Патрульні і рятувальники доставляють воду і продукти постраждалим від пожежі на Луганщині. ФОТО
У постраждале від пожежі село Смолянинове привезли воду і продукти, які для них зібрали жителі Сєвєродонецька та найближчих населених пунктів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Луганської області.
"Ці продукти весь минулий вечір і ніч жителі Сєвєродонецька і найближчих населених пунктів звозили до бази рятувальників, звідки їх доставляли до потерпілих", - сказано в повідомленні.
Тепер допомогу розводять патрульні поліцейські і рятувальники ДСНС.
"Дякуємо небайдужим людям за допомогу і передаємо щиру подяку від жителів Смолянинового!" - підкреслюють поліцейські.
Рух у напрямку Смолянинове і Новоайдара як і раніше обмежено, зазначили в поліції.
Топ коментарі
+2 Don Bessam #359417
показати весь коментар08.07.2020 18:12
+2 Вова Зименский
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+2 Aleks_15
показати весь коментар08.07.2020 18:57
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вылупки квартальные служат рабиновичам с медведчукчами...
Эвакуация раненых. Патрульные. После указания "сверху".
До указания:" да куда я его повезу, он мне весь салон кровью измажет!"