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Новини Фото П'яні за кермом
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Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був п'яний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько 00:30 на Новообухівській трасі водій автомобіля Volkswagen Golf на шаленій швидкості влетів у вантажівку з причепом, в результаті чого машину розірвало на частини.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

"Відразу після зіткнення з потрощеної машини вибіг водій і почав зривати номерні знаки зі свого автомобіля. Коли йому це не вдалося - намагався втекти, але був затриманий. Максимально неадекватний, бухий і буйний чоловік попався", - йдеться в коментарі до фото.

Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був пяний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив 01

Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був пяний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив 02
Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був пяний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив 03

Дивіться: П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був пяний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив 04
Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був пяний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив 05
Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був пяний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив 06
Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був пяний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив 07
Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був пяний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив 08
Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був пяний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив 09

Як пізніше з'ясувалося, за кермом був співробітник поліції - головний слідчий ГУ НПУ, який від проходження тестів на стан сп'яніння на місці відмовився.

Також дивіться: П'яний автомийник викрав у Києві Mercedes, влаштував ДТП і ледь не зніс зупинку з людьми. ФОТОрепортаж

Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був пяний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив 10

Автор: 

ДТП (4473) Київська область (4048) Нацполіція (15211)


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Топ коментарі
+32
мусора тверезими за руль не сідають
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09.07.2020 12:56
+23
Аваков повысит в звании.
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09.07.2020 12:57
+23
И выжило падло..
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09.07.2020 13:06
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мусора тверезими за руль не сідають
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09.07.2020 12:56 Відповісти
Та це просто Джеймс Бонд, агент 007. Хоча навіть в телевізійного Бонда не було такого щасливого завершення такої автокатастрофи. Тепер має бути тюрма і позбавлення прав на все життя!
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09.07.2020 14:07 Відповісти
а тюрма за що, за замах на вбивство? Єгорл, тобі краще жувати, ніж щось писати.
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09.07.2020 16:41 Відповісти
Тюрма за ДТП в п'яному стані.
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09.07.2020 16:42 Відповісти
а чим це передбачено? чи тобі так хочеться?
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09.07.2020 16:55 Відповісти
Из какой кацапсиной дырки вылазят такие уроды, как ты? Вот когда, в следующий раз, этот галимый мусор сядет бухим за руль и собьет насмерть тебя, твою жену, твоих детей и твоих родителей- я буду аплодировать стоя
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10.07.2020 04:13 Відповісти
бидло кацапське, хочеш щось щось сказати, говори нормальною мовою, а не своїм козлячим мичиш.
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10.07.2020 06:50 Відповісти
Ага, страшно.
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09.07.2020 15:29 Відповісти
Аваков повысит в звании.
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09.07.2020 12:57 Відповісти
Хто ще сумнівається що Сабаков самий потужний міністр??? Такій самий потужний як зелене чмо президент..Дерадовані аваківськи подонки продовжують вчиняти злочини. У нас не існує поліції, у нас банальне ОЗУ. Зброд подонків, шахраїв, алкашів, хабарників, садистів, вбивць і трутнів. Карма настигла свого клієнта.
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09.07.2020 12:58 Відповісти
Дурні та бухі - під особливою протекцією Бога..нічого "наколядує" на іншу тачку..головне що люди не постраждали..
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09.07.2020 12:59 Відповісти
Жив курилка!
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09.07.2020 13:00 Відповісти
Такое чуство что они все прислужники сатаны, в дтп не гибнут, в тюрьму не садят.
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09.07.2020 13:00 Відповісти
А утром тщетно вспоминал, где припарковал своего коня.
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09.07.2020 13:00 Відповісти
Оказывается Гольф это отличная машина для прокуроров и палицаев а они че то на Примусах ездят.
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09.07.2020 13:02 Відповісти
Прюфєт Авакяну!
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09.07.2020 13:05 Відповісти
И выжило падло..
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09.07.2020 13:06 Відповісти
Просто деяка пластична субстанція не тільки не тоне але й не розбивається - бо ж пластична
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09.07.2020 14:22 Відповісти
Потому и выжил, что уже за руль сел "убитым".
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09.07.2020 15:05 Відповісти
Переименовали в полицию, но копами они не стали, остались мусорами.
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09.07.2020 13:06 Відповісти
Нове відро пом'яв на фурі, *****.
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09.07.2020 13:12 Відповісти
Фуру посадить,мента наградить. Выдать новый фольксваген за счет нарида.
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09.07.2020 13:13 Відповісти
А чё на фото руки за спиной скручены? Этот писюн ещё и буянил в скорой?
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09.07.2020 13:14 Відповісти
"Максимально неадекватен, бухой и буйный мужчина попался" (С)

однако...
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09.07.2020 13:15 Відповісти
Як що показово посадять, хочаб на рік, то буде толк у всіх іньшіх випадках порядок НІКОЛИ не навести! Добре що п'яне п@дло нікого не вбило.
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09.07.2020 13:16 Відповісти
если б не пьян - погиб..
водка спасла человека...
спасибо этому прекрасному напитку..
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09.07.2020 13:17 Відповісти
аминь)
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09.07.2020 13:37 Відповісти
в буцигарню!!!!
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09.07.2020 13:17 Відповісти
отличный повод уменьшить лимит скорости и увеличить штраф для населения
а вот эта мусорня бесплатно договориться и порешает
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09.07.2020 13:21 Відповісти
Как позже выяснилось, за рулем был сотрудник полиции - главный следователь ГУ НПУ, который от прохождения тестов на состояние опьянения на месте отказался. Источник: https://censor.net.ua/p3207113 -- что значит отказаться ? Это такой закон в Украине, что можно отказаться ?
В Дании моего друга менты остановили , он тоже не хотел дуть в трубочку , его завезли в больницу , мордой в пол и насильно взяли кровь на анализ , оказалось 1,52
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09.07.2020 13:21 Відповісти
Скажи мне кто твой друзья и я скажу кто ты (с).
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09.07.2020 13:26 Відповісти
Как смешно, давай вместе 🤣🤣🤣🤣
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09.07.2020 13:28 Відповісти
У нас отказ приравнивается к опьянению.
Отказался, для суда значит бухой. Не нужно никого мордой в пол)
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09.07.2020 13:33 Відповісти
можно отказаться, но это является автоматическим признанием алкогольного опьянения
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09.07.2020 13:39 Відповісти
так вот для кого Вава отменил уголовку за пьянку за рулем
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09.07.2020 13:24 Відповісти
Уважаю немецкие машины. Эту историю Фольксваген купит как рекламу и дорого.
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09.07.2020 13:25 Відповісти
А суть этой истории для рекламы ?
А фото смотрели ? Так в чем уважение к немецким машинам и чем они лучше за других ?
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09.07.2020 13:30 Відповісти
VW Golf в труху, а водила номера снимает. Цирк!
Deutschland и Scandinavia известны своей фанатичностью к инжинирингу и надежности. Я сам работаю в немецкой компании и вижу это каждый день.
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09.07.2020 13:37 Відповісти
+1. Тільки німці. Крапка.
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09.07.2020 14:19 Відповісти
так это ж не закономерность, а игра судьбы..- бухому= по колено... где именно тут инджиниринг, если эта хрупкая жестянка просто разлетелась на составные..- не ной на тему кращ-теста гольфа= не получится..)))
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10.07.2020 04:20 Відповісти
Согласен с Вами.
Эти ненужные подушки, краш тесты, дорогие системы бесопасности, абсорбция энергии, многолетние исследования все - херня. Только Жигули и Запорожец....
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10.07.2020 09:45 Відповісти
Ефремов бы фуру остановил нараз
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09.07.2020 13:25 Відповісти
що ж це він гольф купив, а на нову гуму гроші зажав? лисі вони і є лисі, хоч мішлєни, хоч контінєнталі
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09.07.2020 13:42 Відповісти
За что его штрафовать? Он второй раз родился....
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09.07.2020 13:47 Відповісти
Это правильно, надо возместить ущерб владельцу грузовика и отобрать права лет на много.
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09.07.2020 15:51 Відповісти
Везёт идиотам же иногда
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09.07.2020 14:05 Відповісти
Пьяная морда! Хорошо что никого не убил! Зеленский "добренький", пожалел таких вот животных, отменил им уголовную ответственность))))
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09.07.2020 14:12 Відповісти
У убогих во всем Зесопляк виноват, а то что соевое чмо вместо старых взяточников набрал в миполицию алкашей и беспредельщиков - этого парашализы не видят.
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09.07.2020 15:18 Відповісти
Ждем опровержение от Антона Геращенко: "Это не действующий сотрудник, а бывший. Не далее как вчера его уволили из НП. На радостях и напился."
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09.07.2020 14:17 Відповісти
Гольф разорвало-
день работы и купит Пассат
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09.07.2020 14:26 Відповісти
мне одному кажется, что проблема коррупции в полиции не решена? или чтобы разогнали гаишников, снова нужно нахамить Яценюку? А патрульная полиция в надежде поживиться взяткой, начала останавливать а/м без причины?
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09.07.2020 14:30 Відповісти
Договор с дьяволом - самая надёжная сделка в мире
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09.07.2020 14:35 Відповісти
Мабуть прийшов із передової і вирішив трішки заспокоїти нерви? Чи перенервував, коли брав харар, а передову тільки бачив по телевізору. Зброю бачив на заняттях і страшно її брати в руки. Скільки ви вже "правоохоронці" будете бухати і здійснювати злочини, коли країна у війні? Вам не соромно?
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09.07.2020 14:36 Відповісти
Зеленая стая...…, что еще можно сказать....
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09.07.2020 14:37 Відповісти
Немца жалко.
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09.07.2020 15:07 Відповісти
Пэтина реформированная палиция.
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09.07.2020 15:15 Відповісти
Значит,не зря люди говорят, что ВЕЗЕТ ДУРАКАМ И ПЬЯНИЦАМ! Напрасно, Господь так решил, по моему мнению.
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09.07.2020 15:22 Відповісти
Реклама Volkswagen - das auto! Машина в хлам, але людина вижила. Ну, як людина, скоріше вид людини mentus buhisius
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09.07.2020 15:38 Відповісти
В рубашке родился пяница мусор
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09.07.2020 15:48 Відповісти
А в чём польза свинчивать знаки? По серийнику авто и мотора определят. Хотя да, пьяный.
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09.07.2020 15:50 Відповісти
Недавно Слуги відмінили кримінальну відповідальність для п*яних за кермом. Так от це для отаких.
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09.07.2020 16:03 Відповісти
Это отсюда он выбежал ???

Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був п'яний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив - Цензор.НЕТ 3847
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09.07.2020 16:25 Відповісти
"Дурака и пьяного Бог бережет" - потому оно и выжило....
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09.07.2020 16:31 Відповісти
Гавно не тонет.
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09.07.2020 21:59 Відповісти
Бо пяного БОХ береже, гы))
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10.07.2020 09:52 Відповісти
 
 