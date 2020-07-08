Злодія в законі на прізвисько "Каха Тбіліський" видворили з України. ФОТО
Кахабера Орагвелідзе, відомого також як "Каха Тбіліський", вислали з України і заборонили в'їзд на 3 роки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
"Каху Тбіліського" затримали 1 березня поруч з пропускним пунктом "Селятин" в Чернівецькій області.
Його помістили в ГУ "Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні".
"Сьогодні, 8 липня, "злодія в законі "Кахабера Орагвелідзе на прізвисько "Каха Тбіліський" депортували за межі України із забороною в'їзду в Україну протягом трьох років", - повідомили в поліції.
Топ коментарі
+9 Привет
показати весь коментар08.07.2020 16:21
+8 Aleks_15
показати весь коментар08.07.2020 16:20
+8 Привет
показати весь коментар08.07.2020 16:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я слежу за этим вопросом.. мне самому интересно..
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67506
вот она реклама бандитизма - стань вором и ты будешь круче чем гос чиновник ( а за простых смертных и говорить нечего )
зеленые куда вы страну ведете ?
конечно можно , и по действующим , проявлять например к преступному элементу нулевую толерантность , данного персонажа можно закрыть за нелегальное пересечение границы
и так далее , но приказ с верху - воров и авторитетов не чипаты