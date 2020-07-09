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Голий чоловік намагався втекти з відділення для хворих на COVID-19 у Києві. ФОТО
Утікача затримали, він поводився неадекватно і відмовлявся одягнутися.
Про це повідомляє у Фейсбуці Муніципальна охорона, інформує Цензор.НЕТ.
"9 лікарня. До чергового наряду охорони звернулися лікарі з проханням повернути пацієнта-втікача в інфекційне відділення.
Чоловік поводився неадекватно і відмовлявся одягнутися. Був обурений тим, що йому намагалися надати першу допомогу", - сказано в повідомленні.
Утікача вдалося затримати і повернути в інфекційне відділення, зазначили в Муніципальній охороні.
Київська міська клінічна лікарня № 9 - один із семи столичних медзакладів, в яких приймають хворих наCOVID-19.
Топ коментарі
+17 Грышка Распутный 2
показати весь коментар09.07.2020 22:25
+12 jura bucaphalus
показати весь коментар09.07.2020 22:25
+10 Sergiy Dzysyak
показати весь коментар09.07.2020 22:29
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Единственное наказание для пациента - отказ врачей от ответственности за его лечение.
Ленку на больничке тоже голой держали?
Пропала ведь с поля зрения тиливизира.
Может, ей одежду не возвращают вот и не показывается.
Не сидеть же без дела первой ляди пока муж не покладая рук айкозы курит с корабельными соснами.
Там на больничке порно снимают.
А дядька отказался.
Сбежал.