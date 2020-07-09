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Відібрані у Росії через допінг золоті медалі Чемпіонату Європи вручили українським біатлоністам. ФОТО

Українські біатлоністи Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Сергій Семенов і Артем Прима отримали золоті медалі Чемпіонату Європи 2015 року

Українцям вручили золоті медалі чемпіонату Європи 2015 року з біатлону. Нагороду віддали через допінг російського біатлоніста, команда якого посіла перше місце. Капітан чоловічої команди України з біатлону Дмитро Підручний показав медаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"ЧЄ-2015 Отепяя. Заслужена золота медаль, а все тому, що дискваліфікували РФ", - підписав фото спортсмен.

Відібрані у Росії через допінг золоті медалі Чемпіонату Європи вручили українським біатлоністам 01

"Золото" також отримали Артем Тищенко, Сергій Семенов і Артем Прима.

Причиною дискваліфікації Росії став допінг російських спортсменів. 9 грудня 2019 року Росію на чотири роки відсторонили від Олімпіад та чемпіонатів світу за порушення антидопінгових правил. 14 січня глава Олімпійського і Параолімпійського комітету США Сьюзен Лайонс засумнівався, що якому-небудь російському атлету вдасться довести свою "чистоту" і під нейтральним прапором виступити на майбутній Олімпіаді в Токіо. 22 січня WADA призупинила ліцензію антидопінгової лабораторії в Москві. 11 червня колишній глава IAAF зізнався в суді, що допінг росіян приховували.

Також читайте: ВАДА знову припинило роботу Московської антидопінгової лабораторії через маніпуляції інформацією

Автор: 

біатлон (79) нагорода (1265) росія (65442) спорт (1622) чемпіонат (217) допінг-контроль (242)


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Топ коментарі
+30
Звук... Це не тріскіт попкорну... Це рвуться ватні дупи... XD
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09.07.2020 11:22
+24
Отобранные у России из-за допинга золотые медали Чемпионата Европы вручили украинским биатлонистам - Цензор.НЕТ 8857
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09.07.2020 11:23
+21
допппинг пишется с тремя П
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09.07.2020 11:27
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Звук... Це не тріскіт попкорну... Це рвуться ватні дупи... XD
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09.07.2020 11:22 Відповісти
Где то под Полтавой загрустил отставной майор военкомата...опять обидели Родину.
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09.07.2020 11:30 Відповісти
Отобранные у России из-за допинга золотые медали Чемпионата Европы вручили украинским биатлонистам - Цензор.НЕТ 8857
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09.07.2020 11:23 Відповісти
после завершения всех проверок на доппинг медали в конечном итоге достанутся филлипинцам
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09.07.2020 11:24 Відповісти
допппинг пишется с тремя П
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09.07.2020 11:27 Відповісти
А ффилиппинцам с двумя Ф.
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09.07.2020 11:28 Відповісти
А не один ли фуй?
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09.07.2020 11:36 Відповісти
Зедебил?
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09.07.2020 11:38 Відповісти
калиброванный!
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09.07.2020 11:42 Відповісти
Для "кацапов" - да... Вам теперь "вшистко едно" - что "ежик" с "елкой", что "ёжик" с "ёлкой"... Скоро поотращиваете хвосты, начнёте прыгать по веткам и общаться "междометиями" или вообще, нечленораздельными воплями...
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09.07.2020 12:58 Відповісти
Ты на грамотность речи патриотов здесь полюбуйся дбл бл
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09.07.2020 13:17 Відповісти
Синку, "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався", варто оглянуться і понюхать свій зад - може, він смердить сильніше?...". Якщо тобі не подобається мова патріотів - будь ласка, критикуй, ніхто не проти... Однак, перед тим, як когось критикувать, треба це самому знать... Я, наприклад, вільно, набагато краще, ніж більшість росіян, володію російською, українська для мене рідна, розумію кілька споріднених слов"янських мов, дві тюркські... А ти однієї своєї, рідної, не знаєш... Колись Вахтанг Кікабідзе, з цього приводу, сказав: "Если вы встретите "лицо кавказской национальности, и он заговорит с вами, по-русски, с акцентом, вспомните: кроме русского, он ещё в совершенстве владеет своим родным... А вы его вообще не знаете...".
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09.07.2020 13:53 Відповісти
все это не опровергает дбл бл.
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09.07.2020 13:55 Відповісти
Хто тобы заважаэ ъх критикувать?
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09.07.2020 13:56 Відповісти
Вибачаюсь за "збій" - відповідав іншому, "культурному" російськомовному форумчанину... Так от, "Хто тобі заважає їх критикувать? Давай... Однак, уявляю, ЩО ти понаписуєш, виправляючи помилки патріотів... З тебе ще більше сміяться будуть... Якось був у Луганську, у відрядженні. Їду у маршрутці. Чую поряд запитання: "Вібачьтє... А какая січас останівка?" . Чоловік, що стоїть поряд, поветається і заявляє: "Нє "останівка", а "зупинівка! И ваще, пора вівчіть украйонский язик!...".
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09.07.2020 14:03 Відповісти
Да, чтоб в оригинале учить творчество Владимира Сергийчука.
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09.07.2020 14:13 Відповісти
Ти спочатку вивчи творчість Пушкіна, Лєрмонтова, Грибоєдова і Фонвізіна... "В оригіналі"... Бо, хоча один - потомок ефілопського фалаша, інший - шотландця, ще інший - поляка, а ще інший - саксонця, російською мовою вони володіли набагато краще тебе...
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09.07.2020 14:30 Відповісти
Только Сергийчук имеет значение.
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09.07.2020 14:41 Відповісти
Значення, для оточуючих тебе людей, має тільки одне: "Ти "дурень", чи ні?...". Якщо тобі подобається "клеїть дурня" - будь ласка... Але тоді не ображайся, коли тебе на сміх піднімають... (Або "посилають"...).
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09.07.2020 14:46 Відповісти
Вот всё в этой новости хорошо
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09.07.2020 11:24 Відповісти
Ітак спека весь тиждень, а зараз у раші так предаи рвануть, що можуть полярні шапки планети розплавити!
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09.07.2020 11:26 Відповісти
Кацапам вручать что-то можно только в рамках премии Дарвина.
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09.07.2020 11:26 Відповісти
Всі перемоги Росії базуються на фальсифікаціях чи підміні сечі
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09.07.2020 11:27 Відповісти
Не зря хло с собой водит специального холопа с баночкой .
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09.07.2020 11:29 Відповісти
Лапті це наркомани які без допінгу жити не можуть.
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09.07.2020 11:28 Відповісти
Це не тільки перемога наших спортсменів !
Це перемога ПРАВДИ, над брехнею !
Слава Україні !
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09.07.2020 11:28 Відповісти
Тільки ретельно їх помийте. З хлоркою.
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09.07.2020 11:28 Відповісти
Це новий комплект медалей.
Ті, що у кассабів, аннульовані, і мають статус брязкалець.
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09.07.2020 11:31 Відповісти
Це оголтілий прояв русофобії. Біндерівці надавали люлєй рептилоїдам і захопили планету.
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09.07.2020 11:32 Відповісти
Лайкнул только за заголовок, не читая!
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09.07.2020 11:33 Відповісти
Ось так завжди в історії, всі надбання русні насправді їм не належать.
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09.07.2020 11:44 Відповісти
Автори!!! Ви можете давати пруфи на конкретну новину, а не на сайт взагалі?!!!
Це журналістська культура.
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09.07.2020 11:52 Відповісти
Козломордим замість медалей видали по клізьмі.
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09.07.2020 11:56 Відповісти
сподіваюсь вони продезінфікували медалі після кацапів.
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09.07.2020 11:57 Відповісти
десь була давненько інформація, що кацапи відмовились повертати медалі, яких їх позбавили, можливо це не ці, але.
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09.07.2020 13:21 Відповісти
мабуть пропили вже
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09.07.2020 16:13 Відповісти
продезинфікували?
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09.07.2020 12:31 Відповісти
Разбирательства в самом разгаре. Почти все медали Сочи, какие отобрали у РФ - вернули обратно. Сейчас позиция обвинения - гораздо слабее. Тогда хоть были доказаны какие то физические действия с пробами. Сейчас же есть только факты правки базы данных неизвестными.

Не рановато ли?
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09.07.2020 14:24 Відповісти
 
 