Кримінальний авторитет Дід видворений з України з 15-річною забороною на в'їзд. ФОТО

Кримінального авторитета на прізвисько Дід видворили за межі України. Протягом 15 років йому заборонено в'їжджати в Україну.

Про це повідомляє сайт МВС, передає Цензор.НЕТ.

"55-річного уродженця Вірменії неодноразово затримували за порушення міграційного законодавства, за що його примусово видворяли за межі України. Попри заборону, чоловік знов незаконно повернувся в Україну. Щоб не потрапити до рук поліцейських, кожні три-чотири дні він змінював місця проживання", - йдеться в повідомленні.

28 квітня 2020 року кримінального авторитета затримали.

На чоловіка склали адміністративні протоколи і доставили його у Вознесенський райсуд Миколаївської області. Суд задовольнив подання правоохоронців про його затримання та поміщення в Миколаївський пункт тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства терміном на 6 місяців з подальшим видворенням.

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