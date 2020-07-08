УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6898 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 416 11

Патрульні і рятувальники доставляють воду і продукти постраждалим від пожежі на Луганщині. ФОТО

У постраждале від пожежі село Смолянинове привезли воду і продукти, які для них зібрали жителі Сєвєродонецька та найближчих населених пунктів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Луганської області.

"Ці продукти весь минулий вечір і ніч жителі Сєвєродонецька і найближчих населених пунктів звозили до бази рятувальників, звідки їх доставляли до потерпілих", - сказано в повідомленні.

Тепер допомогу розводять патрульні поліцейські і рятувальники ДСНС.

"Дякуємо небайдужим людям за допомогу і передаємо щиру подяку від жителів Смолянинового!" - підкреслюють поліцейські.

Рух у напрямку Смолянинове і Новоайдара як і раніше обмежено, зазначили в поліції.

Патрульні і рятувальники доставляють воду і продукти постраждалим від пожежі на Луганщині 01
Патрульні і рятувальники доставляють воду і продукти постраждалим від пожежі на Луганщині 02
Патрульні і рятувальники доставляють воду і продукти постраждалим від пожежі на Луганщині 03
Патрульні і рятувальники доставляють воду і продукти постраждалим від пожежі на Луганщині 04

Автор: 

пожежа (4342) ДСНС (5127) патрульна поліція (1442) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
так шо,то пожарники с бойцами на самом деле слуги народа?
вылупки квартальные служат рабиновичам с медведчукчами...
показати весь коментар
08.07.2020 18:12
+2
Ты дебил .
показати весь коментар
08.07.2020 18:56
+2
лохторат опзжопников. Где же опзжо, почему не помогают?
показати весь коментар
08.07.2020 18:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яду им!
показати весь коментар
08.07.2020 18:07 Відповісти
Ты дебил .
показати весь коментар
08.07.2020 18:56 Відповісти
пнх даунбасня конченая!
показати весь коментар
08.07.2020 19:48 Відповісти
Напейся на 11р 48 копеек - урод .
показати весь коментар
08.07.2020 20:08 Відповісти
здохни мразь даунбаская от коронавируса!
показати весь коментар
08.07.2020 21:21 Відповісти
так шо,то пожарники с бойцами на самом деле слуги народа?
вылупки квартальные служат рабиновичам с медведчукчами...
показати весь коментар
08.07.2020 18:12 Відповісти
магазины продуктовые тоже сгорели?
показати весь коментар
08.07.2020 18:28 Відповісти
Питьевую водичку подадут вовремя . А дощик надеемся , поможет затушить пожежу .
показати весь коментар
08.07.2020 19:02 Відповісти
андон бамбаский бери лопати иди тушить **блюдок!
показати весь коментар
08.07.2020 21:22 Відповісти
Вспоминаю взрыв гранаты под ВРУ.
Эвакуация раненых. Патрульные. После указания "сверху".
До указания:" да куда я его повезу, он мне весь салон кровью измажет!"
показати весь коментар
08.07.2020 18:52 Відповісти
лохторат опзжопников. Где же опзжо, почему не помогают?
показати весь коментар
08.07.2020 18:57 Відповісти
 
 