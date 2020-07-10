Водієві вантажівки виписали рекордні 6,5 тис. євро штрафу за надмірну вагу в майже 22 тонни на Столичному шосе. ФОТО

Загальна вага порушника становила 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше дозволеної.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Маршрут вантажівки мав пролягати через Київську область у Полтавську.

"Зафіксовано рекордний штраф 6500 євро в пункті зважування на Столичному шосе. Загальна вага порушника становила 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше дозволеної", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті транспортно інфраструктури нагадали, що комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'їздах до столиці: 36-му км. траси Київ-Чоп, 7-му км. траси Київ-Одеса, с. Проліски по вул. Броварській, перетині вул. Кільцева і Г. Барського і на Столичному шосе.

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