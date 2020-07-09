У дев'ятиповерховому житловому будинку в Києві сталася пожежа, евакуювали 15 осіб, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві під час гасіння пожежі в житловому будинку в Деснянському районі пожежники евакуювали 15 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"9 липня о 2:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому житловому будинку на вул. Закревського, 31, що в Деснянському районі столиці, виникла пожежа.

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на 7 поверсі", - йдеться в повідомленні.

Під час гасіння пожежі рятувальники через внутрішню сходову клітку евакуювали з житлового будинку та вивели на безпечну відстань 15 осіб. Серед них був і власник квартири, в якій виникла пожежа.

О 2:50 пожежники локалізували пожежу, а о 03:22 – ліквідували.

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Внаслідок пожежі квартира вигоріла повністю, пошкоджено вхідні двері сусідньої квартири, закопчено стіни та стелю загального коридору.

До ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 рятувальників особового складу.

Причину та обставини виникнення пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи.









Фото: сайт ДСНС