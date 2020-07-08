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Новини Фото Агресія Росії проти України
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В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Збройних Сил України зі складу Об'єднаних сил надають допомогу в гасінні лісових пожеж у Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС 01

"До гасіння пожеж залучено понад 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка, автомобільний транспорт для підвезення води. Напоготові в районах стихії лікарсько-сестринські бригади з евакуаційною медичною технікою", - сказано в повідомленні.

В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС 02
В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС 03

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В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС 04
В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС 05
В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС 06

Також, за рішенням командувача Об'єднаних сил, до гасіння пожежі було залучено екіпажі безпілотних літальних апаратів, які на початковому етапі стихії виконали важливу функцію, встановивши чіткі межі районів пожеж, напрямок просування і поширення осередків вогню.

В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС 07

В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС 08

Підрозділи Збройних Сил України зі складу Об'єднаних сил продовжують брати участь у ліквідації пожежі і допомагати місцевому населенню, яке опинилося в епіцентрі стихії, зазначили в пресцентрі ОС.

В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС 09

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В гасінні пожеж на Луганщині бере участь 400 військовослужбовців, важка інженерна техніка й армійські безпілотники, - пресцентр ОС 10

Автор: 

армія (3772) безпілотник (4218) пожежа (4342) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+5
А які види податків ти платиш, що не платять вони?
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08.07.2020 19:54
+3
я так " люблю " когда вылазит очередное чудо и начинает ныть о том что его налоги кто то там что то обьедает
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08.07.2020 20:25
+2
Каких твоих налогов? Это местное население собрало еду и воду погорельцам и пожарным, а военные подвозили. У этих "бугаев" сгорело все дотла, а пожарных власти и не подумали накормить и напоить, сутки голодные тушили. Вы хоть бы соц. сети почитали и новости посмотрели.
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09.07.2020 02:28
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всьо тільки завдяки слугам народу!
не забудьте свічку поставити за зеленого гетьмана!
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08.07.2020 19:49 Відповісти
бугаи такие на фото, пахать и пахать
... твари за подачками выстроились с моих налогов. шоб оно вам поперек горла стало!!!
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08.07.2020 19:49 Відповісти
А які види податків ти платиш, що не платять вони?
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08.07.2020 19:54 Відповісти
и какие они платят что суки вонючие выстроились за бутылкой воды в очередь?
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08.07.2020 21:17 Відповісти
я так " люблю " когда вылазит очередное чудо и начинает ныть о том что его налоги кто то там что то обьедает
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08.07.2020 20:25 Відповісти
даунбас ПНХ!
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08.07.2020 21:17 Відповісти
Каких твоих налогов? Это местное население собрало еду и воду погорельцам и пожарным, а военные подвозили. У этих "бугаев" сгорело все дотла, а пожарных власти и не подумали накормить и напоить, сутки голодные тушили. Вы хоть бы соц. сети почитали и новости посмотрели.
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09.07.2020 02:28 Відповісти
слушай пистун бамбаский на фото не одного сгоревшего дома!!!
В статье нигде не сказано что это кто то собрал!
ПНХ ЧМО БАМБАСКОЕ! ГОРЕТЬ ВАМ С-кам ВСЕМ В АДУ!
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09.07.2020 09:29 Відповісти
Сам гори парашкинец с украинского прокси.
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09.07.2020 16:28 Відповісти
Ну як завжди без інженерних військ у таких ситуаціях обійтися за просто так неможливо. Згідно номеру "борта" ІМРерки працює 331 ІСаБ. Ну за ціх хлопців особисто я у спокої....
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08.07.2020 19:56 Відповісти
І все одно Україна буде погана.
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08.07.2020 20:12 Відповісти
тогда подавятся, как только плохо подумают.
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08.07.2020 20:15 Відповісти
Боярой?
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08.07.2020 20:18 Відповісти
ган*нами такими как они шоб не размножались!
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08.07.2020 21:18 Відповісти
Во понятно почему такие тяжелые потери. А вообще не использовали пажарную авиацию.
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08.07.2020 23:21 Відповісти
А де нацгвардія, де МНС, чому там задіяно ЗСУ у них немає чим займатись? Скоро Путін попре, а ЗСУ буде ліси тушити.
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09.07.2020 07:17 Відповісти
Такой сосновый лес на пеке - как порох!
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09.07.2020 10:42 Відповісти
 
 