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Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був п'яний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Близько 00:30 на Новообухівській трасі водій автомобіля Volkswagen Golf на шаленій швидкості влетів у вантажівку з причепом, в результаті чого машину розірвало на частини.
Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.
"Відразу після зіткнення з потрощеної машини вибіг водій і почав зривати номерні знаки зі свого автомобіля. Коли йому це не вдалося - намагався втекти, але був затриманий. Максимально неадекватний, бухий і буйний чоловік попався", - йдеться в коментарі до фото.
Топ коментарі
+32 Kozak_Vasil
показати весь коментар09.07.2020 12:56
+23 Real Trent
показати весь коментар09.07.2020 12:57
+23 Олег Петрович #320765
показати весь коментар09.07.2020 13:06
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однако...
водка спасла человека...
спасибо этому прекрасному напитку..
а вот эта мусорня бесплатно договориться и порешает
В Дании моего друга менты остановили , он тоже не хотел дуть в трубочку , его завезли в больницу , мордой в пол и насильно взяли кровь на анализ , оказалось 1,52
Отказался, для суда значит бухой. Не нужно никого мордой в пол)
А фото смотрели ? Так в чем уважение к немецким машинам и чем они лучше за других ?
Deutschland и Scandinavia известны своей фанатичностью к инжинирингу и надежности. Я сам работаю в немецкой компании и вижу это каждый день.
Эти ненужные подушки, краш тесты, дорогие системы бесопасности, абсорбция энергии, многолетние исследования все - херня. Только Жигули и Запорожец....
миполицию алкашей и беспредельщиков - этого парашализы не видят.
день работы и купит Пассат