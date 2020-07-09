Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був п'яний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько 00:30 на Новообухівській трасі водій автомобіля Volkswagen Golf на шаленій швидкості влетів у вантажівку з причепом, в результаті чого машину розірвало на частини.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

"Відразу після зіткнення з потрощеної машини вибіг водій і почав зривати номерні знаки зі свого автомобіля. Коли йому це не вдалося - намагався втекти, але був затриманий. Максимально неадекватний, бухий і буйний чоловік попався", - йдеться в коментарі до фото.





Дивіться: П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав. ВІДЕО+ФОТОрепортаж













Як пізніше з'ясувалося, за кермом був співробітник поліції - головний слідчий ГУ НПУ, який від проходження тестів на стан сп'яніння на місці відмовився.

Також дивіться: П'яний автомийник викрав у Києві Mercedes, влаштував ДТП і ледь не зніс зупинку з людьми. ФОТОрепортаж