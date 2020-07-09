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СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції. ФОТОрепортаж

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими СУ ГУ ДФС у м.Києві та співробітниками СБ України викрито протиправну діяльність вітчизняних підприємств, які налагодили схему поставок мінеральних добрив із РФ в обхід санкцій та антидемпінгового мита.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами слідства, виробники мінеральних добрив з Російської Федерації, внесені до санкційного списку, організували канал постачання мінеральних добрив в обхід антидемпінгових мит, що дозволило дистриб’юторам протягом 2014-1018 років реалізовувати мінеральні добрива на території України за демпінговими цінами та ухилятися від сплати обов’язкових платежів.

Так, посадові особи вітчизняних підприємств свідомо вносили неправдиві відомості в митну документацію, вказуючи інший код УКТЗЕД, на який не встановлено антидемпінгове мито.

Зазначені дії призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відмовилася від квот на імпорт добрив

У СБУ повідомили, що за рішенням суду правоохоронці провели 6 обшуків в офісах комерсантів і 23 огляди складських приміщень на території Харківської, Хмельницької, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Волинської, Івано-Франківської, Вінницької, Київської, Черкаської областей та в Києві.

Під час проведених слідчих дій вилучено майже тисячу тонн мінеральних добрив російського походження, первинну бухгалтерську документацію, податкову звітність, митні декларації та комп’ютерну техніку, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції 01
СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції 02
СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції 03
СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції 04

СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції 05
СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції 06
СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції 07
СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції 08
СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції 09
СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції 10
СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції 11
СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції 12
СБУ і прокуратура викрили масштабну контрабанду з РФ мінеральних добрив: вилучено близько 1000 тонн продукції 13

Також читайте: Керівники найбільших хімпідприємств звернулися до Зеленського з питання квот на імпорт добрив після заяв очільника Держгеокадастру

У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками складу кримінального злочину за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування.

Автор: 

контрабанда (1823) росія (65442) мінеральні добрива (70) добрива (244)


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Топ коментарі
+11
Этого нельзя писать...завтра они откупятся...а фамилии уже известны...это не хорошо...не по понятиям...😃
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09.07.2020 13:56
+4
Тому що це лише чергова порція локшини на вуха лохтората !!! Різновид бурхливої діяльності !!))
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09.07.2020 13:57
+3
Чому не напишуть хто керував даними підприємствамт, скільки людей арештували, чи накладений арешт на майно і банківські реквізити?
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09.07.2020 13:53
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Чому не напишуть хто керував даними підприємствамт, скільки людей арештували, чи накладений арешт на майно і банківські реквізити?
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09.07.2020 13:53 Відповісти
Этого нельзя писать...завтра они откупятся...а фамилии уже известны...это не хорошо...не по понятиям...😃
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09.07.2020 13:56 Відповісти
Тому що це лише чергова порція локшини на вуха лохтората !!! Різновид бурхливої діяльності !!))
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09.07.2020 13:57 Відповісти
Их (мешки) дронами через границу переправили?

Да, контрабанда это ремесло.
В.Высоцкий
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09.07.2020 13:57 Відповісти
вагонами, писали в документах одне, а по факту було інше, оте інше і продавали, бо саме оно було потрібно, от і попалились.
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09.07.2020 16:03 Відповісти
А митники не помітили мабуть що завозять не те що задекларовано?
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09.07.2020 16:22 Відповісти
якби тобі сказати, добрива на які є антидемпінгові мита і на які немає, можуть бути майже однаковими на вигляд, а якщо ще дати пару ЮСД митнику, то взагалі не не міг відрізнити, тому й не було потреби перевіряти.
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09.07.2020 16:45 Відповісти
Ну звичайно, усі добрива "однакові на вигляд", а на митницях взагалі працюють одні йолопи, яким можна розказувать що кокаїн це мука. А ось припущення про ЮМД (не пару звичайно) якраз пояснює яким чином можна ввозити в Україну контрабандні товари вагонами.
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09.07.2020 17:43 Відповісти
та вносили інший код і давали документи, що це те що декларують, нічого нового. і ясне діло, що всі були в долі.
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09.07.2020 20:38 Відповісти
А в нас що, вже немає клепки самим добрива виробляти? Дохазяйнувались крєпкіє хазайственікі до ручки...
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09.07.2020 14:00 Відповісти
Это не зависит от квалификации хозяйственников. У РФ газ и электричество значительно дешевле. А это 80% себестоимости.

Хоть хозяйственник Украины на уши встанет, ему не сделать удобрения дешевле российских, даже с учётом того что российские надо везти чёрти откуда контробандой.
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09.07.2020 14:32 Відповісти
80 проц это по азотным ,по другим другой расклад, есть прорывные технологии - но мы грабим землю по старинке!
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09.07.2020 14:40 Відповісти
А чому це при наявності атомних електоростанцій та власних родовищ нафти та газу газ та електоренергія в нас дорожчі,чим в кацапії? Може, треба було б запитати у фіртташів,каламойських,ахметових? Хоча,хто ж в них запитає...
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09.07.2020 15:49 Відповісти
мoгут, нo дoрoгo будует, все тoт же Рoттердам +
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09.07.2020 14:33 Відповісти
Що значить- дорого? Може,дешевше буде свої заводи на металобрухт порізати,а людей в Польщу батрачить відправити?
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09.07.2020 15:43 Відповісти
так те заводы и так один металлолом, я работаю на одном из таких и тоже связанном из фирташем, оборудование 50-х годов еле еле "дышет"
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09.07.2020 15:50 Відповісти
Ну звісно,фірташеві оновлювати обладнання і нахер не потрібно.От у цьому і вся біда...
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09.07.2020 15:59 Відповісти
а якої фірми обладнання на вашому заводі?
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10.07.2020 01:04 Відповісти
Совнархоз,
литое клеймо на корпусах оборудования
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10.07.2020 08:44 Відповісти
Клепка є -паперові чинушні фортеці нема сил брати! А так -азотні селітру та карбамід із газу та повітря,можливо долучити біогаз , торф та органо мінеральні, фосфорні -поклади фосфоритів на Рівненщині,Слобожанщині ,плюс мікроби фосфомобілізуючі ,калійні -Калуш довести до тями та глауконітові піски плюс каліймобілізуючі мікроби, кальцій,сірка,мікроєлементи - відходи кольоровоі промисловості та плюс массове використання різновидів цеолітів для підвищення єфективності добрив -це все плюс культура виробництва -і не треба везти від москалів АЛЕ хто у нас сидить на потоках імпорту міндобрив ?І кому у нас на.....ть на добривну незалежність?
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09.07.2020 14:35 Відповісти
Ну так а я про що- крєпкіє хазайственікі хазяйнують...
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09.07.2020 15:39 Відповісти
я б навіть додав - справжні госпідари
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10.07.2020 01:06 Відповісти
Не верьте, это неправда
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09.07.2020 14:12 Відповісти
Если кто не понял, теперь подорожает не только налог на землю, но и мин удобрения. +новый акциз на солярку и контрольный в голову снижение закупочных цен на с/г продукцию. Кто там радовался закону про землю? Вы землю скоро не продавать будете, а просить, что бы ее даром взяли и спасибо говорить.
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09.07.2020 14:20 Відповісти
А теперь бы это реализовать, как конфискат: и фермерам хорошо и в бюджет деньги.Правда непонятно,если 2014-2018 года поставляли,то была и схема реализации - навряд ли что то осталось.А на фото это та тысяча тонн,которую изъяли или что?Да и вообще почему то мелькает мысль,что это будет реализовано своим людям ещё по более демпинговым ценам и бюджет опять останется с протянутой рукой.
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09.07.2020 14:23 Відповісти
какой конфискат? это легальный импорт, просто так надо. и сейчас надо - фирташу
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09.07.2020 14:54 Відповісти
легальні там тільки перші умовно 10 мішків. А далі ці 10 продаються і продаються і все не закінчуються на складі
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10.07.2020 01:00 Відповісти
не в данном случае.
Здесь россияне просто обходили заградительные пошлины, причем довольно грамотно и законно.

А теперь, когда поезд давно ушел, "бреют" наших белых оптовиков, кто это все продавал в Украине. Причем с известной в узких кругах целью.
почитайте если интересно историю вопроса

https://biz.censor.net.ua/resonance/3083036/v_chem_sostoit_spor_ukrainy_i_rossii_v_vto_po_poshlinam_na_udobreniya
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10.07.2020 12:12 Відповісти
Це ж в сумці не перевизеш. Хто це так торгує на крові?
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09.07.2020 14:24 Відповісти
Опачки! І хто ж це наживається на війні, хто торгує з агресором, хто кровавий мародер? Хто=хто ета сдєлапааааал?
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09.07.2020 14:26 Відповісти
Почему в статье не пишут, что удобрения из России на много дешевле, чем удобрения монополиста по производству удобрений в Украине , товарища Фирташа. Конечно монополисту такая дерзость не понравилась и устроили шоу с СБУ, а то, что фермеры вынуждены покупать отечественные удобрения в разы дороже , это не столь важно))))
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09.07.2020 14:33 Відповісти
А еще дешевле лечь по московию -не надо погранцов.всу. и спор пети с зелей разрешиться -лэпота !
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09.07.2020 14:43 Відповісти
та і гас теж "намного дешевше", особливо коли расплачуєшся спочатку ядерною зброєю, потім банківським сектором та посадами, ну а потім вже і до територій с холопами справа доходить
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10.07.2020 01:02 Відповісти
Где-то мыши съели, где-то принесли.
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09.07.2020 14:36 Відповісти
Олигархов разоблачить не хотят, а я забыл, СБУ на них работает...
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09.07.2020 15:02 Відповісти
Шо дохлых кацев привезли в мешках ?
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09.07.2020 15:27 Відповісти
Вот, снова проклятая рука Порошенко!
Венедиктова, где дело ?????
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09.07.2020 15:59 Відповісти
 
 