Тактичні навчання 95-ї ОДШБр з бойовою стрільбою відбуваються на Житомирщині. ФОТОрепортаж

У Житомирській області проходять тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Десантно-штурмових військ.

Підрозділи відпрацювали завдання з відбиття атаки противника з залученням техніки БТР-80, БТР-3.





Читайте також: Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





Десантники провели бойове злагодження і вдосконалили практичні навички ведення бойових дій.







