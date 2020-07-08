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Комунальники у Львові оригінально залатали діру в тротуарі: щоб не класти нову бруківку, її намалювали на бетоні. ФОТО

На вулиці Трактат Глинянський у Львові комунальники оригінально залатали діру в бруківці на тротуарі. Замість нової плитки діру залили бетоном, а зверху нанесли імпровізований малюнок, що імітує камені.

Про це в Facebook повідомила львів'янка Анна Прод, передає Цензор.НЕТ.

23 червня вона звернулася на "Гарячу лінію Львова" з проханням відремонтувати давно пошкоджений тротуар, а згодом показала результат роботи на фото.

"Прохання закрити бруківкою, а не намалювати бруківку з бетону. Були добре зроблені зупинка і тротуар. Перше фото - скрин звернення, яке виконано. Виконання на другому фото", - написала жінка.

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Комунальники у Львові оригінально залатали діру в тротуарі: щоб не класти нову бруківку, її намалювали на бетоні 01

Автор: 

Львів (3079) ремонт (2311)


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Топ коментарі
+17
жопорукость по факту - даже нарисовать толком не могли, по положению настоящей плитки))
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08.07.2020 16:41
+15
Коммунальщики во Львове оригинально залатали дыру в тротуаре: чтобы не класть новую брусчатку, ее нарисовали на бетоне - Цензор.НЕТ 4526
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08.07.2020 16:52
+10
Творческие люди И упрекать не хочется
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08.07.2020 16:42
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жопорукость по факту - даже нарисовать толком не могли, по положению настоящей плитки))
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08.07.2020 16:41 Відповісти
А если бы нормально нарисовали, никто бы может и не заметил
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08.07.2020 16:48 Відповісти
Коммунальщики во Львове оригинально залатали дыру в тротуаре: чтобы не класть новую брусчатку, ее нарисовали на бетоне - Цензор.НЕТ 4526
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08.07.2020 16:52 Відповісти
Дебилы ...
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08.07.2020 16:42 Відповісти
Колись, давно, на свинарнику у зенітно-ракетному полку "Десни", здохло мале порося з виводка... Треба здавать наряд. А почнуть рахувать поросят. Старший наряду "додумався" - взяли два електроди, забили у темному кутку загороди, у дошку, і на них підвісили порося. Змінилося три чи чотири зміни наряду, поки працівники свинарника не звернули увагу на запах та на те, що порося кілька діб стоїть під стіною...
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08.07.2020 16:53 Відповісти
на свинарнику у зенітно-ракетному полку "Десни" !!!!!
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08.07.2020 17:33 Відповісти
А що тут такого? При СРСР майже у кожній в/ч, де були їдальні (полки, бригади), були підсобні господарства, куди вивозили харчові відходи... Для тебе це "відкриття"? В Росії таке до цих пір існує...
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08.07.2020 18:31 Відповісти
А що тут такого?

Отвечаю: давно известно, что у военнослужащего должно быть три занятия в мирное время: физическая, боевая и тактическая подготовка. Для всего остального военнослужащий не нужен. Ну а как жили и служили в СССР - помню.
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08.07.2020 19:06 Відповісти
А у тебе як з українською мовою? Ти розумієш, що означають слова "колись, давно..."?.
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08.07.2020 19:13 Відповісти
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08.07.2020 16:42 Відповісти
Творческие люди И упрекать не хочется
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08.07.2020 16:42 Відповісти
голь на выдумки щедра.
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08.07.2020 16:43 Відповісти
чо.креативненько...
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08.07.2020 16:44 Відповісти
мне тоже понравилось,нормально так получилось
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08.07.2020 22:43 Відповісти
А нахрена этой дуре именно брусчатка нужна? Она имеет финансовый интерес от продажи бетонной брусчатки? Ведь брусчатка - это дорого и непрактично.
Бетонный тротуар - это гораздо современнее, дешевле, на порядок практичнее, чище и долговечнее. Другой вопрос, что вообще нахрен всю брусчатку нужно было убрать и сделать нормальные бетонные тротуары. А у нас вместо этого новые тротуары мостят этим пережитком совка.
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08.07.2020 16:45 Відповісти
Плитка гораздо практичнее...
Через год...когда надо будет сменить этот столб...эти творческие люди...будут творчески ..ломами и кувалдами долбить этот бетон...
Плитка чем хороша...что она многоразовая...надо убрал...надо опять положил...
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08.07.2020 16:47 Відповісти
И, к тому же, сделана из того-же материала.
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08.07.2020 16:49 Відповісти
Бетон - цельный, а у плиточек - швы песком засыпаны, они по дефолту менее крепкие и их гораздо сложнее очищать, чем бетон.
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08.07.2020 16:56 Відповісти
Так ведь в этом...в швах...и есть один из больших плюсов плитки...пои движении грунта покрытие не лопается...а бетон трещинами пойдет...
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08.07.2020 17:00 Відповісти
В том же Ванкувере тротуары исключительно бетонные - и ничего никакими трещинами не идет. Делаются специальные компрессионные швы, которые закрываются эластичным материалом.
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08.07.2020 17:02 Відповісти
А в Польше...в Чехии...в Германии...кладут тротуарную плитку...и не смотрят что там в Ванкувере..
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08.07.2020 17:10 Відповісти
и когда надо коммуникацию подземную поменять, то как, проще?
а тут плиточку отдвинул и копай.
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08.07.2020 18:14 Відповісти
А плиточки мягче при ходьбе по ним...
Единственное, что я видел из "разрушающихся по дефолту" плиток, это - появление волн со временем, после просадки грунта или некачественной основы под плитки.
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08.07.2020 17:20 Відповісти
Это все выравнивается...плитку сняли..подсыпали..или убрали...и опять положили...
А вот если бетон порвало...то тут уже ква..
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08.07.2020 17:24 Відповісти
И я об этом, а ниже про экономичных немцев пост.
Меня ещё в детстве поразило, что у немцев была отдельная яйцеварка для экономии электроэнергии...
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08.07.2020 17:28 Відповісти
Если мягче - значит есть ход, значит - и есть некачественная основа и плитки в скором времени пойдут волной.

"появление волн со временем, после просадки грунта"
Ага, буквально через пару месяцев, если некачественная.
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08.07.2020 17:26 Відповісти
Да, есть ход - туда-обратно, как у грунта, по которому приятно ходить, а не как по бетону, когда пятки отбиваешь.
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08.07.2020 17:29 Відповісти
"когда пятки отбиваешь."

Пятки отбиваешь?
Ты босиком ходишь, или марш выстукиваешь, не сгибая ног в коленях? При нормальной походке и в обуви пятки не отбиваются на любой поверхности.
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08.07.2020 17:54 Відповісти
Забыл сказать.
"Через пару месяцев".
То, что я упоминал, появилось через год и года три, после выравнивания, дорога ровная до сих пор.
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08.07.2020 17:31 Відповісти
В Киеве и области последние года 3 вернулась мода на эту плиточку, как при Омельченко - наверное - кто-то из властьпридержащих прикупил себе заводик по ее изготовлению - потому кладут ее везде - и имею возможность наблюдать, что если некачественно подготовили основу - идет волнами буквально через пару месяцев.
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08.07.2020 17:56 Відповісти
что если некачественно подготовили основу - идет волнами буквально через пару месяцев.
Верно, ещё один плюс плитки-брусчатки. Еще один - невозможна промоина-ловушка на месте протечки водопровода, что бывает при асфальте/бетоне.
Бо-о-о-льшой минус: нет девушек на шпильках, по брусчатке в них не пофигуряешь. Видел пару раз: выходит женщина на каблуках из дому и на носках шкадыбает до машины.
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08.07.2020 19:18 Відповісти
Плитка выбивается при эксплуатации, ломается при эксплуатации, в отличие от бетона, который практически вечный. Тротуар из плитки практически нереально начисто убрать, ибо грязь между плиточек, насчет помыть - и вовсе невозможно.
А если нужно сменить столб - бетон снимается куском и куском заливается заново. Столбы меняют не часто.
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08.07.2020 16:54 Відповісти
Все зависит от качества плитки...и от качества бетона...
Если в бетон не доложили цемента...перелили воды...то этот бетон выкрошится быстрее плитки...
Плитку при необходимости можно мегять частями...с бетоном такой номер не пройдет...
Да и вроде чисто...все убрано...плитка уборке не помеха...вылизывать из щелей нет надобности...
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08.07.2020 16:58 Відповісти
рузхькэ, а какое тебе дело?
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08.07.2020 17:01 Відповісти
А я думал все порохоботы на планерке около печерского суда, но нет, заказ кремля нужно выполнять. Или вы с телефона работаете?
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08.07.2020 17:23 Відповісти
Зебиленок, иди поцелуй в задницу своего Клоуна
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08.07.2020 18:00 Відповісти
Мне плевать на кловуна, если замечу его ботов, то и с них стебаться начну. Пока что у нас один только Пэтя отличился наймом ботов, в лучших традициях ***** и прочих тоталитарных ублюдков. Не сомневаюсь, что есть боты и у других политиков, ну или олигархов, возможно, но на фоне вашей ботофермы их даже не видно. Даже кремлеботы потерялись в вашей тени, хотя тут видимо из-за общих у вас с ними задач: всех поделиль, всех пересрать и порвать в итоге Украину на куски.
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08.07.2020 18:36 Відповісти
Каких-таких Петеботов, где ты их видел?
Кто такой "NNNбот", и как его отличить?
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08.07.2020 20:09 Відповісти
гомов, тобі
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08.07.2020 21:32 Відповісти
рузьге бот, уж кому кому, а не тобі, платному ботярі, тут розмірковувати про якихось міфічних "порохоботів"
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09.07.2020 03:11 Відповісти
гомов і думать - несумісні речі, тобі ж немає чим.
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08.07.2020 21:33 Відповісти
Плитка выбивается при эксплуатации, ломается при эксплуатации,

Редко, зависит от качества, легко ремонтируется без потери вида.
в отличие от бетона, который практически вечный.
Ещё раз: при равной стоимости подслоя бетон пролежит пару сезонов и не подлежит ремонту. На 20 см песка подложки без сцец подкладок, дренажа итд бетон долго не пролежит, а плитка лежит.

Тротуар из плитки практически нереально начисто убрать

Мнда. Не знаю... тротуары везде либо камень либо плитка, везде чисто....

А если нужно сменить столб - бетон снимается куском и куском заливается заново. Столбы меняют не часто.
Кроме столбов, непрерывно идут ремонты то канализации, то еще чего-то - труб и кабелей в яме полно, то новая реклама, то просто ремонт дома ..... Сделали, убрали - через неделю не найдешь место где работали: нет заплаток.
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08.07.2020 19:29 Відповісти
пережиток совка?
это История и шарм города...
вот брусчатка в Италии - осталась от античного Рима..


Коммунальщики во Львове оригинально залатали дыру в тротуаре: чтобы не класть новую брусчатку, ее нарисовали на бетоне - Цензор.НЕТ 2266
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08.07.2020 16:50 Відповісти
Давай не сравнивать бетонную советскую плитку с древнеримской брусчаткой, ок?
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08.07.2020 16:55 Відповісти
А ты много видел при совке тротуарной плитки?? Бетонные плиты...метр на метр да были...а плитки тротуарной не было...
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08.07.2020 17:01 Відповісти
Тем более - значит и вовсе - постсовковая. Тогда к чему писать про историю города и сравнивать с древнеримской брусчаткой, если этой плитке не больше 30 лет (выглядит она, кстати, похуже 2хтысячелетней римской)?
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08.07.2020 17:04 Відповісти
Хорошо выглядит...лет 20 пролежала...и еше лет сто пролежит...в отличии от бетона...
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08.07.2020 17:07 Відповісти
Да какие там 100 лет. Она уже вся стертая, края осыпались.
Бетон же, сделанный по технологии, как это делают в цивилизованных странах - практически вечен и его даже мыть можно, создавая на улицах идеальную чистоту.
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08.07.2020 17:11 Відповісти
Края у этой плитки такие какие и должны быть...она и новая с такими краями..
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08.07.2020 17:25 Відповісти
если этой плитке не больше 30 лет (выглядит она, кстати, похуже 2хтысячелетней римской)?
Ну и о чем это? Если бы замостили 2 т лет тому не норм камнем, а напр известняком - то давно бы и забыли. Сравнивать имеет смысл при равном качестве работ и равной стоимости. Если зальют 2-х метровый железобетон как на старых дотах - так такой бетон простоит столетия. Только стоит он.... а ремонтировать что внизу вообще никак - об это и речь.
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08.07.2020 19:35 Відповісти
Совок - четвертый Рим
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08.07.2020 16:55 Відповісти
Весь Берлин в этих пережитках из совка. Когда нужно что-то отремонтировать под землёй, то брусчатка легко разбирается и точно так же обратно укладывается. При чём у них она гораздо мельче, чем во Львове.
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08.07.2020 17:19 Відповісти
Нет ничего плохого ни в бетонных тротуарах, ни в укладке брусчатки. Ну кроме криворукости львовских художников на данном примере. Так вот, у любого вида правильно выполненного тротуара, то есть с компенсационными швами, водостоками, армированием и тд, есть цена вопроса. Бетонное покрытие стоит в разы дороже, а значит при условии неизменного финансирования, брусчаткой можно обеспечить гораздо большую площадь тротуаров, как и обслуживать её в дальнейшем.
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08.07.2020 17:31 Відповісти
Бетонный тротуар - это гораздо современнее, дешевле, на порядок практичнее, чище и долговечнее.

Всё не так. Не современнее, тк в моде экология, а бетон завивка мешает норм водообмену.
- Не дешевле. Бетонная заливка жить не будет, если не будет подушки под нее, а это весьма дорого.
- Не практичней. Любой ремонт - проблемы + заплаты, которые стоят недолго.
- Не долговечней, точнее - не долговечней при одинаковой цене кв метра.

Итого - много улиц, на которых изпод ГДРовского бетона и асфальта вылезает неубиваемая (но уже горбатая) кайзеровская брусчатка. Правда, каменная а не бетонная.
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08.07.2020 17:44 Відповісти
Ха! Так гранитная брусчатка - реально вечная.

"в моде экология, а бетон завивка мешает норм водообмену"
Водообмен идет через газоны, на которых в обязательном порядке растет травка.
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08.07.2020 17:58 Відповісти
Отправляйте https://censor.net/user/86503 в спам - бот клоунский и уйловский.
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08.07.2020 18:02 Відповісти
Водообмен идет через газоны, на которых в обязательном порядке растет травка.
Мало. Тротуары узкие, газонов нет, только под деревьми 1,5х1,5 м. Не было бы плитки - засохли бы. Кстати: луж на плитке не бывает, через полчаса после ливня все ушло.
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08.07.2020 18:03 Відповісти
После хорошего ливня во что превращается ,,бетонный тротуар,,?)
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08.07.2020 18:45 Відповісти
Пенсионерам которые ложили первоначально эту плитку заплатили Х+Х да медный пряник, а вот сколько заплатили за эти Квадраты Малевичам, ну очень интересно.
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08.07.2020 16:46 Відповісти
та нормально ))) дыра ж была хуже???
ну не совпали нарисованные швы...фигня))) перфекционистам не смотреть!!!!
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08.07.2020 16:47 Відповісти
Дак то зажопьє, і так піде)))
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08.07.2020 16:49 Відповісти
В зажопьє сталагміти з гі...на в під'їздах ростуть.
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08.07.2020 16:58 Відповісти
Материал для якутского скульптора. Скрепы разные лепить
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08.07.2020 17:19 Відповісти
Идиотам симметрия не под силу .
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08.07.2020 17:20 Відповісти
Забагато пи#дешу про покриття, взути всіх в гумові чоботи і немає проблем.
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08.07.2020 18:39 Відповісти
Креативно и с изюминкой .
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08.07.2020 20:27 Відповісти
тю, и шо такого? ота "брусчатка" из такого самого бетона сделана.
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09.07.2020 08:47 Відповісти
 
 