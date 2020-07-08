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ЄСПЛ не став знімати імунітет з Логвинського і заявив про порушення, допущені НАБУ у справі ексдепутата. ДОКУМЕНТ

Офіс Генпрокурора України звернувся до Європейського суду з прав людини із запитом про імунітет колишнього народного депутата ("Народний фронт") і чоловіка судді ЄСПЛ Ганни Юдківської Георгія Логвинського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз суду.

Зазначається, що запит надійшов в ЄСПЛ 3 березня 2020 року і пояснювався кримінальним розслідуванням, в якому фігурував Логвинський.

Офіс генпрокурора просив також зняти імунітет, якщо такий є.

ЄСПЛ провів засідання 29 червня і 6 липня і прийшов до висновку, що отримані від НАБУ обставини справи Логвинського не варто аналізувати, оскільки цей орган вів таємне спостереження і тиснув на свідків.

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У релізі зазначається, що "зазначені дії НАБУ з пошуку свідчень проти Логвинського несумісні з його імунітетом ... а також самі по собі суперечать суті імунітету і підривають цілісність процедури його зняття".

На завершення рішення Європейського суду з прав людини зазначає, що Україна "не продемонструвала достатніх гарантій (не) використання в кримінальному процесі доказів", здобутих з порушенням міжнародного права.

Суд відмовився знімати імунітет, який діє стосовно всієї родини судді Юдківської і надається довічно.

ЄСПЛ не став знімати імунітет з Логвинського і заявив про порушення, допущені НАБУ у справі ексдепутата 01
ЄСПЛ не став знімати імунітет з Логвинського і заявив про порушення, допущені НАБУ у справі ексдепутата 02

Нагадаємо, НАБУ звинувачує Георгія Логвинського і деяких ексчиновників Мін'юсту в діях, що призвели до втрат держави на суму 54 млн грн. Обвинувачені ж стверджують, що лише виконували звичайні для ЄСПЛ процедури.

Автор: 

НАБУ (5074) Європейський суд з пр... (453) Логвинський Георгій (71) Офіс Генпрокурора (3262)


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в действиях, которые привели к потерям государства на сумму 54 млн грн. Обвиняемые же утверждают, что лишь выполняли обычные для ЕСПЧ процедуры.А 54 млн грн сами по карманах розошлисьБ и причем тут украл.Источник:https://censor.net/p3207013
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08.07.2020 23:04 Відповісти
а що то за народний фронт? щось я не чув, щоб народ фронт десь відкривав: можновладці собі смакують в своїх маєтках, високопосадовці їм віддано слугують.....щось не бачив я фронтів....
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08.07.2020 23:04 Відповісти
Суд отказался снимать иммунитет, который действует в отношении всей семьи судьи Юдковской и предоставляется пожизненно...... накуй нужен такой европейский суд, в который дает иммунитет мужу судьи ,не важно вор он или нет , он совсем другая история
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08.07.2020 23:52 Відповісти
Безперечно, Логяинський міг десь щось украсти. В це я вірю. Але я ще і твердо знаю, що наші правоохоронні органи працювати за європейськими стандартами не вміють/не можуть/не хочуть. Тому не варто робити винуватий ЄСПЛ, а варто вчитися працювати за законами.
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08.07.2020 23:52 Відповісти
Сначала действовать законно научитесь ,а то только вселенский вой устраивать умеете)
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09.07.2020 00:25 Відповісти
Це ті фігуранти, що колись в сінагозі їх хтось прослуховува і вони злякались. Мабуть там не релігійні обряди були, а обговорювали кого і куди призначити і які схеми провернути. А їм щей імунітет прописали.
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09.07.2020 07:14 Відповісти
Вот это счастье мужику привалило - делай, что хочешь, кради сколько хочешь, беспредельничай в общем. Всепох - ПОЖИЗНЕННЫЙ иммунитет!
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09.07.2020 08:57 Відповісти
Та хто ж вам, зебуїни, повірить після справ Звіробій, Антоненка, Порошенка, Омеляна! Свого досягли - це наслідок бубочкиного слідства та правосуддя.
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09.07.2020 10:01 Відповісти
Суддівська мафія, вона і в Африці мафія...
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09.07.2020 13:37 Відповісти
 
 