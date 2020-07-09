Голий чоловік намагався втекти з відділення для хворих на COVID-19 у Києві. ФОТО

Утікача затримали, він поводився неадекватно і відмовлявся одягнутися.

Про це повідомляє у Фейсбуці Муніципальна охорона, інформує Цензор.НЕТ.

"9 лікарня. До чергового наряду охорони звернулися лікарі з проханням повернути пацієнта-втікача в інфекційне відділення.

Чоловік поводився неадекватно і відмовлявся одягнутися. Був обурений тим, що йому намагалися надати першу допомогу", - сказано в повідомленні.

Утікача вдалося затримати і повернути в інфекційне відділення, зазначили в Муніципальній охороні.

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Київська міська клінічна лікарня № 9 - один із семи столичних медзакладів, в яких приймають хворих наCOVID-19.