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Зеленський: Кожна сім'я, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати. ФОТО

Президент Володимир Зеленський розповів, яку допомогу отримають постраждалі від пожеж у Луганській області.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Кожна сім'я, що залишилася без житла, отримає 300 000 гривень компенсації, а кожному потерпілому буде виділено по 20 000 гривень на підтримку. На загиблих неодмінно будуть окремі виплати", - зазначив глава держави.

Зеленський також висловив щире співчуття сім'ям, які втратили рідних і близьких.

"Зараз будемо робити все, щоб якомога швидше розселити людей і ліквідувати наслідки лиха", - додав президент.

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Зеленський: Кожна сімя, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати 01

Зеленський: Кожна сімя, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати 02
Зеленський: Кожна сімя, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабні пожежі на Луганщині: у лікарнях залишаються 27 осіб, 5 дітей вже виписали

Як повідомлялося, пожежа в районі села Осколонівка, Капітанове і Муратове Новоайдарського району Луганської області виникла вдень 6 липня.

7 липня пожежу в районі Осколонівки було локалізовано, але в той же день через поривчастий вітер виникло ще кілька осередків верхових лісових пожеж, які поширилися лісом до житлового сектору селищ Вовче і Смоляниное Новоайдарського району. Пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також велася ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 6 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

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Зеленський прийняв рішення про використання авіації для гасіння пожеж на Луганщині.

Зеленський: Кожна сімя, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати 04

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) допомога (8378) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+18
Красується.
Зеленський: Кожна сім'я, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати - Цензор.НЕТ 2175
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08.07.2020 16:25
+13
Зеленский: Каждая пострадавшая от пожара на Луганщине семья получит 300 тыс., на погибших будут отдельные выплаты - Цензор.НЕТ 177
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08.07.2020 16:18
+13
Зеленський: Кожна сім'я, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати - Цензор.НЕТ 3201
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08.07.2020 16:32
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там жэ нашилюдинарид....на Западе Украине бюыдло живет по Зеклованскому чмо... какой лес в луганской области Вова ты чего белены объелся... там лесополосы а не лес...
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08.07.2020 16:14 Відповісти
Открой карту и посмотри, какие леса.
Так-то 5% - 7% области это лес, а ты не в курсе.
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08.07.2020 16:21 Відповісти
На посмотри на лесополосы, недоразвитое https://censor.net/video_news/3206891/boyitsy_93yi_ombr_holodniyi_yar_o_pojarah_na_luganschine_masshtaby_kolossalnye_goreli_desyatki_gektarov
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08.07.2020 16:27 Відповісти
А чого це гідрант такий активний? Коли захід залило то роздуплився через тиждень? А ... тамженашлюдь.
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08.07.2020 16:15 Відповісти
оно воды боится больше, чем огня
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08.07.2020 16:24 Відповісти
Рейтинг поднимать надо. Деньги для того и раздаёт.
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08.07.2020 16:38 Відповісти
Там Ростов под носом,можно попонтоваться,да и Порох далеко,не так страшно.
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08.07.2020 23:26 Відповісти
Эти мрази хоть налоги платят?
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08.07.2020 16:15 Відповісти
дотационный регион, всегда им все должны.
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08.07.2020 16:19 Відповісти
Та куди? Не більше ні менше, а кармільци ЄС і України. Я от думаю, як від втрати тих дотаційних з бюджету шахт, ми досі з голоду не того.
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08.07.2020 16:30 Відповісти
ВаЗЕлин Шестой хозяин своего слова - захотел - дал, захотел - забрал!
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08.07.2020 16:16 Відповісти
Да сразу после жертв катастрофы в Иране где он тоже обещал по 200000 гривен
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08.07.2020 16:21 Відповісти
так у них же там рубли!

А у кого-то и гривен нету... но этих людей вельможЭ не видно.
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08.07.2020 16:17 Відповісти
какие выплаты будут для тех кто пострадал от затопления? И когда?
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08.07.2020 16:18 Відповісти
Зеленский: Каждая пострадавшая от пожара на Луганщине семья получит 300 тыс., на погибших будут отдельные выплаты - Цензор.НЕТ 177
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08.07.2020 16:18 Відповісти
когда зеленский займется своими обязанностями президента, а не ездить тушить пожары лесопосадок и смотреть на паводки в карпатах. это какой-то позор (швондер).
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08.07.2020 16:20 Відповісти
Зато в Одессе в море покупался,пописял и стадион в Южном затопило.
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08.07.2020 23:27 Відповісти
Почему нет информации о возрасте погибших?
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08.07.2020 16:20 Відповісти
их вообще нет.
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08.07.2020 16:24 Відповісти
Погибших?
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08.07.2020 16:27 Відповісти
Свидетель диабетика панамского Саша Пономарь тут как тут ....
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08.07.2020 16:20 Відповісти
"Каждая семья, оставшаяся без жилья, получит 300 000 гривен компенсации, а каждому пострадавшему будет выделено по 20 000 гривен на поддержкую...
відразу після вчителів
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08.07.2020 16:23 Відповісти
когда в Киеве доп рванул три дня в бункере сидел. а тут такая активность... блазень
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08.07.2020 16:24 Відповісти
Красується.
Зеленський: Кожна сім'я, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати - Цензор.НЕТ 2175
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08.07.2020 16:25 Відповісти
ЗеБилл иди в сраку !
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08.07.2020 16:27 Відповісти
Популіст, курва! Ти хіба бюджетом роспоряджаєшся? Якого ти свою пельку розкриваеш? То робота Прем'єра.
А ти, падло зелене, повинен був скликати РНБО при паводку на Західній Україні...
А, якщо вважаєш, що ситуація на луганщині критична, то й з цього приводу теж.
І вже РНБО повинно було працювати з кабміном, а ти, недолуге, з робочими візитами відвідувати країни Європи для утримання антиросійської коаліції, яка створювалася до твого "царювання".
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08.07.2020 16:31 Відповісти
Зеленський: Кожна сім'я, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати - Цензор.НЕТ 3201
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08.07.2020 16:32 Відповісти
Зеленський: Кожна сім'я, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати - Цензор.НЕТ 9469
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08.07.2020 16:37 Відповісти
Тобто рішення про виділення коштів приймає Зєлєнскій ? А навіщо нам Шмигаль ?
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08.07.2020 16:53 Відповісти
У дружини заступника голови фракції "Слуга народу" Юрія Кісєля, яка купила у родини Зеленського земельну ділянку у 1200 кв.м та житловий будинок у 353,5 кв. м в Іванковичах Васильківського району на Київщині 13,47 мільйона гривень не було задекларованого доходу в такому розмірі!
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08.07.2020 16:53 Відповісти
Зеля напечатал и одолжил,на вес 300 кг
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08.07.2020 23:29 Відповісти
Клован пиарится???

А ты войну прекратил?
Учителя по 4000 баков получают???
Пенсы получают достойную пенсию????

Клоун, иди в сраку!!! А потом в Ростов!!!!
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08.07.2020 17:07 Відповісти
С какого х***я с наших денег сепарью помогать? Сами подожгли пускай жрут
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08.07.2020 17:43 Відповісти
А деньги откуда? Напечатает? Чтобы потом ими туалеты обклеивать?
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08.07.2020 22:57 Відповісти
Спочатку заробіть, а потім роздавайте. Дармоїди. Ліс вирізали, продали, а заплатить бюджет, так і тут хто підпалив нехай і заплатить.
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09.07.2020 07:21 Відповісти
Зеля напечатал и одолжил,на вес 300 кг
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09.07.2020 08:39 Відповісти
 
 