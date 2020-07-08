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Новини Фото Допомога пораненим
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Медборт прибув до Києва: є дуже "важкі" бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова повідомляє, що до Києва прибув борт з пораненими українськими воїнами. Деякі з них у вкрай важкому стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

"До Києва прибув борт з пораненими захисниками України. Є воїни дуже в важкому стані. Їх одразу повезли до реанімаціі. За останню добу поранено чотири бійця, за тиждень понад 15 бійців, кожен день обстріли з крупнокаліберного. В шпиталі лежать хлопці без рук і без ніг, з вогнепальними пораненнями. В шпиталі карантин, але ж купуємо хлопцям все необхідне, соки, йогурти, фрукти, ковбаса, сир на перекус та цивільний одяг, футболки, шорти, спортивні костюми. З ліків потрібен дексалгін та кетанов в ампулах", - написала Юсупова, опублікувавши звіт про попередні закупівлі.

Вона уточнила: "Для шпиталя росхідники 9300 грн, на ліки бійцям 6300 грн, 3 тис, 13900 грн, 21 тис, 33760 грн та сьогодні відправляю 1800$ онкохворому бійцю за кордон. Прошу всіх не забувати, що в країні кожен день війна! Дякую всім, хто допомогає. Карта для допомоги 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталія, з "Приват банку" через "Приват24" легко переводити".

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Медборт прибув до Києва: є дуже важкі бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 01
Медборт прибув до Києва: є дуже важкі бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 02
Медборт прибув до Києва: є дуже важкі бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 03
Медборт прибув до Києва: є дуже важкі бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 04
Медборт прибув до Києва: є дуже важкі бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 05
Медборт прибув до Києва: є дуже важкі бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 06
Медборт прибув до Києва: є дуже важкі бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 07
Медборт прибув до Києва: є дуже важкі бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 08
Медборт прибув до Києва: є дуже важкі бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 09
Медборт прибув до Києва: є дуже важкі бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 10
Медборт прибув до Києва: є дуже важкі бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 11
Медборт прибув до Києва: є дуже важкі бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 12

Медборт прибув до Києва: є дуже важкі бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 13

Автор: 

допомога (8378) волонтери (1336) Юсупова Наталія (196)


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Топ коментарі
+21
Легкого і повного одужання, наші рідні захисники!
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08.07.2020 17:33
+18
Шмаркле-малороссу пох
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08.07.2020 17:27
+16
+ Одужання нашим соколикам. Бережи вас Господь, хлопчики
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08.07.2020 18:01
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сепары прислужники оккупанта горите вместе со своими семьями
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08.07.2020 17:26 Відповісти
горят, горят, не переживай коменты бы закрыть надо кстаити
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08.07.2020 17:31 Відповісти
Шмаркле-малороссу пох
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08.07.2020 17:27 Відповісти
А нарик мир шукает в Черновцах
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08.07.2020 17:33 Відповісти
Замість розводити срач про шмарклю чи торчка мовчки переведіть по 50-100 грн на вказаний рахунок.
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08.07.2020 21:11 Відповісти
Легкого і повного одужання, наші рідні захисники!
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08.07.2020 17:33 Відповісти
А що Головнокомандуючий?
Закінчив у голові війну, і дме в айкос?
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08.07.2020 17:45 Відповісти
Прикольні відосіки про далекобійників знімає.
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08.07.2020 17:53 Відповісти
+
І завтра кров здавати у ЦВГ.
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08.07.2020 17:55 Відповісти
А что Клоун??? Он не причем!!! Он войну закончил!!!! Войска отвел!!!!

Ребята, поправляйтесь!!!!

Клоун, Ростов тебя ждет!!!!
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08.07.2020 17:57 Відповісти
Юсупова - молодець, поки інші від вірусу ховаються, вона допомагає в реальній біді. Бійцям - одужання!
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08.07.2020 18:00 Відповісти
+ Одужання нашим соколикам. Бережи вас Господь, хлопчики
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08.07.2020 18:01 Відповісти
Просто перестали стрелять.
ФельдмаршАл Янелох.
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08.07.2020 18:05 Відповісти
А хтось переписав на синка банк і корпорацію, - але став багатший.
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08.07.2020 18:14 Відповісти
А хтось на друзів, бо синок малий ще.
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08.07.2020 18:34 Відповісти
Слава ЗЕ !!!
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08.07.2020 22:45 Відповісти
Идёт война ,война это всегда жертвы ,горе и слёзы ,нашей власти надо что-то делать ,лично я знаю что надо делать ,но они этого не сделают ....но тогда это сделают другие и тут альтернативы НЕТ !
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08.07.2020 18:44 Відповісти
-8 сепаров, 15 наших раненых. Не хилый был замес. А чмо куда то там заглядывает.
Как насчет вернутся на свои позиции? или проехали?
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08.07.2020 19:10 Відповісти
а Зебобик ленточки перерезает, на море ездит праздновать День флота, в кафе с корешами встречается на всю страну фоткаясь
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08.07.2020 20:39 Відповісти
Надо пошерстить Зеленую плесень ,они же их защищают
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08.07.2020 19:13 Відповісти
През,ты где?Наши защитники,выздоравливайте
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08.07.2020 19:37 Відповісти
с "Приватбанка" через "Приват24" легко переводить". Источник: https://censor.net/p3206951

але є нюанси..не видно одержувача платежу..
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08.07.2020 19:47 Відповісти
согласен , это не отчёт , а куй зна шо ... квитанции ни о чём.. к каждой такой бумажке должна быть выдаткова накладна, а лучше кассовый чек с полным перечнем и ценами на лекарства от поставщика...
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08.07.2020 20:36 Відповісти
я дещо не про це..а в цьому контексті, вважаю припустимим, якщо людина залишить якусь частину грошей собі..
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09.07.2020 08:32 Відповісти
Тобто ти про неї вперше чуєш?
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08.07.2020 23:04 Відповісти
тобто я не бачу отримувача грошей(прізвище, ім'я, та по батькові)..сподіваюсь вони потрапили за призначенням..
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09.07.2020 08:12 Відповісти
За весь час правління зеленої гниди, воно жодного разу не відвідувало наших поранених в госпіталях. Жодного. Гріш ціна такому гідранту.
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08.07.2020 20:11 Відповісти
и Жулька, рвавшаяся к власти, ни разу за 6 лет не пришла к раненым в госпиталь., зато перед выборами съездила с охраной на линию разграничения, помолилась за кого-то (наверно за себя) и уехала на кортежах, майбахах.
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08.07.2020 20:34 Відповісти
Это ты на раненых положил?
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08.07.2020 22:53 Відповісти
+Одужаємо і переможемо!
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08.07.2020 22:37 Відповісти
Одужуйте, рідненькі наші.
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08.07.2020 22:49 Відповісти
 
 