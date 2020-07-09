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Збиток від аварії танкера Delfi поблизу Одеси станом на 8 липня становить понад $15 тисяч, - Держекоінспекція. ДОКУМЕНТ

Державна екологічна інспекція України в Одеській області попередньо підрахувала розмір збитків внаслідок аварії нафтового танкера.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 8 липня збиток становить 15 204,73 долара (майже 410,2 тисячі гривень).

"Остаточний розрахунок буде можливий тільки після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо обсягів нафтопродуктів, які були на судні до здійснення забруднення, які залишилися після завершення операції з підйому судна", - додають у відомстві.

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Збиток від аварії танкера Delfi поблизу Одеси станом на 8 липня становить понад $15 тисяч, - Держекоінспекція 01
Збиток від аварії танкера Delfi поблизу Одеси станом на 8 липня становить понад $15 тисяч, - Держекоінспекція 02

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

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Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Автор: 

Держекоінспекція (248) Одеса (5476) танкер (335)


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Чтт б такие копейки нарисовали, видать им хорошо занесли
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09.07.2020 00:36 Відповісти
В 25х кратке заминусовали. Саакашвили на всех не хватит, надо смертную казнь.
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09.07.2020 00:38 Відповісти
Знатно занесли. А полностью закрытый пляж и загрязненная вода не соответствующая нормам на пляжах рядом в пик сезона, это нормально и стоит как подержанная иномарка ?
А репутационные убытки городу тоже не считали?
Спасибо Вам, зеленые ублюдки...
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09.07.2020 00:49 Відповісти
Как можно поднять танкер на таком мелком месте ?
Разве что долить в море воды и устроить такой же шторм.
Если Зеленский сказал убрать, значит, он там останется навсегда.
Там можно открыть ресторанчик - закидываться чем Бог пошлёт.
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09.07.2020 01:05 Відповісти
там штраф должен был бы быть в десятки больше
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09.07.2020 01:18 Відповісти
"...ущерб составляет 15 204,73 доллара..."


"73 цента" - это что то !!! Этому считальщику надо памятник на против танкера поставить!
В следующую выборную кампанию в ЦИК не забудьте включить! Подсчитает количество избирателей до сотых... до лишней руки или уха...

Источник:https://censor.net/p3207024
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09.07.2020 02:52 Відповісти
Экологическая инспекция ошиблась при расчетах,надо премию владельцам выписать за то что полгода при штормах дизтоплива поступает в море. От мерзавцы коррумпированные.
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09.07.2020 05:06 Відповісти
 
 