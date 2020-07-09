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Кримінальний авторитет Дід видворений з України з 15-річною забороною на в'їзд. ФОТО

Кримінального авторитета на прізвисько Дід видворили за межі України. Протягом 15 років йому заборонено в'їжджати в Україну.

Про це повідомляє сайт МВС, передає Цензор.НЕТ.

"55-річного уродженця Вірменії неодноразово затримували за порушення міграційного законодавства, за що його примусово видворяли за межі України. Попри заборону, чоловік знов незаконно повернувся в Україну. Щоб не потрапити до рук поліцейських, кожні три-чотири дні він змінював місця проживання", - йдеться в повідомленні.

28 квітня 2020 року кримінального авторитета затримали.

На чоловіка склали адміністративні протоколи і доставили його у Вознесенський райсуд Миколаївської області. Суд задовольнив подання правоохоронців про його затримання та поміщення в Миколаївський пункт тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства терміном на 6 місяців з подальшим видворенням.

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Кримінальний авторитет Дід видворений з України з 15-річною забороною на вїзд 01

Автор: 

криміналітет (301) Нацполіція (15211)


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Топ коментарі
+14
Яка уважуха?! Що ти мелиш баран! Вор це гірше за вбивць, Саме за ворами йдуть вбивці, зрадники. Вор як і корупціонер це ворог держави №1. Саме вони ведуть до знищення державності виступаючи в авангарді війсь зовнішніх ворогів. Знищивши ворів держава стає сильною, цивілізованою та правовою. То ж не мели цей свій дебільний бред!
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09.07.2020 14:43
+11
Вор крадет имущество. Что бы купить имущество - человек должен работать. На работе человек оттадет время. А время это жизнь. Значит воруя вор отбирает чьюта часть жизни!
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09.07.2020 14:45
+7
Диды воровали?
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09.07.2020 14:39
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Круговорот воров в природе. В Украину, как медведь на мёд. Сажать когда будем, а не только ругать и выдворять?
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09.07.2020 14:36 Відповісти
Уважуха крадунам, но Деда и прочих я бы пристрелил и был бы прав, так как не особо православный
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09.07.2020 14:37 Відповісти
Так я так понимаю если у тебя украдут что-то ты отблагодаришь вора?
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09.07.2020 14:39 Відповісти
"уважуха" просто тем что у державы крадет(у совка, как и все)
а у людей - я сказал что расстрелять и только.
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09.07.2020 14:44 Відповісти
весьма странное мышление
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09.07.2020 14:59 Відповісти
ммм, это совковое мышление.
понятно что в норм. мире такого нет и воро, ну тех шо в распальцовках закономерно садят надолго.
тебе видимо меньше 30-ти, и это круто. я просто когда со старшими тусуюсь, то такое - воров типо надо уважать, я уточняю - воровали у .... державы или у людей. -
ну не скажу я шо - вас надо садить, быки тупые
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09.07.2020 15:09 Відповісти
.бухой,, или просто курнул нехило..= х понять, шо сказал- съе№би поспать и проянисся...
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10.07.2020 04:08 Відповісти
Диды воровали?
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09.07.2020 14:39 Відповісти
дед один мой воевал, но потом на Сибирь уехал.
а второй - коммунистом был.
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09.07.2020 14:45 Відповісти
дык какого ты хра за шпану пнеся (вся хня- хоть взакону, хоть сподзабору= один хр-шпана, и места ей ровно 2- угадай...- на: тюрма-клабИще))
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10.07.2020 04:13 Відповісти
Яка уважуха?! Що ти мелиш баран! Вор це гірше за вбивць, Саме за ворами йдуть вбивці, зрадники. Вор як і корупціонер це ворог держави №1. Саме вони ведуть до знищення державності виступаючи в авангарді війсь зовнішніх ворогів. Знищивши ворів держава стає сильною, цивілізованою та правовою. То ж не мели цей свій дебільний бред!
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09.07.2020 14:43 Відповісти
У русских все наоборот, и вор - это очень уважаемый персонаж среди их народа.
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09.07.2020 14:45 Відповісти
Вор крадет имущество. Что бы купить имущество - человек должен работать. На работе человек оттадет время. А время это жизнь. Значит воруя вор отбирает чьюта часть жизни!
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09.07.2020 14:45 Відповісти
І не тільки, ще дуже багато чого. Тому ворів і використовують вороги для руйнування державного устрою та поневолення інших держав та їх народів.
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09.07.2020 14:48 Відповісти
пане, не кричіть, ми й так бачимо, вибачаюсь за то шо у вас "бомбануло", буває, у мене теж за совків таке трапляється.
особливо як згадаю битву під Дубно(не знаєш?)
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09.07.2020 14:51 Відповісти
Я просто знаю звідки всі біди в нашій державі і саме через те і тих, за яких ти не подумавши бовкнув. Перед тим як щось сказати потрібно гарно подумати. Бо від людської дурі мене дійсно сильно бомбить.
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09.07.2020 14:55 Відповісти
слиш, давай напряму - націоналісти під Польщею співпрацювали з більшовиками.
Як тобі таке?
ти би теж подумав на кого наїжджати, фон.
я не розумію - ти знаєш багато, то не випручуйся тут. чи як там по нашому ліпше сказати.
будеш ше мені тут мало не за історію розповідати. читай "труди" Верцингеторікса...
без образ, просто не потрібно вчити вченого. сорі, чи як там у вас - шайзен, чи як?
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09.07.2020 15:03 Відповісти
Боря без образ, не тупи. Бовкнув дурницю, визнав, вибачився і залишився нормальною людиною, а не починаєш крутитися, як вюн на сковорідці.
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09.07.2020 15:12 Відповісти
я дурниць не бовкаю, а якщо і буває, то так як ти сказав.
тут не та ситуація.
чо, хочеш себе виставити типу шо "обосрал борю"?
йдіть ви на Путіна.
непотрібно тупо наїжджати. просто тому шо я Антиколорадоса читаю - так що мінімум ти вибачитись можеш.
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09.07.2020 15:17 Відповісти
я так, "шоб сказать" сказал.
ясно шо гнид, которые именно у людей воруют - стрелять надо.
а до речи - посм. как сажали некого Аль Капоне - много интересного узнаешь.
не ругайся, я не люблю воров, как и Гестапо или кто там был - что воров тупо вешали. вот и я того же хотел бы.
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09.07.2020 14:49 Відповісти
ДЕДА ВЫПЕРЛИ А ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ЗАЕХАЛ ВНУЧЕК мусарская полицайня псарня.. дебилы вы кого за идиотов держите акромя себя самих....
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09.07.2020 16:14 Відповісти
в совке паспорта для селян давали тока чет с 60-х годов то.
так шо:
1. я не ходил на выборы
2. у меня дед не был колхозником
3. а другой - умер коммунистом
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09.07.2020 19:01 Відповісти
;Обнимаю &; Путин сказал порошенко.вот это номер .как теперь порохоботы буду жить и топить теперь за Петра ?
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09.07.2020 14:39 Відповісти
А какая нам разница на кацапские фейки?
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09.07.2020 14:40 Відповісти
У него были запланированы встречи с Ермаком, Дубинским и Коломойским. Но все вопросы он порешал с полицией)
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09.07.2020 14:39 Відповісти
Завтра приедет уже не дедом , а молодцом , у его этих паспортов на лубянке дают бесплатно.
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09.07.2020 14:40 Відповісти
ээээ ара! дафай дасвиданья-ДА! своего говна хватает!
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09.07.2020 14:59 Відповісти
Эту мразь валить только нада.
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09.07.2020 20:12 Відповісти
Если сивоха малость схуднет, его вполне можно депортировать на 15 лет. куда-нибудь подальше.
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09.07.2020 21:30 Відповісти
наша страна несется в преисподню , данный персонаж приехал грабить и убивать - дак дайте ответ на том языке на котором он понимает , но нет - под белы рученьки , на депортацию за счет налогоплательщика , не страна , а воровская малина , малины иногда опера чистят - но не у нас
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09.07.2020 21:42 Відповісти
 
 