В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Збройних Сил України зі складу Об'єднаних сил надають допомогу в гасінні лісових пожеж у Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"До гасіння пожеж залучено понад 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка, автомобільний транспорт для підвезення води. Напоготові в районах стихії лікарсько-сестринські бригади з евакуаційною медичною технікою", - сказано в повідомленні.





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Також, за рішенням командувача Об'єднаних сил, до гасіння пожежі було залучено екіпажі безпілотних літальних апаратів, які на початковому етапі стихії виконали важливу функцію, встановивши чіткі межі районів пожеж, напрямок просування і поширення осередків вогню.

Підрозділи Збройних Сил України зі складу Об'єднаних сил продовжують брати участь у ліквідації пожежі і допомагати місцевому населенню, яке опинилося в епіцентрі стихії, зазначили в пресцентрі ОС.

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