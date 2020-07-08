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Мітингувальники під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступницею голови Харківської ОДА. ФОТО (оновлено)

Представники патріотичних організацій з Харкова пікетують Кабінет міністрів з вимогою не призначати на посаду заступника голови Харківської ОДА Валерію Мураєву - колишню дружину відомого проросійського політика Євгена Мураєва.

Про це Цензор.НЕТ немає повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Вдень на засіданні Кабміну можуть погодити кандидатуру Мураєвої на посаду у ХОДА, тому зранку до Кабміну вийшли представники "Фрайкору", "Правого сектору", "Спілки ветеранів АТО", - розповів Войцехівський.

За його словами, до учасників акції виходив представник департаменту Кабінету міністрів, якому передали усне звернення з вимогою учасників акції.

Також читайте: Сьогодні під Харківською ОДА відбудеться акція протесту проти призначення заступницею губернатора Харківщини колишньої дружини Мураєва

"Зараз для продовження акції ми переходимо від Кабміну до Офісу Президента, а о 13:00 повернемося до Кабміну. ​​Якщо Мураєву все ж призначать, ми продовжимо акції протесту в Харкові та Києві", - додав Войцехівський.

За його словами, учасників акції понад 200, понад 100 з них приїхали з Харкова. Вони тримають в руках плакати з написами: "Харків - українське місто", "Ні ватникам в ХОДА", "Мураєву в ХОДА? Краще в ОРДЛО!", "Мураєву за поребрик", "Ні проросійському реваншу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступником губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва: вона заперечувала вторгнення Росії та захоплення українських територій

Мітингувальники під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступницею голови Харківської ОДА 01
Мітингувальники під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступницею голови Харківської ОДА 02
Мітингувальники під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступницею голови Харківської ОДА 03

Напередодні аналогічний мітинг відбувся в Харкові, пише "Depo Харьков".

Участь в ньому взяли представники громадської організації "Ветеранське братство", політичних партій "Демократична сокира," Національний корпус "і жителі Харкова, які не перебувають ні в яких організаціях.

"Ми хочемо, щоб був прозорий конкурс. Зеленський обіцяв, що буде "ліфт". Ми не побачили "ліфта" на це призначення. Ми вже дізналися, коли її погодили в апараті президента, причому неофіційно. Ми хочемо прозору і проукраїнську владу", - сказав журналістам керівник громадської організації "Ветеранське братство" в Харкові Данило Акуленко.

Нагадаємо, заступником губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва, яка заперечувала вторгнення Росії і захоплення українських терріторій.

Мітингувальники під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступницею голови Харківської ОДА 04
Мітингувальники під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступницею голови Харківської ОДА 05
Мітингувальники під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступницею голови Харківської ОДА 06
Мітингувальники під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступницею голови Харківської ОДА 07
Мітингувальники під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступницею голови Харківської ОДА 08
Мітингувальники під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступницею голови Харківської ОДА 09

Автор: 

Кабмін (14108) ОДА (1629) протест (2398) Харківщина (6054) Правий сектор (332) Мураєва Валерія (5)


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Топ коментарі
+16
Жаль но вас не услышат.Для зеленых мразей эта ватная курица своя
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08.07.2020 12:52
+15
Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 1287
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08.07.2020 12:54
+11
Блин ну соберитесь все вместе и разгоните этот лядский цирк!
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08.07.2020 12:52
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Блин ну соберитесь все вместе и разгоните этот лядский цирк!
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08.07.2020 12:52 Відповісти
Клоуны должны выступать не с трибун а с арены! Лучше где нибудь в Усть-Зажопинске!
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08.07.2020 12:53 Відповісти
Так нема кому. Спонсора під цю затіванку ще нема. Та й чи знайдеться. А у народу - літо.
А з другого боку, себто у продажної влади, все на мазі, все проплачено, коліщатка "змащені" і справно крутяться.
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08.07.2020 13:37 Відповісти
Жаль но вас не услышат.Для зеленых мразей эта ватная курица своя
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08.07.2020 12:52 Відповісти
200 человек на весь Харьков, при этом лишь 100 человек из самого Харькова. Людям, грубо говоря, все до лампочки.
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08.07.2020 12:53 Відповісти
Это ж не за комуналку .... (бастилию ведь штурмовали, бо там хавчик был)
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08.07.2020 12:59 Відповісти
Митингующие под Кабмином требуют не назначать Мураеву замглавы Харьковской ОГА - Цензор.НЕТ 1287
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08.07.2020 12:54 Відповісти
ватный город был и остается
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08.07.2020 13:05 Відповісти
Не хотят превратить Харьков в донецкую рузго бедноту.
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08.07.2020 13:08 Відповісти
Кто проллобировал эту фамилию Шмыгалю - Трофимов или Ермак? Парралельно нужно пикетировать и Офис Президента. Источник находится там.
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08.07.2020 13:23 Відповісти
А де ж зеботи? Чому не захищають тут в коментах кадрову політику Бубочки і це нове обличчя?
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08.07.2020 13:25 Відповісти
До речі, Мураєва ж ніби ще й якась родичка Рабіновіча? Бо Мураєв з Рабіновічем ніби ж посварилися якраз через те, що він кинув дружину і до якої сь манделі пішов...
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08.07.2020 13:26 Відповісти
Экс-советник Кернеса избежал ответственности за пьяную езду

https://antikor.com.ua/articles/393010-eks-sovetnik_kernesa_izbehal_otvetstvennosti_za_pjjanuju_ezdu
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08.07.2020 13:44 Відповісти
скоморохи уже охренели.
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08.07.2020 14:03 Відповісти
 
 