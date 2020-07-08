Зеленський: Кожна сім'я, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати. ФОТО
Президент Володимир Зеленський розповів, яку допомогу отримають постраждалі від пожеж у Луганській області.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Кожна сім'я, що залишилася без житла, отримає 300 000 гривень компенсації, а кожному потерпілому буде виділено по 20 000 гривень на підтримку. На загиблих неодмінно будуть окремі виплати", - зазначив глава держави.
Зеленський також висловив щире співчуття сім'ям, які втратили рідних і близьких.
"Зараз будемо робити все, щоб якомога швидше розселити людей і ліквідувати наслідки лиха", - додав президент.
Як повідомлялося, пожежа в районі села Осколонівка, Капітанове і Муратове Новоайдарського району Луганської області виникла вдень 6 липня.
7 липня пожежу в районі Осколонівки було локалізовано, але в той же день через поривчастий вітер виникло ще кілька осередків верхових лісових пожеж, які поширилися лісом до житлового сектору селищ Вовче і Смоляниное Новоайдарського району. Пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також велася ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.
Унаслідок пожеж загинуло 6 осіб.
На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.
Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.
Зеленський прийняв рішення про використання авіації для гасіння пожеж на Луганщині.
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Так-то 5% - 7% области это лес, а ты не в курсе.
А у кого-то и гривен нету... но этих людей вельможЭ не видно.
відразу після вчителів
А ти, падло зелене, повинен був скликати РНБО при паводку на Західній Україні...
А, якщо вважаєш, що ситуація на луганщині критична, то й з цього приводу теж.
І вже РНБО повинно було працювати з кабміном, а ти, недолуге, з робочими візитами відвідувати країни Європи для утримання антиросійської коаліції, яка створювалася до твого "царювання".
А ты войну прекратил?
Учителя по 4000 баков получают???
Пенсы получают достойную пенсию????
Клоун, иди в сраку!!! А потом в Ростов!!!!