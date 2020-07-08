10 тис. осіб зібралися біля стін Печерського райсуду на підтримку Порошенка, - пресслужба "ЄС". ФОТОрепортаж

Учасники мітингу - активісти, волонтери, представники місцевого самоврядування, народні депутати, громадські діячі - у своїх виступах наголосили, що політичні переслідування неприпустимі в демократичній Україні. Під стінами Печерського суду проти політичних репресій на підтримку Петра Порошенка зібралися близько 10 тис. українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Перед нами зараз стоїть велика загроза. Ми прийшли до суду, щоб продемонструвати свої ставлення до політичних репресій. Зеленський йде шляхом Януковича, але українці не дозволять переслідувати опозицію. Шлях Зеленського закінчиться у Ростові швидше, ніж у Януковича, бо вони не зможуть забрати у нас Гідність. Ми знаємо, що авторитаризм не зупиниться, якщо його не зупинимо ми", – заявила медик-доброволець, народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич.

За словами нардепки, сьогодні важливо боротися і об'єднуватися, щоб не втратити країну.

Учасник війни з російськими окупантами на Донбасі Ігор Лапін зазначив, що сьогодні на мітингу присутні його побратими.

Зі свого боку український воїн Андрій Усач зазначив: "Якщо ми сьогодні програємо цей бій, то такий бій буде в кожного з нас. З нас зроблять ворогів народу і ми будемо змушені або залишати нашу країну, або розчарувавшись кудись діватися".

Нагадаємо, сьогодні Печерський райсуд обирає запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Справа, в якій Порошенку хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому, що в 2018 році тодішній президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень. Адвокат Ілля Новіков припускає, що йдеться про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидає звинувачення в порушенні закону.

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