Відібрані у Росії через допінг золоті медалі Чемпіонату Європи вручили українським біатлоністам. ФОТО

Українські біатлоністи Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Сергій Семенов і Артем Прима отримали золоті медалі Чемпіонату Європи 2015 року

Українцям вручили золоті медалі чемпіонату Європи 2015 року з біатлону. Нагороду віддали через допінг російського біатлоніста, команда якого посіла перше місце. Капітан чоловічої команди України з біатлону Дмитро Підручний показав медаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"ЧЄ-2015 Отепяя. Заслужена золота медаль, а все тому, що дискваліфікували РФ", - підписав фото спортсмен.

"Золото" також отримали Артем Тищенко, Сергій Семенов і Артем Прима.

Причиною дискваліфікації Росії став допінг російських спортсменів. 9 грудня 2019 року Росію на чотири роки відсторонили від Олімпіад та чемпіонатів світу за порушення антидопінгових правил. 14 січня глава Олімпійського і Параолімпійського комітету США Сьюзен Лайонс засумнівався, що якому-небудь російському атлету вдасться довести свою "чистоту" і під нейтральним прапором виступити на майбутній Олімпіаді в Токіо. 22 січня WADA призупинила ліцензію антидопінгової лабораторії в Москві. 11 червня колишній глава IAAF зізнався в суді, що допінг росіян приховували.

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