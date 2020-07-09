СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції. ФОТОрепортаж
Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими СУ ГУ ДФС у м.Києві та співробітниками СБ України викрито протиправну діяльність вітчизняних підприємств, які налагодили схему поставок мінеральних добрив із РФ в обхід санкцій та антидемпінгового мита.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з матеріалами слідства, виробники мінеральних добрив з Російської Федерації, внесені до санкційного списку, організували канал постачання мінеральних добрив в обхід антидемпінгових мит, що дозволило дистриб’юторам протягом 2014-1018 років реалізовувати мінеральні добрива на території України за демпінговими цінами та ухилятися від сплати обов’язкових платежів.
Так, посадові особи вітчизняних підприємств свідомо вносили неправдиві відомості в митну документацію, вказуючи інший код УКТЗЕД, на який не встановлено антидемпінгове мито.
Зазначені дії призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.
У СБУ повідомили, що за рішенням суду правоохоронці провели 6 обшуків в офісах комерсантів і 23 огляди складських приміщень на території Харківської, Хмельницької, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Волинської, Івано-Франківської, Вінницької, Київської, Черкаської областей та в Києві.
Під час проведених слідчих дій вилучено майже тисячу тонн мінеральних добрив російського походження, первинну бухгалтерську документацію, податкову звітність, митні декларації та комп’ютерну техніку, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками складу кримінального злочину за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування.
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Да, контрабанда это ремесло.
В.Высоцкий
Хоть хозяйственник Украины на уши встанет, ему не сделать удобрения дешевле российских, даже с учётом того что российские надо везти чёрти откуда контробандой.
литое клеймо на корпусах оборудования
Здесь россияне просто обходили заградительные пошлины, причем довольно грамотно и законно.
А теперь, когда поезд давно ушел, "бреют" наших белых оптовиков, кто это все продавал в Украине. Причем с известной в узких кругах целью.
почитайте если интересно историю вопроса
https://biz.censor.net.ua/resonance/3083036/v_chem_sostoit_spor_ukrainy_i_rossii_v_vto_po_poshlinam_na_udobreniya
Венедиктова, где дело ?????