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Смолію принесли труну і вінки з погрозами. В НБУ розцінили це як показник ефективної роботи і натякнули на Коломойського. ФОТО

У середу, 8 липня, в селище, де проживає колишній глава НБУ Яків Смолій, невідомі привезли труну, похоронні вінки і плакати з погрозами на адресу ексчиновника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Яків Смолій повідомив у Twitter, оприлюднивши фото з місця події.

Смолію принесли труну і вінки з погрозами. В НБУ розцінили це як показник ефективної роботи і натякнули на Коломойського 01

"08.07.2020. Український вечір. Без коментарів", - написав Смолій.

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У свою чергу, НБУ вважає це "спектаклем з поганим сценарієм" проти політики, чиновників і ексчиновників Нацбанку.

Крім того, в пресслужбі регулятора також припустили, що незабаром труни і вінки залишать під будинками чинних посадових осіб структури. "Але ми вже зараз можемо запропонувати найважливіший KPI (ключовий показник ефективності. - Ред.) - робити свою роботу так, щоб під НБУ і під будинок приносили труни і вінки. Тому що, виявляється, це показник успішної та ефективної роботи глави центробанку", - йдеться в повідомленні.

Також в Нацбанку натякнули, що до акції може бути причетний олігарх Ігор Коломойський - до фото пресслужба регулятора додала питання "До кого наступного прийдуть учасники мітингу?" з варіантами відповідей, серед яких - "Дочекаються підмоги з Нікопольського заводу феросплавів".

Власником контрольного пакета акцій Нікопольського заводу феросплавів є Ігор Коломойський. Раніше працівники Нікопольського заводу феросплавів брали участь у пікетуванні головного офісу "ПриватБанку" в Дніпрі. У "ПриватБанку" такі дії називали "тиском на банк".

Також читайте: Зеленський не просив мене писати заяву, але на питання про залишення поста відповів ствердно, - Смолій

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.

Смолію принесли труну і вінки з погрозами. В НБУ розцінили це як показник ефективної роботи і натякнули на Коломойського 02

Автор: 

акція (1456) Коломойський Ігор (3123) НБУ (10412) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+51
Зелень хоче штампувати фантики, а він заважав.
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09.07.2020 09:48
+46
А если хатынки Дупинского, Бени обложить похоронными венками, гробами, Авакян тоже ничего не заметит?
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09.07.2020 09:49
+33
Они думают это гроб с венками Смолию. Это гроб 73% ЗЕбилам!
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09.07.2020 09:52
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Так вот, их задача - мочить Порошенко.

Всіх до одного..Саме Порошенко... )))


Пересичный телезритель фиг вспомнит, что на момент аннексии Крыма Порошенко еще не был главнокомандующим.

Завжди наголошую -Крим ,і внаслідок цього війна в Донбасі -наслідок "мироблюбства "КОсатої Бл..ді" на засіданні РНБо..


Пересичному пофиг, что информация о поздравлении Путина озвучена Песковым.

дійсно пофік.. тому що Порошенко будуть садити не за слова.,а за ПРОТИЗАКОННІ дії..
Коли це буде доведено у Суді...
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09.07.2020 10:23 Відповісти
За які саме протизаконні дії, можна поцікавитися? Отримання безвізу, отримання Томосу, створення обороноздатної армії, відновлення зростання економіки. Для кацапського йо#@ного г@вна, яким є ти і твоя бл2дюшка йо#аная мать це, звичайно протизаконні дії. Щоб ти здох паскудна мразота, і вся твоя сім'я кацапських ху#сосів, покидьок!
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09.07.2020 10:35 Відповісти
С первой частью Вашего поста согласен на все 200% !!!
Вторая же часть вышла несколько резковата, я бы от таких реплик воздержался.
Но все равно -- благодарен Вам за правильный ответ. Смолію принесли труну і вінки з погрозами. В НБУ розцінили це як показник ефективної роботи і натякнули на Коломойського - Цензор.НЕТ 4389
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09.07.2020 10:50 Відповісти
Да Смолий вообще подставной,там Гонтарева все рулила с подругой,а Зеля лох пусть теперь расхлебывает..
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09.07.2020 10:24 Відповісти
Дешево и пошло
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09.07.2020 10:27 Відповісти
Перевод стрелок.Пытаются повесить на Смолия пирамиду ОГВЗ.
В унисон с бубочкой, который вчера рассказал как он с той пирамидой оказывается боролся)
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09.07.2020 10:30 Відповісти
Що там про відсутність тиску зебільня тринділа?
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09.07.2020 10:47 Відповісти
Зелень уже назначила целый список виноватых в собственной некомпетенции: Порошенко, Гонтарева, теперь Смолий, вирус, националисты. Внимание: вот этих только просьба не трогать и не вспоминать всуе, потому что они не при чём: Путин, Медведчук, Коломойский, Ахметов, Бойко и т.п. Так держать!
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09.07.2020 10:48 Відповісти
На цей перфоменс пофіг всім включно з Смолійем, а от МВФ оцінить.
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09.07.2020 10:49 Відповісти
И не только МВФ.
Все, кто мог дать денег Украине, оценят эти шутки по достоинству.
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09.07.2020 13:36 Відповісти
Ну хоч хатинку не підпалили, Лерці-сто баксів маєточку не шкода було, щоб у Лондоні валати про "політичне переслідування".
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09.07.2020 10:52 Відповісти
А что, нашли поджигателей дома и машины Гонтаревой? И не искали? А чего так? А ведь Земля круглая, потом не плачьте...
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09.07.2020 11:38 Відповісти
Ну захотіла людина слави "боруна з режимом" сама підпалила стару автівку і приміщення для персоналу.
Збитків на копійки, а крику до всцику.
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09.07.2020 11:41 Відповісти
А чегож Аваковцы никого не нашли, там же камер на каждом шагу? За одно, вывели бы на чистую воду "подлых порохоботов", а то судят за томос да за мову. Что скажешь Вася?
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09.07.2020 11:46 Відповісти
То шоу для еЛОХорату. На камери вони *********, а потім каву разом п'ють.
Свіжий приклад неочікувана любов Тимошенко і Ляшко. Після усього бруду вони на одному гектарі сідати срати не повинні, а нічого так, поспілкувалися, майже цілувалися.
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09.07.2020 11:51 Відповісти
Понятно, плавно сполз. А я тебе скажу, менты ничего не делают, что бы не выйти на самих себя, вот и все, и со Смолием тоже самое, Беня проплатил, менты сделали, правовая держава...
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09.07.2020 11:55 Відповісти
Тут крайніх не знайдеш. Шукай кому вигідно.
Коломойському вигідно щоб Смолій демонстрував "політичне переслідування", тим самим отримав захист від межнародних інстітуцій? Я так не думаю, діло зроблено Смолій пішов у відставку, для чого нагнічувати ситуацію?
А кому вигідно? Мабуть тому хто написав йому текст про "політичне переслідування", з яким він виступив у Верховній Раді, при тому він так і не зміг розкрити суті "переслідувань" скотившись на скарги на погрози від невідомих. Ну от знову ці "невідомі" зробили йому подарунок.
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09.07.2020 12:04 Відповісти
А для чего нам 300000чел. МВД? И все ведь из бюджета, за счет налогоплательщика. Вот завтра сожгут тебе машину, сам пойдешь искать кому выгодно? Или перетерпишь?
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09.07.2020 13:05 Відповісти
у него зеленые бабло тырят, он все сидит и думает "Тут крайніх не знайдеш. Шукай кому вигідно." бла-бла-бла
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09.07.2020 13:42 Відповісти
Шо сі в країні робиться , шо робиться .Живим людям приносять труну та вінки , наче вони вже вмерли. Чи є ото розум у людей. І не бояться ,шо воно вернеться до них.
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09.07.2020 11:07 Відповісти
Винахідники.Не могли через якусь підставну фірму-через рошен замовили у похоронному.
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09.07.2020 11:26 Відповісти
Ти руска курва чи просто пересічний ідіот під проксі?
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09.07.2020 11:32 Відповісти
Don't tell me you are from Canada! O, Canada-a! Are you?
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09.07.2020 11:33 Відповісти
Смолію принесли труну і вінки з погрозами. В НБУ розцінили це як показник ефективної роботи і натякнули на Коломойського - Цензор.НЕТ 6037
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09.07.2020 11:09 Відповісти
А хіба це не тягне на кримінальну справу ?
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09.07.2020 12:28 Відповісти
А хто буде її відкривать на своїх "падельников"?
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09.07.2020 14:24 Відповісти
так а какая цель этого давления? он же уволился уже.

пусть мне приносят венки и гробы, ходовой товар.
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09.07.2020 13:38 Відповісти
Кремлядскорыговские методы.
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09.07.2020 14:21 Відповісти
Лучше бы к деду пришли FEMEN и сиськами потрусили
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09.07.2020 14:38 Відповісти
мусора и Зеля со своей зекомандОй, это ли доказательства давления на главу нацбанка, если даже уже уволившемуся службовцю угрожают..
зебилы, вы-таки упоротые дебилы..
и да, Мамин-Йурыст будет сидеть, разве что раньше сбежит, переодевшись в своё любимое женское платье..
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09.07.2020 14:51 Відповісти
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