Злодія в законі на прізвисько "Каха Тбіліський" видворили з України. ФОТО

Кахабера Орагвелідзе, відомого також як "Каха Тбіліський", вислали з України і заборонили в'їзд на 3 роки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Каху Тбіліського" затримали 1 березня поруч з пропускним пунктом "Селятин" в Чернівецькій області.

Його помістили в ГУ "Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні".

"Сьогодні, 8 липня, "злодія в законі "Кахабера Орагвелідзе на прізвисько "Каха Тбіліський" депортували за межі України із забороною в'їзду в Україну протягом трьох років", - повідомили в поліції.

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