Комунальники у Львові оригінально залатали діру в тротуарі: щоб не класти нову бруківку, її намалювали на бетоні. ФОТО

На вулиці Трактат Глинянський у Львові комунальники оригінально залатали діру в бруківці на тротуарі. Замість нової плитки діру залили бетоном, а зверху нанесли імпровізований малюнок, що імітує камені.

Про це в Facebook повідомила львів'янка Анна Прод, передає Цензор.НЕТ.

23 червня вона звернулася на "Гарячу лінію Львова" з проханням відремонтувати давно пошкоджений тротуар, а згодом показала результат роботи на фото.

"Прохання закрити бруківкою, а не намалювати бруківку з бетону. Були добре зроблені зупинка і тротуар. Перше фото - скрин звернення, яке виконано. Виконання на другому фото", - написала жінка.

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