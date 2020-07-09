Кримінальний авторитет Дід видворений з України з 15-річною забороною на в'їзд. ФОТО
Кримінального авторитета на прізвисько Дід видворили за межі України. Протягом 15 років йому заборонено в'їжджати в Україну.
Про це повідомляє сайт МВС, передає Цензор.НЕТ.
"55-річного уродженця Вірменії неодноразово затримували за порушення міграційного законодавства, за що його примусово видворяли за межі України. Попри заборону, чоловік знов незаконно повернувся в Україну. Щоб не потрапити до рук поліцейських, кожні три-чотири дні він змінював місця проживання", - йдеться в повідомленні.
28 квітня 2020 року кримінального авторитета затримали.
На чоловіка склали адміністративні протоколи і доставили його у Вознесенський райсуд Миколаївської області. Суд задовольнив подання правоохоронців про його затримання та поміщення в Миколаївський пункт тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства терміном на 6 місяців з подальшим видворенням.
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а у людей - я сказал что расстрелять и только.
понятно что в норм. мире такого нет и воро, ну тех шо в распальцовках закономерно садят надолго.
тебе видимо меньше 30-ти, и это круто. я просто когда со старшими тусуюсь, то такое - воров типо надо уважать, я уточняю - воровали у .... державы или у людей. -
ну не скажу я шо - вас надо садить, быки тупые
а второй - коммунистом был.
особливо як згадаю битву під Дубно(не знаєш?)
Як тобі таке?
ти би теж подумав на кого наїжджати, фон.
я не розумію - ти знаєш багато, то не випручуйся тут. чи як там по нашому ліпше сказати.
будеш ше мені тут мало не за історію розповідати. читай "труди" Верцингеторікса...
без образ, просто не потрібно вчити вченого. сорі, чи як там у вас - шайзен, чи як?
тут не та ситуація.
чо, хочеш себе виставити типу шо "обосрал борю"?
йдіть ви на Путіна.
непотрібно тупо наїжджати. просто тому шо я Антиколорадоса читаю - так що мінімум ти вибачитись можеш.
ясно шо гнид, которые именно у людей воруют - стрелять надо.
а до речи - посм. как сажали некого Аль Капоне - много интересного узнаешь.
не ругайся, я не люблю воров, как и Гестапо или кто там был - что воров тупо вешали. вот и я того же хотел бы.
так шо:
1. я не ходил на выборы
2. у меня дед не был колхозником
3. а другой - умер коммунистом