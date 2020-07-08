ЄСПЛ не став знімати імунітет з Логвинського і заявив про порушення, допущені НАБУ у справі ексдепутата. ДОКУМЕНТ

Офіс Генпрокурора України звернувся до Європейського суду з прав людини із запитом про імунітет колишнього народного депутата ("Народний фронт") і чоловіка судді ЄСПЛ Ганни Юдківської Георгія Логвинського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз суду.

Зазначається, що запит надійшов в ЄСПЛ 3 березня 2020 року і пояснювався кримінальним розслідуванням, в якому фігурував Логвинський.

Офіс генпрокурора просив також зняти імунітет, якщо такий є.

ЄСПЛ провів засідання 29 червня і 6 липня і прийшов до висновку, що отримані від НАБУ обставини справи Логвинського не варто аналізувати, оскільки цей орган вів таємне спостереження і тиснув на свідків.

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У релізі зазначається, що "зазначені дії НАБУ з пошуку свідчень проти Логвинського несумісні з його імунітетом ... а також самі по собі суперечать суті імунітету і підривають цілісність процедури його зняття".

На завершення рішення Європейського суду з прав людини зазначає, що Україна "не продемонструвала достатніх гарантій (не) використання в кримінальному процесі доказів", здобутих з порушенням міжнародного права.

Суд відмовився знімати імунітет, який діє стосовно всієї родини судді Юдківської і надається довічно.





Нагадаємо, НАБУ звинувачує Георгія Логвинського і деяких ексчиновників Мін'юсту в діях, що призвели до втрат держави на суму 54 млн грн. Обвинувачені ж стверджують, що лише виконували звичайні для ЄСПЛ процедури.