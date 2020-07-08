Мітингувальники під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступницею голови Харківської ОДА. ФОТО (оновлено)

Представники патріотичних організацій з Харкова пікетують Кабінет міністрів з вимогою не призначати на посаду заступника голови Харківської ОДА Валерію Мураєву - колишню дружину відомого проросійського політика Євгена Мураєва.

Про це Цензор.НЕТ немає повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Вдень на засіданні Кабміну можуть погодити кандидатуру Мураєвої на посаду у ХОДА, тому зранку до Кабміну вийшли представники "Фрайкору", "Правого сектору", "Спілки ветеранів АТО", - розповів Войцехівський.

За його словами, до учасників акції виходив представник департаменту Кабінету міністрів, якому передали усне звернення з вимогою учасників акції.

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"Зараз для продовження акції ми переходимо від Кабміну до Офісу Президента, а о 13:00 повернемося до Кабміну. ​​Якщо Мураєву все ж призначать, ми продовжимо акції протесту в Харкові та Києві", - додав Войцехівський.

За його словами, учасників акції понад 200, понад 100 з них приїхали з Харкова. Вони тримають в руках плакати з написами: "Харків - українське місто", "Ні ватникам в ХОДА", "Мураєву в ХОДА? Краще в ОРДЛО!", "Мураєву за поребрик", "Ні проросійському реваншу".

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Напередодні аналогічний мітинг відбувся в Харкові, пише "Depo Харьков".

Участь в ньому взяли представники громадської організації "Ветеранське братство", політичних партій "Демократична сокира," Національний корпус "і жителі Харкова, які не перебувають ні в яких організаціях.

"Ми хочемо, щоб був прозорий конкурс. Зеленський обіцяв, що буде "ліфт". Ми не побачили "ліфта" на це призначення. Ми вже дізналися, коли її погодили в апараті президента, причому неофіційно. Ми хочемо прозору і проукраїнську владу", - сказав журналістам керівник громадської організації "Ветеранське братство" в Харкові Данило Акуленко.

Нагадаємо, заступником губернатора Харківщини можуть призначити колишню дружину Мураєва, яка заперечувала вторгнення Росії і захоплення українських терріторій.











