тепер - ходи як хочеш і де хочеш.
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08.07.2020 15:57 Відповісти
Перечисли, пожалуйста, несправедливо обвиненных добровольцев, волонтеров, майдановцев. И где оправдательные приговоры (если найдешь "невинно" пострадавших), так как Порошенко уже больше года не у власти.
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08.07.2020 16:23 Відповісти
Ти ведь кацап українофоб, так ведь?
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09.07.2020 00:47 Відповісти
Зеленый дебил?
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09.07.2020 09:20 Відповісти
вибач, friendly fire
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09.07.2020 18:33 Відповісти
Ви ж кричали, що Порошенко кинув в тюрми 8000 добровольців та патріотів. То вони вже вийшли чи ще сидять?
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08.07.2020 16:28 Відповісти
точно, Антоненко, Кузьменко- це порох іх закрив без доказів і тримає щоб собакова не виперли. і де ти, таке притрушене, взялося...
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08.07.2020 18:18 Відповісти
Значицца сопля пользуется этим механизмом зная что нарушает закон? Чё он там мычал -
нарушу уйду?
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08.07.2020 20:36 Відповісти
Народ, не будьте наївними й не хвилюйтесь на нічому. Ось побачите, що ніхто його не посадить бо не збираються нікого садити.
Петя із всіх компроматів обирав самі неперспективні, щоб нікого не посадити, а тільки попіаритись. Всі арешти закінчились нічим, як і мало бути. І тут те ж саме. Бо когось посадити, це підставити себе на той час, коли відійде від влади. Бо і в самих рильце добре в пушку. Притому на всіх є достатньо перспективних компроматів, які навмисно не приймають до уваги.
Це все в розрахунку на лохів-виборців. Тому не гризіться, візьміть попкорн і спостерігайте за постановочним спектаклем.
Все це пшик, як подібне було при Порошенко. Сподіваюсь, що ви пам'ятаєте, що там одного навіть на ліжку несли. І хто скаже в якій він тюрмі сидить?
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08.07.2020 16:00 Відповісти
і де вас, таких зебільних дур, штопають? Гидко же...
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08.07.2020 16:06 Відповісти
Я тут була добре відповіла на твоє хамство, але видалила. Бо боюсь щоб не забанили. А таких як ти не банять. Скажу тільки, що в наш час порохоботи й зебільні це самий гидотний прошарок в інтернеті. Вони зовсім не патріоти.
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08.07.2020 19:59 Відповісти
ви, зебіли - лярви продажні
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08.07.2020 22:31 Відповісти
Хто такі "порохоботи"? Досі ніхто не зміг мені аідповісти на це питання.
Може, Ви?....
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09.07.2020 12:42 Відповісти
Сонечко, "Ви зробили мій день"... Виявляється, Порошенко сам на себе понапорушував справ, а тепер "піариться" на них... А Зеленський, ідіот, з Венедіктовою і Бабіковим, цього не знають, і, знічев"я, собі намотують строки кримінальні за фальсифікацію справ проти Порошенка? Ви добре гриби перебирали, перед тим, як їх готувать і їсти? Здається, друга порція грибів Вас умовляла їх не їсти... Але Ви не послухалися...
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08.07.2020 16:20 Відповісти
Барина-то ,барина за что?
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08.07.2020 16:31 Відповісти
Порошенко - сильная личность, таким и должен быть президент.
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08.07.2020 16:48 Відповісти
Да ладно, дураков нет, Порошенко вся Украина ненавидит. Это частью проплаченные порохоботы (как жирный А.Полтава, тьфу, смотреть противно), частью - желающие, чтобы Порошенко посадили с конфискацией. Вижу лозунги Харьковщины - так мы все за то, чтобы Порошенко сел и надолго.
Два самых худших президента было в Украине - Янукович и Полрошенко. Оба прожженное воье и потомственные уголовники. Оба будут сидеть в тюрьме рано или поздно.
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08.07.2020 18:11 Відповісти
дураки єсть - це ви, зєлєдолбіки. молитва ваша: "вєрю в вофку криворогуля інофізіологічєчкого, чем порох, вєрю в кінець епохи зубожіння і пєрєстать стрєлять, в 4000 баксов зарплать учитєям, анал табу, корабєльную сосну і 100-процентного генпрокурора, да посадіт он пороха на вєкі вєков, во імя бабушкі бєні, 95-го квартала і біомасси, амінь".
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08.07.2020 18:24 Відповісти
Порошенко вся Украина ненавидит. Это частью проплаченные порохоботы

Солнышко, у Вас в голове перепуталось.

так мы все за то, чтобы Порошенко сел и надолго

А за что именно? Введите нас в курс дела.
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08.07.2020 18:58 Відповісти
https://censor.net/user/365440: "Два самых худших президента было в Украине - Янукович и Полрошенко."

10 тис. осіб зібралися біля стін Печерського райсуду на підтримку Порошенка, - пресслужба "ЄС" - Цензор.НЕТ 3686
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08.07.2020 23:37 Відповісти
точно, вообщє 20 чел було- остальні дорісовані в кіностудії довженка. як і 77.9 процентов обнулєнія вашого ботоксного плєшивого полудурка на разєї
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08.07.2020 18:26 Відповісти
Несколько тысяч точно.
Но вопрос не в количестве, это только вы на рашке баранов по головам считаете - а в достаточности для получения результата.
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08.07.2020 19:00 Відповісти
Дякую вам, ЛЮДИ !
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08.07.2020 22:50 Відповісти
Не знаю как Порошенко но главзебил точно сядет, он уже на три пожизненных срока делов натворил.
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09.07.2020 00:48 Відповісти
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