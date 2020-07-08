Комунальники у Львові оригінально залатали діру в тротуарі: щоб не класти нову бруківку, її намалювали на бетоні. ФОТО
На вулиці Трактат Глинянський у Львові комунальники оригінально залатали діру в бруківці на тротуарі. Замість нової плитки діру залили бетоном, а зверху нанесли імпровізований малюнок, що імітує камені.
Про це в Facebook повідомила львів'янка Анна Прод, передає Цензор.НЕТ.
23 червня вона звернулася на "Гарячу лінію Львова" з проханням відремонтувати давно пошкоджений тротуар, а згодом показала результат роботи на фото.
"Прохання закрити бруківкою, а не намалювати бруківку з бетону. Були добре зроблені зупинка і тротуар. Перше фото - скрин звернення, яке виконано. Виконання на другому фото", - написала жінка.
Топ коментарі
+17 Леонид Богданов
показати весь коментар08.07.2020 16:41
+15 Beer Bear
показати весь коментар08.07.2020 16:52
+10 Харе кришна #466389
показати весь коментар08.07.2020 16:42
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Отвечаю: давно известно, что у военнослужащего должно быть три занятия в мирное время: физическая, боевая и тактическая подготовка. Для всего остального военнослужащий не нужен. Ну а как жили и служили в СССР - помню.
Бетонный тротуар - это гораздо современнее, дешевле, на порядок практичнее, чище и долговечнее. Другой вопрос, что вообще нахрен всю брусчатку нужно было убрать и сделать нормальные бетонные тротуары. А у нас вместо этого новые тротуары мостят этим пережитком совка.
Через год...когда надо будет сменить этот столб...эти творческие люди...будут творчески ..ломами и кувалдами долбить этот бетон...
Плитка чем хороша...что она многоразовая...надо убрал...надо опять положил...
а тут плиточку отдвинул и копай.
Единственное, что я видел из "разрушающихся по дефолту" плиток, это - появление волн со временем, после просадки грунта или некачественной основы под плитки.
А вот если бетон порвало...то тут уже ква..
Меня ещё в детстве поразило, что у немцев была отдельная яйцеварка для экономии электроэнергии...
"появление волн со временем, после просадки грунта"
Ага, буквально через пару месяцев, если некачественная.
Пятки отбиваешь?
Ты босиком ходишь, или марш выстукиваешь, не сгибая ног в коленях? При нормальной походке и в обуви пятки не отбиваются на любой поверхности.
"Через пару месяцев".
То, что я упоминал, появилось через год и года три, после выравнивания, дорога ровная до сих пор.
Верно, ещё один плюс плитки-брусчатки. Еще один - невозможна промоина-ловушка на месте протечки водопровода, что бывает при асфальте/бетоне.
Бо-о-о-льшой минус: нет девушек на шпильках, по брусчатке в них не пофигуряешь. Видел пару раз: выходит женщина на каблуках из дому и на носках шкадыбает до машины.
А если нужно сменить столб - бетон снимается куском и куском заливается заново. Столбы меняют не часто.
Если в бетон не доложили цемента...перелили воды...то этот бетон выкрошится быстрее плитки...
Плитку при необходимости можно мегять частями...с бетоном такой номер не пройдет...
Да и вроде чисто...все убрано...плитка уборке не помеха...вылизывать из щелей нет надобности...
Кто такой "NNNбот", и как его отличить?
Редко, зависит от качества, легко ремонтируется без потери вида.
в отличие от бетона, который практически вечный.
Ещё раз: при равной стоимости подслоя бетон пролежит пару сезонов и не подлежит ремонту. На 20 см песка подложки без сцец подкладок, дренажа итд бетон долго не пролежит, а плитка лежит.
Тротуар из плитки практически нереально начисто убрать
Мнда. Не знаю... тротуары везде либо камень либо плитка, везде чисто....
А если нужно сменить столб - бетон снимается куском и куском заливается заново. Столбы меняют не часто.
Кроме столбов, непрерывно идут ремонты то канализации, то еще чего-то - труб и кабелей в яме полно, то новая реклама, то просто ремонт дома ..... Сделали, убрали - через неделю не найдешь место где работали: нет заплаток.
это История и шарм города...
вот брусчатка в Италии - осталась от античного Рима..
Бетон же, сделанный по технологии, как это делают в цивилизованных странах - практически вечен и его даже мыть можно, создавая на улицах идеальную чистоту.
Ну и о чем это? Если бы замостили 2 т лет тому не норм камнем, а напр известняком - то давно бы и забыли. Сравнивать имеет смысл при равном качестве работ и равной стоимости. Если зальют 2-х метровый железобетон как на старых дотах - так такой бетон простоит столетия. Только стоит он.... а ремонтировать что внизу вообще никак - об это и речь.
Всё не так. Не современнее, тк в моде экология, а бетон завивка мешает норм водообмену.
- Не дешевле. Бетонная заливка жить не будет, если не будет подушки под нее, а это весьма дорого.
- Не практичней. Любой ремонт - проблемы + заплаты, которые стоят недолго.
- Не долговечней, точнее - не долговечней при одинаковой цене кв метра.
Итого - много улиц, на которых изпод ГДРовского бетона и асфальта вылезает неубиваемая (но уже горбатая) кайзеровская брусчатка. Правда, каменная а не бетонная.
"в моде экология, а бетон завивка мешает норм водообмену"
Водообмен идет через газоны, на которых в обязательном порядке растет травка.
Мало. Тротуары узкие, газонов нет, только под деревьми 1,5х1,5 м. Не было бы плитки - засохли бы. Кстати: луж на плитке не бывает, через полчаса после ливня все ушло.
ну не совпали нарисованные швы...фигня))) перфекционистам не смотреть!!!!