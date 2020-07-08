10 військовослужбовців ЗСУ, п’ятеро з яких з важкими пораненнями, доставлено літаком з Харкова до Києва для подальшого лікування. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 8 липня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові здійснено планову медичну евакуацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.
"Поранені та хворі військовослужбовці проходили лікування у Харкові де військові лікарі стабілізували їхній стан та підготували військових до наступного етапу лікування", - йдеться в повідомленні.
Так, реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 "ВІТА" 10 військовослужбовців (п’ять мають важкі поранення, двоє травмованих та троє хворих) прибули до військового аеродрому "Бориспіль", а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного Військово-медичного клінічного центру "ГВКГ", розташованого в місті Київ.
Зазначається, що наразі українські воїни розміщені в профільних відділеннях центру і проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування.
"На цей час хворі забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації. Зі слів військових медиків стан здоров’я пацієнтів задовільний", - додали у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
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Ганьба зеленим капітулянтам!
Й три материнських серденька занили
І знову обривають телефони - хто?
Куди везуть поранену дитину?
Сьогодні пролилася знову кров…
За що війна синів наших карає?
Чи не за те, що знають ту Любов,
Що Волю береже своєму краю?
Війна ця болем всюди розлилась
Й заглянула вже не в три оселі…
Чому ж і досі мрія не збулась,
Чому печаллю заткані міста і села?
" Сьогодні трьох поранено в АТО"
І три біди постукали оселі…
Чи відповість за кров синів хоч хтось? -
Шепоче кожна матінка до себе.
Їх троє тих, хто залишили стрій
На їхнє місце сини інших встали..
Життя вручивши долі й медсестрі,
Герої вірять: мир таки настане!
06.08.2016. А.Ал.
https://www.facebook.com/nata.voronkova?__cft__[0]=AZVIPGQDw5Hbmb4_Fyuq1_ZhbQtL_of9DE6ICTihtIsT5hlvsqTddkat0Er2yq6xW1q24I1f8j-5bqxpYEwt0iXo9jl0OLr3q5vUNuOLxEAbHgvxIY_j0t_-********************************&__tn__=-]C%2CP-R Nataly Voronkova
почувається з розбитим серцем у https://www.facebook.com/pages/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C/1685181645027128?__cft__[0]=AZVIPGQDw5Hbmb4_Fyuq1_ZhbQtL_of9DE6ICTihtIsT5hlvsqTddkat0Er2yq6xW1q24I1f8j-5bqxpYEwt0iXo9jl0OLr3q5vUNuOLxEAbHgvxIY_j0t_-********************************&__tn__=kC%2CP-R
Головний Військовий Клінічний Госпіталь .
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Сьогодні похмуре небо і на душі важко - до нас в Київський госпіталь знову прилетів борт з пораненими захисниками.
Серед них важкопоранені, які одразу ж потраплять у реанімацію, де лікарі будуть боротись за їх життя.
Війна не відступає, зараз майже нема ні одного дня без обстрілів наших військових.
Це тільки вчорашні новини з війни: «ФРОНТ. Вечір. Четверо поранених. Одужання нашим захисникам!» (Сергій Братчук)
Ми продовжуємо допомагати в умовах карантину з дотриманням всіх засобів безпеки - нашим захисникам і в госпіталі й на фронті.
Там - на війні зараз дуже погіршилось забезпечення, але всім заборонено про це говорити...
особливо болить, коли чуєш що не вистачає медикаментів (списки чого не вистачає медикам на фронті додам у фото), збираємо що можемо. Але без вашої допомоги не впораємось
Потрібна допомога з житлом для рідних важкопоранених бійців десь поблизу Київського військового госпіталя на Печерську (бажано безкоштовно або за мінімальні кошти)
Просимо ваших молитв за наших поранених воїнів та пам'ятайте вони чекають на нашу з вами підтримку.
1. Головний Військовий Шпиталь, Печерськ, заїзд з Лабораторного провулка
Працюємо з 10:00 до 18:00 понеділок-субота
Телефони:
093-687-03-38 Юлія, ліки
063-863-06-31 хоз.потреби
2. Бульвар Верховної Ради, 21Б
Працюємо з 11:00 до 18:00
093-585-84-64 Ніна
068-986-4593, 093-687-0338 Юлія
3. Відправити посилку Новою Поштою (за наш рахунок, у нас є бали НП)
Київ, НП-51, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01
ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ та МЕДИКАМ
ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталія
400 мл крові замінять мільйон аргументів у суперечках проти парашних ботів на форумі.
Я буду завтра зранку.