Смолію принесли труну і вінки з погрозами. В НБУ розцінили це як показник ефективної роботи і натякнули на Коломойського. ФОТО
У середу, 8 липня, в селище, де проживає колишній глава НБУ Яків Смолій, невідомі привезли труну, похоронні вінки і плакати з погрозами на адресу ексчиновника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Яків Смолій повідомив у Twitter, оприлюднивши фото з місця події.
"08.07.2020. Український вечір. Без коментарів", - написав Смолій.
У свою чергу, НБУ вважає це "спектаклем з поганим сценарієм" проти політики, чиновників і ексчиновників Нацбанку.
Крім того, в пресслужбі регулятора також припустили, що незабаром труни і вінки залишать під будинками чинних посадових осіб структури. "Але ми вже зараз можемо запропонувати найважливіший KPI (ключовий показник ефективності. - Ред.) - робити свою роботу так, щоб під НБУ і під будинок приносили труни і вінки. Тому що, виявляється, це показник успішної та ефективної роботи глави центробанку", - йдеться в повідомленні.
Також в Нацбанку натякнули, що до акції може бути причетний олігарх Ігор Коломойський - до фото пресслужба регулятора додала питання "До кого наступного прийдуть учасники мітингу?" з варіантами відповідей, серед яких - "Дочекаються підмоги з Нікопольського заводу феросплавів".
Власником контрольного пакета акцій Нікопольського заводу феросплавів є Ігор Коломойський. Раніше працівники Нікопольського заводу феросплавів брали участь у пікетуванні головного офісу "ПриватБанку" в Дніпрі. У "ПриватБанку" такі дії називали "тиском на банк".
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.
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Так вот, их задача - мочить Порошенко.
Всіх до одного..Саме Порошенко... )))
Пересичный телезритель фиг вспомнит, что на момент аннексии Крыма Порошенко еще не был главнокомандующим.
Завжди наголошую -Крим ,і внаслідок цього війна в Донбасі -наслідок "мироблюбства "КОсатої Бл..ді" на засіданні РНБо..
Пересичному пофиг, что информация о поздравлении Путина озвучена Песковым.
дійсно пофік.. тому що Порошенко будуть садити не за слова.,а за ПРОТИЗАКОННІ дії..
Коли це буде доведено у Суді...
Вторая же часть вышла несколько резковата, я бы от таких реплик воздержался.
Но все равно -- благодарен Вам за правильный ответ.
В унисон с бубочкой, который вчера рассказал как он с той пирамидой оказывается боролся)
Все, кто мог дать денег Украине, оценят эти шутки по достоинству.
Збитків на копійки, а крику до всцику.
Свіжий приклад неочікувана любов Тимошенко і Ляшко. Після усього бруду вони на одному гектарі сідати срати не повинні, а нічого так, поспілкувалися, майже цілувалися.
Коломойському вигідно щоб Смолій демонстрував "політичне переслідування", тим самим отримав захист від межнародних інстітуцій? Я так не думаю, діло зроблено Смолій пішов у відставку, для чого нагнічувати ситуацію?
А кому вигідно? Мабуть тому хто написав йому текст про "політичне переслідування", з яким він виступив у Верховній Раді, при тому він так і не зміг розкрити суті "переслідувань" скотившись на скарги на погрози від невідомих. Ну от знову ці "невідомі" зробили йому подарунок.
пусть мне приносят венки и гробы, ходовой товар.
зебилы, вы-таки упоротые дебилы..
и да, Мамин-Йурыст будет сидеть, разве что раньше сбежит, переодевшись в своё любимое женское платье..