Пожежники, медики та піротехніки: в Соледарі на Донеччині відкрили Центр безпеки громадян. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Соледар Донецької області відкрили Центр безпеки громадян. Він став 12 Центром безпеки громадян, відкритим у Донецькій області. Головна мета центру - надавати повний спектр безпеки послуг громадянам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий сказав під час відкриття Центру.

"Головне завдання Центру безпеки громадян – це надання повного спектру безпекових послуг. На території Центру розміщені пожежно-рятувальний підрозділ, підрозділи екстреної медицини і що дуже важливо, враховуючи близькість лінії розмежування – піротехнічний підрозділ. І після створення поліцейського офіцера громади він також буде знаходитися тут",- сказав Яровий.

За словами першого заступника міністра, створення таких центрів допоможе скоротити час реагування на надзвичайні події, а також забезпечить ефективну координацію та організацію дій підрозділів.

"До кінця року заплановано відкриття ще 4 Центрів безпеки в Донецькій області, до 2022 року їх буде 28. Далі цей проект буде поширено на всю Україну", - додав Яровий.

В свою чергу голова ДСНС Микола Чечоткін підкреслив актуальність перебування в Центрі безпеки піротехнічного підрозділу.

"Враховуючи, що тут недалеко розташована лінія розмежування, дуже важливо що в Центрі є піротехнічний підрозділ. Піротехнічні підрозділи залучаються фактично кожного дня до проведення розмінування територій та інших об’єктів",- сказав Микола Чечоткін.

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В будівлі Центру розміщується 88 державна пожежно-рятувальна частина, загальною чисельністю 34 особи та особовий склад піротехнічного відділення чисельність 5 осіб.

В рамках проведення адміністративної реформи на території Донецької області заплановано створення 8 районів, з яких 5 розташовані на підконтрольній території України та 3 райони на тимчасово непідконтрольній території. З 5 районів заплановано створення 45 об’єднаних територіальних громад.

Втілюючи концепцію децентралізації влади між Донецькою обласною державною адміністрацією та ДСНС в 2019 році був укладений Меморандум про співпрацю щодо розбудови Центрів безпеки громадян в спроможних територіальних громадах. В рамках підписаного Меморандуму передбачено створення 28 Центрів безпеки громадян.

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На сьогоднішній день відкрито та функціонують 11 Центрів безпеки.

До кінця 202 року заплановано завершити будівництво 4 Центрів безпеки громадян, до кінця 2022 року – будівництво 12 центрів.







Фото: сайт МВС