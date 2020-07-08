Патрульні і рятувальники доставляють воду і продукти постраждалим від пожежі на Луганщині. ФОТО

У постраждале від пожежі село Смолянинове привезли воду і продукти, які для них зібрали жителі Сєвєродонецька та найближчих населених пунктів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Луганської області.

"Ці продукти весь минулий вечір і ніч жителі Сєвєродонецька і найближчих населених пунктів звозили до бази рятувальників, звідки їх доставляли до потерпілих", - сказано в повідомленні.

Тепер допомогу розводять патрульні поліцейські і рятувальники ДСНС.

"Дякуємо небайдужим людям за допомогу і передаємо щиру подяку від жителів Смолянинового!" - підкреслюють поліцейські.

Рух у напрямку Смолянинове і Новоайдара як і раніше обмежено, зазначили в поліції.







