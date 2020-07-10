УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11788 відвідувачів онлайн
Новини Фото
73 019 77

Водієві вантажівки виписали рекордні 6,5 тис. євро штрафу за надмірну вагу в майже 22 тонни на Столичному шосе. ФОТО

Загальна вага порушника становила 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше дозволеної.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Маршрут вантажівки мав пролягати через Київську область у Полтавську.

"Зафіксовано рекордний штраф 6500 євро в пункті зважування на Столичному шосе. Загальна вага порушника становила 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше дозволеної", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті транспортно інфраструктури нагадали, що комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'їздах до столиці: 36-му км. траси Київ-Чоп, 7-му км. траси Київ-Одеса, с. Проліски по вул. Броварській, перетині вул. Кільцева і Г. Барського і на Столичному шосе.

Також дивіться: Водій вантажівки висипав щебінь посеред дороги, щоб приховати можливі порушення при зважуванні, - Криклій. ВIДЕО

Водієві вантажівки виписали рекордні 6,5 тис. євро штрафу за надмірну вагу в майже 22 тонни на Столичному шосе 01
Водієві вантажівки виписали рекордні 6,5 тис. євро штрафу за надмірну вагу в майже 22 тонни на Столичному шосе 02

Автор: 

дороги (3066) КМДА (2373) контроль (214) штраф (1870)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
У нас штрафы уже в евро выписывают?
показати весь коментар
10.07.2020 10:07
+15
Посчитай сколько километров дорог ты разбил своей гавнавозкой и во сколько денег обойдется ремонт, и поймешь почему такой штраф.
показати весь коментар
10.07.2020 10:44
+14
Запрещено.
Единым средством платежа на территории Украины является гривна.

Может автор статьи перевел по курсу.
показати весь коментар
10.07.2020 10:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас штрафы уже в евро выписывают?
показати весь коментар
10.07.2020 10:07 Відповісти
Автопоезд польской регистрации, потому в евро.
показати весь коментар
10.07.2020 10:10 Відповісти
Запрещено.
Единым средством платежа на территории Украины является гривна.

Может автор статьи перевел по курсу.
показати весь коментар
10.07.2020 10:13 Відповісти
Как не парадоксально, но штрафы выписывают даже украинским машинам в Евро, я пытался узнать на каком основании, но мне вразумительно никто не смог объяснить
показати весь коментар
10.07.2020 10:17 Відповісти
А вы в соответсивующие органы обращаться не пробовали? Ведь нарушение украинского законодательства.
показати весь коментар
10.07.2020 10:22 Відповісти
Это затем делается, что бы потом скасувати постанову як недійсну...
показати весь коментар
10.07.2020 11:25 Відповісти
нарушение закона, можно оспорить и признать штфаф недействительным.
Или делается специально, чтобы оспорили.
показати весь коментар
10.07.2020 12:49 Відповісти
их выписывают в евро что бы без проблем отменить через суд!
Так что это очередное дно от зебилов!
показати весь коментар
10.07.2020 14:40 Відповісти
контора мабуть офшорна.
показати весь коментар
10.07.2020 21:53 Відповісти
Что запрещено, где запрещено, кому запрещено?
За перегруз автопоезда на иностранных номерах штраф оплачивает физическое лицо управляющее или владелец транспорта юридическое лицо.
показати весь коментар
10.07.2020 11:07 Відповісти
читайте Законы.

Или рузькэ?
показати весь коментар
10.07.2020 12:48 Відповісти
у меня таких "поляков" на базе по 10 штук в день выгружается. то .fr, то .de на тентах написано. а водилы, *****, русским матом гнут.
показати весь коментар
10.07.2020 10:14 Відповісти
Все, кто хоть немного пообщался с рускими гнут матом.
показати весь коментар
10.07.2020 18:30 Відповісти
зачем с ними общаться ? в них стрелять надо.
показати весь коментар
10.07.2020 23:23 Відповісти
А если бы автопоезд был из сирийской Ракки, то водитель должен был расплачиваться золотыми динарами ИГИЛ?
показати весь коментар
10.07.2020 10:20 Відповісти
а где видно шо польской регистрации?
показати весь коментар
10.07.2020 17:50 Відповісти
www.tks-trans.pl на тенте прицепа и сверху кабины tks-trans.pl
показати весь коментар
10.07.2020 18:29 Відповісти
и шо?я вот сегодня видел машину с надписями на тенте и кабине www.....de а госномер наш.
показати весь коментар
10.07.2020 20:19 Відповісти
Пойди похмелись, бояра поди не дорого у вас в кацапстане.
показати весь коментар
10.07.2020 21:47 Відповісти
Номер нечитаем, но хорошо видна голубая полоска слева - так что действительно номер евросоюза. У нас нет номеров такого типа.
показати весь коментар
11.07.2020 01:15 Відповісти
дорожные штрафы всегда считались в евро и переводились в гривни
показати весь коментар
10.07.2020 19:12 Відповісти
С каких это пор Украина в еврозоне?))
показати весь коментар
10.07.2020 10:08 Відповісти
Банзай Зеленскому, нас приняли в Евросоюз!Перемига!
показати весь коментар
10.07.2020 10:10 Відповісти
сразу видно - Украина цэ Европа. штрафы в еврах выписывают. ну а то, шо в карман, а не в банк - то не важно.
показати весь коментар
10.07.2020 10:11 Відповісти
Вау! Мы в ЕС!!!!!

Слава Оманскому Духовному Лидеру!!!!
показати весь коментар
10.07.2020 10:12 Відповісти
Предполагаю, что при Мальдивском Духовном ****** было аналогично.
показати весь коментар
10.07.2020 10:24 Відповісти
вы только предполагать можете, а толком никогда ни хера не знаете. Вилами по воде, пернуть в лужу - любимые занятия криворогих дурачков
показати весь коментар
10.07.2020 10:37 Відповісти
У грудні 2018 - лютому 2019 авто з Європи розмитнювалися за ставками в євро.
Так в ПКУ і записано.
Так було і до 2019, і зараз так.
показати весь коментар
10.07.2020 11:57 Відповісти
зебиленок, ума только и хватает, чтобы Пороха вспомнить? Сците его, ЗЕленые обезьяны?
показати весь коментар
10.07.2020 12:51 Відповісти
А потом удивляются, почему у нас все дороги разбитые.
показати весь коментар
10.07.2020 10:13 Відповісти
Ето что еще за х***ня что в Украине выписывают штрафы стоимостью в квартиру? Да у нас за то что миллиард украденный из бюджета или убийство человека таких штрафов нету
показати весь коментар
10.07.2020 10:16 Відповісти
И вообще, причем тут общий вес. Если нагрузка должна на каждую ось рассчитываться. Вы бы еще общий вес поезда вычисляли
показати весь коментар
10.07.2020 10:18 Відповісти
ты водила той машины что ли?
показати весь коментар
10.07.2020 10:38 Відповісти
ПДД читай, да. На ночь и перед обедом.
показати весь коментар
11.07.2020 01:17 Відповісти
Иди в Европе с перевесом покатайся и больше 9 часов.
показати весь коментар
10.07.2020 10:40 Відповісти
Посчитай сколько километров дорог ты разбил своей гавнавозкой и во сколько денег обойдется ремонт, и поймешь почему такой штраф.
показати весь коментар
10.07.2020 10:44 Відповісти
европейские инженеры плачут!!!
прицеп и сам авто рассчитан на 20 тонн, с какими то там запасами по перегрузкам
этот умудрился и тягач перегрузить и полуприцеп ровно в два раза
показати весь коментар
10.07.2020 10:38 Відповісти
Есть такое понятие запас прочности.
показати весь коментар
10.07.2020 10:39 Відповісти
это не ссср, там никто никогда не делает запасов прочности 2, не по перегрузкам не по усталостям не по касательным
показати весь коментар
10.07.2020 10:44 Відповісти
Это фура, а не малолитражка. Малолитражки делают одноразовыми, а коммерческий транспорт считают не то что с двойным запасом, там и десятерной местами.
показати весь коментар
11.07.2020 01:20 Відповісти
Причем тут ссср, если у нее 20т «рабочий» вес, при котором у нее нету проблем при быстрой езде.
показати весь коментар
12.07.2020 08:48 Відповісти
Допустимая нагрузка 40 тонн., а дороги рассчитаны на 7 тонн.
Точно не разрушатся?
показати весь коментар
10.07.2020 10:44 Відповісти
40 т - це загальна вага автопотяга, поділи на кількість коліс...
показати весь коментар
10.07.2020 13:36 Відповісти
Когда строились дороги, двухосные автомобили были максимум 5 тонн.

1,25 тонны на колесо.
показати весь коментар
10.07.2020 14:57 Відповісти
нагрузка на ось 8 тонн, посчитай сколько у машины осей))
показати весь коментар
10.07.2020 19:14 Відповісти
В европе 42 общий без проблем
показати весь коментар
11.07.2020 10:10 Відповісти
Правильно Президент Зеленский зделал.Штрафовать рублём надо нарушителей.
показати весь коментар
10.07.2020 10:47 Відповісти
почем щас там у вас каменты в срублях деревянных?
показати весь коментар
10.07.2020 10:53 Відповісти
Деньгами нельзя, им доктор витаминки даёт.
показати весь коментар
10.07.2020 11:33 Відповісти
https://zakupka.com/p/935332053-konfeta-penis-strohhalm-lolly-red/?e=1&i=glRQD7xj7VPQ3GSzysg-kZKfc1HrNsucfVw_raPpJHc-e5SHu2t2_x-TVCA5uhsBHTT14vWQZFBtB3XIEHiKijck50L-lMFpixxXhkTRcVzo8JL26JPOFEhgN_kpP_WM9YVJLct1wAeZ_OqAnh1FsXKantFtVdcvil95FhIck4lrxPAx6kIaSwFlmu449DyoPJYTku0FetnoVVfnxCUkeRQKdtxwJ67aB_B6W37zXsc=&gclid=Cj0KCQjwo6D4BRDgARIsAA6uN1_vF_9lTU1Jq5G3oXd0cEEFBVpofjKNqMfPBcXX8Nra0YDH8a8r4HQaAjuAEALw_wcB
показати весь коментар
10.07.2020 11:52 Відповісти
Это полная ложь, что весовые работают круглосуточно! Работают когда хотят, а в часы пика на столичке три полосы забиты фурами а инспекторов вообще нет!
показати весь коментар
10.07.2020 10:50 Відповісти
Набежали ********* и начали стонать про злодейства злочынной хунты". А при Петре этого водилу разве что бы в дупу поцеловали. Приучайтесь жить по европейски, порохососы.
показати весь коментар
10.07.2020 10:54 Відповісти
Откуда вы такие недалекие беретесь ?
показати весь коментар
10.07.2020 11:05 Відповісти
Сколько дальнобойщиков было оштрафовано за перегруз у нас с 2014 по 2019? Поведай мне о далёкий. Чы ты настолько далёкий в своей Польше, шо не в курсе?
показати весь коментар
10.07.2020 11:09 Відповісти
а у кінці року приз тому хто був за рік найважчим!!! і за перевищення швидкості від Геращенко теж номінаця. ))))
показати весь коментар
10.07.2020 11:08 Відповісти
давно пора уродов прижать... в европу очко жмет с перегрузом ехать а дома можно...
показати весь коментар
10.07.2020 12:14 Відповісти
Благая весть!
показати весь коментар
10.07.2020 12:20 Відповісти
водія на наркотики не перевіряли ?

бо тільки повністю обдовбаний водій забуде,який у нього перегруз і стане на вагу...
показати весь коментар
10.07.2020 15:04 Відповісти
А що, можна не ставати?
показати весь коментар
10.07.2020 22:33 Відповісти
Такой водитель нынче все водители в европе а это тупой наездник ))))
показати весь коментар
11.07.2020 10:06 Відповісти
так а где машина с перегрузом?
показати весь коментар
10.07.2020 17:54 Відповісти
Молодцы, лихо развели лоха на бабки по полной! Напомню, 60 тонн - это вагон щебня, а под тентом явно, что не щебень! Чтобы такой вес потянул движок, надо иметь минимум 16 пар колес!
показати весь коментар
10.07.2020 19:03 Відповісти
https://censor.net/user/461432 дурачечек, под тентом может просто лежать несколько пачек листового металла
показати весь коментар
10.07.2020 20:59 Відповісти
Машина похоже для картинки на фото, обычная фура с таким весом это нереально, она бы развалилась.
показати весь коментар
10.07.2020 21:59 Відповісти
70 тонн в фуру, легко. Сам видел. И погрузили бы и ещё, но водила начал выдавать такие многоэтажные маты, что все заслушались и забыли, зачем они там вообще собрались. Но с 70-ми тоннами в прицепе фура выехала за ворота склада, а что там дальше было, я не знаю.

PS Насколько я помню, рекорд был где-то в Николаевской области в прошлом году - 82 тонны.

PPS А вот танки на трейлере по дорогам можно возить? А то ведь там только один танк пустой 46 тонн весит.
показати весь коментар
11.07.2020 01:28 Відповісти
Прицеп видел какой и сколько осей там расспределение нагрузки по осям слышал?если не в теме не пиши ерунду про таки
показати весь коментар
11.07.2020 10:04 Відповісти
В ПДД прописано ограничение на ось и ограничение на общий вес. Посмотри.
показати весь коментар
12.07.2020 12:02 Відповісти
Есть определенные маршруты по которым с большим весом разрешино движение по разрешению почитай
показати весь коментар
12.07.2020 14:21 Відповісти
ну пусть у зельмана возьмут двухгодичную зпшку
показати весь коментар
10.07.2020 22:17 Відповісти
Правильное решение! Их ипать надо не по детски! Такие колеи набили,что нормальной машиной туда попадая,можно днище до самой жопы разодрать!
показати весь коментар
10.07.2020 23:12 Відповісти
Ну і сенс будувати ударними темпами нові дороги ??Подiбнi довбнi проїдуть разок по тій новій дорозі і все, капут дорозі . Ну одного два зловлять, ( відмовляться від хабара припустимо) а решта ?
показати весь коментар
10.07.2020 23:20 Відповісти
От я не розумію: з одного боку ці перевізники жаліються на поганий стан доріг і кажуть, що їздити, по більшості з них, не можливо, а з іншого, хапаючи "шарові" прибутки, перезавантажують свої ж фури, які ці дороги і гроблять... Як це все живе в одних мізках і не доводить до сказу?
показати весь коментар
11.07.2020 01:17 Відповісти
Сьогодні вночі, алень зерновозний вирішив https://novosti-n.org/news/Nochyu-v-Nykolaeve-avtomobyl-taksy-vrezalsya-v-zernovoz-dvoe-postradavshyh-195311#image-3 розвернутись ... Проспект до сих пір заблокований в обидві сторони.
В ночь с пятницы на субботу, 11 июля, на Богоявленском (Октябрьском) проспекте в Николаеве автомобиль ВАЗ 2111 врезался в седельный тягач Volvo.

Водієві вантажівки виписали рекордні 6,5 тис. євро штрафу за надмірну вагу в майже 22 тонни на Столичному шосе - Цензор.НЕТ 4027
показати весь коментар
11.07.2020 08:39 Відповісти
лично видел в полуприцепе металлолома на 55 тонн + масса машины весы сломали 80 тонные.
показати весь коментар
11.07.2020 09:40 Відповісти
Масса машины максимум до 20 тон с прицепом)))
показати весь коментар
11.07.2020 10:01 Відповісти
Хорошая реклама для других перевозчиков.
показати весь коментар
11.07.2020 09:59 Відповісти
Штрафовать мало, надо начинать конфисковывать технику в пользу государства!
показати весь коментар
11.07.2020 10:21 Відповісти
 
 