10 військовослужбовців ЗСУ, п’ятеро з яких з важкими пораненнями, доставлено літаком з Харкова до Києва для подальшого лікування. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 липня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові здійснено планову медичну евакуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

"Поранені та хворі військовослужбовці проходили лікування у Харкові де військові лікарі стабілізували їхній стан та підготували військових до наступного етапу лікування", - йдеться в повідомленні.

Так, реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 "ВІТА" 10 військовослужбовців (п’ять мають важкі поранення, двоє травмованих та троє хворих) прибули до військового аеродрому "Бориспіль", а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного Військово-медичного клінічного центру "ГВКГ", розташованого в місті Київ.

Зазначається, що наразі українські воїни розміщені в профільних відділеннях центру і проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування.

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"На цей час хворі забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації. Зі слів військових медиків стан здоров’я пацієнтів задовільний", - додали у відомстві.





Фото: сайт Командування Медсил