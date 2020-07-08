В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж
Військовослужбовці Збройних Сил України зі складу Об'єднаних сил надають допомогу в гасінні лісових пожеж у Луганській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"До гасіння пожеж залучено понад 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка, автомобільний транспорт для підвезення води. Напоготові в районах стихії лікарсько-сестринські бригади з евакуаційною медичною технікою", - сказано в повідомленні.
Також, за рішенням командувача Об'єднаних сил, до гасіння пожежі було залучено екіпажі безпілотних літальних апаратів, які на початковому етапі стихії виконали важливу функцію, встановивши чіткі межі районів пожеж, напрямок просування і поширення осередків вогню.
Підрозділи Збройних Сил України зі складу Об'єднаних сил продовжують брати участь у ліквідації пожежі і допомагати місцевому населенню, яке опинилося в епіцентрі стихії, зазначили в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не забудьте свічку поставити за зеленого гетьмана!
... твари за подачками выстроились с моих налогов. шоб оно вам поперек горла стало!!!
В статье нигде не сказано что это кто то собрал!
ПНХ ЧМО БАМБАСКОЕ! ГОРЕТЬ ВАМ С-кам ВСЕМ В АДУ!