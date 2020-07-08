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Злодія в законі на прізвисько "Каха Тбіліський" видворили з України. ФОТО

Кахабера Орагвелідзе, відомого також як "Каха Тбіліський", вислали з України і заборонили в'їзд на 3 роки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Каху Тбіліського" затримали 1 березня поруч з пропускним пунктом "Селятин" в Чернівецькій області.

Його помістили в ГУ "Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні".

"Сьогодні, 8 липня, "злодія в законі "Кахабера Орагвелідзе на прізвисько "Каха Тбіліський" депортували за межі України із забороною в'їзду в Україну протягом трьох років", - повідомили в поліції.

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Злодія в законі на прізвисько Каха Тбіліський видворили з України 01

Автор: 

вор у законі (241) депортація (726) Нацполіція (15208) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+9
А что там с законом по которому воров в законе нужно сажать.?? Приняли...но он написан через жопу...как и все остальное что пишет зеленое стадо...и посадить не возможно???
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08.07.2020 16:21
+8
его уже несколько раз выдворяли, кто его впускает?
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08.07.2020 16:20
+8
Это большая зеленая тайна..😃 ее знает только аваков...
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08.07.2020 16:24
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его уже несколько раз выдворяли, кто его впускает?
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08.07.2020 16:20 Відповісти
Это большая зеленая тайна..😃 ее знает только аваков...
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08.07.2020 16:24 Відповісти
Бе бе бе бе. Вот и вся рюкзачная тайна Полиавака.
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08.07.2020 16:48 Відповісти
пограничники
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08.07.2020 16:54 Відповісти
а Міхо Сулугуні коли?
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08.07.2020 16:21 Відповісти
А что там с законом по которому воров в законе нужно сажать.?? Приняли...но он написан через жопу...как и все остальное что пишет зеленое стадо...и посадить не возможно???
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08.07.2020 16:21 Відповісти
зеленский подписал... ждем публикации и вступления в силу..
я слежу за этим вопросом.. мне самому интересно..
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67506
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08.07.2020 16:43 Відповісти
пока не втупил в силу
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08.07.2020 16:55 Відповісти
5 й раз за последний год
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08.07.2020 16:23 Відповісти
И за чей счёт интересно?))
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08.07.2020 16:27 Відповісти
Утопите хоть одну Тбилисскую рожу. Иначе эти Каки будут всплывать и дальше
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08.07.2020 16:26 Відповісти
По-открывали границы для всякого сброда
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08.07.2020 16:26 Відповісти
Вора в законе по прозвищу "Каха Тбилисский" выдворили из Украины - Цензор.НЕТ 9817
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08.07.2020 16:26 Відповісти
Ну да,а сегодня на Поздняках(sic!)была перестрелка,говорят к нам пожаловали работники "МГБ""ДНР".Вот так...
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08.07.2020 16:27 Відповісти
Позняки пишется без буквы Д.
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08.07.2020 16:39 Відповісти
Воры в законе.....думала это про коррупцию.
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08.07.2020 22:18 Відповісти
А когда выдворят Михо Тбилисского?
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08.07.2020 16:47 Відповісти
После Пети Панамского
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08.07.2020 17:16 Відповісти
Но сперва Вовка Оманский в соседи к Вите Ростовскому переедет (после погашения срока путем отсидки).
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08.07.2020 17:26 Відповісти
Я не против. Я даже согласен Вовку Оманского вместе с Петей Панамским в одном гробу вальтом уложенными на Ростов отправить
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08.07.2020 17:48 Відповісти
понимаю как злятся нормальные сотрудники полиции на подобные действия , вот он - преступник , но взять его нельзя , воры в нашей стране над законом ( да и закона против воров нет)
вот она реклама бандитизма - стань вором и ты будешь круче чем гос чиновник ( а за простых смертных и говорить нечего )
зеленые куда вы страну ведете ?
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08.07.2020 16:52 Відповісти
Рада проголосовала, Зеленский подписал. Скоро закон вступит в силу.
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08.07.2020 16:57 Відповісти
хотелось-бы , но не верится , зеленые врут и верить им нельзя , а че без закона-то бандитов закрывать нельзя ?
конечно можно , и по действующим , проявлять например к преступному элементу нулевую толерантность , данного персонажа можно закрыть за нелегальное пересечение границы
и так далее , но приказ с верху - воров и авторитетов не чипаты
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08.07.2020 19:52 Відповісти
Какое страшное наказание.
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08.07.2020 17:16 Відповісти
За что так жестко с Кахой ? Он же не собирался заниматься терроризмом , а ему такое же наказание , как двум уродам из-за поребрика .
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08.07.2020 17:26 Відповісти
Вроде 8 раз,я давно говорил,что первый раз надо выгнать и предупредить,второй раз ,-ногу отрубить,3 раз,-руку,4 ,-голову....,и как бабка пошепчет...
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08.07.2020 17:34 Відповісти
Цікаво,а злодії в законі потрапляють в автомобільні аварії? Чи може їм цеглина випадково на голову впаде?
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08.07.2020 18:56 Відповісти
 
 