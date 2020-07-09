Збиток від аварії танкера Delfi поблизу Одеси станом на 8 липня становить понад $15 тисяч, - Держекоінспекція. ДОКУМЕНТ

Державна екологічна інспекція України в Одеській області попередньо підрахувала розмір збитків внаслідок аварії нафтового танкера.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 8 липня збиток становить 15 204,73 долара (майже 410,2 тисячі гривень).

"Остаточний розрахунок буде можливий тільки після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо обсягів нафтопродуктів, які були на судні до здійснення забруднення, які залишилися після завершення операції з підйому судна", - додають у відомстві.

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

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Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.