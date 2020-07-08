Медборт прибув до Києва: є дуже "важкі" бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова повідомляє, що до Києва прибув борт з пораненими українськими воїнами. Деякі з них у вкрай важкому стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

"До Києва прибув борт з пораненими захисниками України. Є воїни дуже в важкому стані. Їх одразу повезли до реанімаціі. За останню добу поранено чотири бійця, за тиждень понад 15 бійців, кожен день обстріли з крупнокаліберного. В шпиталі лежать хлопці без рук і без ніг, з вогнепальними пораненнями. В шпиталі карантин, але ж купуємо хлопцям все необхідне, соки, йогурти, фрукти, ковбаса, сир на перекус та цивільний одяг, футболки, шорти, спортивні костюми. З ліків потрібен дексалгін та кетанов в ампулах", - написала Юсупова, опублікувавши звіт про попередні закупівлі.

Вона уточнила: "Для шпиталя росхідники 9300 грн, на ліки бійцям 6300 грн, 3 тис, 13900 грн, 21 тис, 33760 грн та сьогодні відправляю 1800$ онкохворому бійцю за кордон. Прошу всіх не забувати, що в країні кожен день війна! Дякую всім, хто допомогає. Карта для допомоги 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталія, з "Приват банку" через "Приват24" легко переводити".

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