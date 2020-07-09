Збиток від аварії танкера Delfi поблизу Одеси станом на 8 липня становить понад $15 тисяч, - Держекоінспекція. ДОКУМЕНТ
Державна екологічна інспекція України в Одеській області попередньо підрахувала розмір збитків внаслідок аварії нафтового танкера.
Про це йдеться у відповіді відомства на запит hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 8 липня збиток становить 15 204,73 долара (майже 410,2 тисячі гривень).
"Остаточний розрахунок буде можливий тільки після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо обсягів нафтопродуктів, які були на судні до здійснення забруднення, які залишилися після завершення операції з підйому судна", - додають у відомстві.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
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А репутационные убытки городу тоже не считали?
Спасибо Вам, зеленые ублюдки...
Разве что долить в море воды и устроить такой же шторм.
Если Зеленский сказал убрать, значит, он там останется навсегда.
Там можно открыть ресторанчик - закидываться чем Бог пошлёт.
"73 цента" - это что то !!! Этому считальщику надо памятник на против танкера поставить!
В следующую выборную кампанию в ЦИК не забудьте включить! Подсчитает количество избирателей до сотых... до лишней руки или уха...
Источник:https://censor.net/p3207024