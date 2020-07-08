Тактичні навчання 95-ї ОДШБр з бойовою стрільбою відбуваються на Житомирщині. ФОТОрепортаж
У Житомирській області проходять тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Десантно-штурмових військ.
Підрозділи відпрацювали завдання з відбиття атаки противника з залученням техніки БТР-80, БТР-3.
Десантники провели бойове злагодження і вдосконалили практичні навички ведення бойових дій.
Топ коментарі
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фамілію я зможу змінити
А ти дурниці так і ляпатимеш-ти.
Задумайтесь.
я дуже хочу почути.
чо, Флак 88 вирулили? м?
давай, скажи як німіецькі війська розбили ту танкову орду Жукова.
скажи
це раз.
почитай за Флак 88
це два.
на початку превентивної війни було під Дубном - совок кинув армаду танкову - в світі не було стільки танків, але нічого, фашист Мусоліні розібрав.ся(по запчастинах)
і далі - не свисти якщо не в курсі, ОК?
"фощист" блін...
ибо так и есть.
береговая оборона = противник не должен знать кто и какими силами и средствами - наши защищают. тупо спалили свои средства наши .
"звчетно" чо. еще номера вертушек сдай.те. оп... оп-оп-оп.
остается молить того что и у них - Коспода.
зачем эта показуха то*
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красный - трассируюшие, которые вставляются в ленту через 4-7 обычных.
Ми вами пишаємося.
Написавший эту статью с таким названием - осёл которому надо ремонтировать дороги а не писать!
На данный момент, это издание 2018 года.
Вот, тогда у Вас отпадут все вопросы и разговоры про "ослов", придётся говорить самому себе.