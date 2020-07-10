Троє загиблих, один травмований: на Полтавському шосе в Дніпрі сталася страшна ДТП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі поліція затримала водія, який скоїв ДТП, унаслідок якої три людини загинули, ще одна людина травмована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 липня близько 23:00 в районі буд. № 169 по вул. Полтавське Шосе у м. Дніпро. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Crafter, здійснюючи об’їзд автомобіля MAN 14.285LE, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Ford Focus.

Водій і двоє пасажирів автомобіля Ford Focus загинули, пасажир автомобіля Volkswagen Crafter був травмований і направлений до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Водія 1994 року народження Volkswagen Crafter затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

10 липня слідчим за погодженням з прокуратурою буде вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід.

Відомості за цим фактом внесено слідчим управлінням до ЄРДР. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Встановлюються всі обставини ДТП.



Фото: сайт поліції











Фото: сайт ДСНС