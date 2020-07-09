Смолію принесли труну і вінки з погрозами. В НБУ розцінили це як показник ефективної роботи і натякнули на Коломойського. ФОТО

У середу, 8 липня, в селище, де проживає колишній глава НБУ Яків Смолій, невідомі привезли труну, похоронні вінки і плакати з погрозами на адресу ексчиновника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Яків Смолій повідомив у Twitter, оприлюднивши фото з місця події.

"08.07.2020. Український вечір. Без коментарів", - написав Смолій.

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У свою чергу, НБУ вважає це "спектаклем з поганим сценарієм" проти політики, чиновників і ексчиновників Нацбанку.

Крім того, в пресслужбі регулятора також припустили, що незабаром труни і вінки залишать під будинками чинних посадових осіб структури. "Але ми вже зараз можемо запропонувати найважливіший KPI (ключовий показник ефективності. - Ред.) - робити свою роботу так, щоб під НБУ і під будинок приносили труни і вінки. Тому що, виявляється, це показник успішної та ефективної роботи глави центробанку", - йдеться в повідомленні.

Також в Нацбанку натякнули, що до акції може бути причетний олігарх Ігор Коломойський - до фото пресслужба регулятора додала питання "До кого наступного прийдуть учасники мітингу?" з варіантами відповідей, серед яких - "Дочекаються підмоги з Нікопольського заводу феросплавів".

Власником контрольного пакета акцій Нікопольського заводу феросплавів є Ігор Коломойський. Раніше працівники Нікопольського заводу феросплавів брали участь у пікетуванні головного офісу "ПриватБанку" в Дніпрі. У "ПриватБанку" такі дії називали "тиском на банк".

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.