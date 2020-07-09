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Новини Фото Паводки на Західній Україні
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Білорусь передала українським рятувальникам гумдопомогу для ліквідації наслідків паводків, - ДСНС. ФОТО

Білорусь 8 липня передала львівським рятувальникам гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків паводків.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з надзвичайною ситуацією, що сталася на Львівщині, 8 липня рятувальники Республіки Білорусь передали львівським колегам гуманітарну допомогу у вигляді аварійно-рятувального обладнання та техніки для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, а саме надмірної кількості опадів, що випала 22-24 червня 2020 року в західних регіонах України", - сказано в повідомленні відомства.

Білорусь передала українським рятувальникам гумдопомогу для ліквідації наслідків паводків, - ДСНС 01

Так, зокрема склад гуманітарного вантажу складається з 20 наметів "Памір-30", 2-ох пересувних дизельних електростанцій, 14-ти мотопомп, 50-ти костюмів індивідуального захисту, 100-та касок пожежного, 2-ох каркасних наметів на 30 осіб, рукавів пожежних напірних різного діаметру загальною кількістю понад півтори тисячі. Загальна маса вантажу понад 20 тонн.

Зазначається, що загальна маса вантажу понад 20 тонн. Гуманітарна допомога буде передана для потреб рятувальників Львівського гарнізону і буде використовуватися для ліквідації наслідків паводків виникли на території області.

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Білорусь передала українським рятувальникам гумдопомогу для ліквідації наслідків паводків, - ДСНС 02

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Білорусь (7941) паводок (233) ДСНС (5127)


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в сябрів ковіта мемає?
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09.07.2020 10:08 Відповісти
Белорусы хотя и не сильно европейские, но всё равно молодцы.
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09.07.2020 10:25 Відповісти
Повирізали ліси і тепер з протянутою рукою на пеньках отримують допомоги.
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09.07.2020 10:38 Відповісти
А кто протягивал руку? Наши пиарятся на этом, а Белоруссия сама, без просьб, оказала помощь.
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09.07.2020 10:54 Відповісти
Там больше на рекламу Мазов ставка сделана
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09.07.2020 10:41 Відповісти
Спасибо Белоруссии. И хорошо что не деньгами, а оборудованием!
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09.07.2020 10:52 Відповісти
 
 