Водієві вантажівки виписали рекордні 6,5 тис. євро штрафу за надмірну вагу в майже 22 тонни на Столичному шосе. ФОТО
Загальна вага порушника становила 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше дозволеної.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Маршрут вантажівки мав пролягати через Київську область у Полтавську.
"Зафіксовано рекордний штраф 6500 євро в пункті зважування на Столичному шосе. Загальна вага порушника становила 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше дозволеної", - йдеться в повідомленні.
У Департаменті транспортно інфраструктури нагадали, що комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'їздах до столиці: 36-му км. траси Київ-Чоп, 7-му км. траси Київ-Одеса, с. Проліски по вул. Броварській, перетині вул. Кільцева і Г. Барського і на Столичному шосе.
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Единым средством платежа на территории Украины является гривна.
Может автор статьи перевел по курсу.
Или делается специально, чтобы оспорили.
Так что это очередное дно от зебилов!
За перегруз автопоезда на иностранных номерах штраф оплачивает физическое лицо управляющее или владелец транспорта юридическое лицо.
Или рузькэ?
Слава Оманскому Духовному Лидеру!!!!
Так в ПКУ і записано.
Так було і до 2019, і зараз так.
прицеп и сам авто рассчитан на 20 тонн, с какими то там запасами по перегрузкам
этот умудрился и тягач перегрузить и полуприцеп ровно в два раза
Точно не разрушатся?
1,25 тонны на колесо.
бо тільки повністю обдовбаний водій забуде,який у нього перегруз і стане на вагу...
PS Насколько я помню, рекорд был где-то в Николаевской области в прошлом году - 82 тонны.
PPS А вот танки на трейлере по дорогам можно возить? А то ведь там только один танк пустой 46 тонн весит.
В ночь с пятницы на субботу, 11 июля, на Богоявленском (Октябрьском) проспекте в Николаеве автомобиль ВАЗ 2111 врезался в седельный тягач Volvo.