Троє загиблих, один травмований: на Полтавському шосе в Дніпрі сталася страшна ДТП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Дніпрі поліція затримала водія, який скоїв ДТП, унаслідок якої три людини загинули, ще одна людина травмована.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 липня близько 23:00 в районі буд. № 169 по вул. Полтавське Шосе у м. Дніпро. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Crafter, здійснюючи об’їзд автомобіля MAN 14.285LE, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Ford Focus.
Водій і двоє пасажирів автомобіля Ford Focus загинули, пасажир автомобіля Volkswagen Crafter був травмований і направлений до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Водія 1994 року народження Volkswagen Crafter затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.
10 липня слідчим за погодженням з прокуратурою буде вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід.
Відомості за цим фактом внесено слідчим управлінням до ЄРДР. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Встановлюються всі обставини ДТП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Синдром зайчихи....
Водитель и двое пассажиров автомобиля Ford Focus погибли"
Источник: https://censor.net/p3207320
От такого не спастись, к сожалению.
От идиота, который устроил лобовое, выехав на встречку.
Если не хотите, чтобы люди и дальше гибли из-за таких вот сволочей, устройте показательный процесс.
И регулярно показаывайте, как водитель из СИЗо письма слезные пишет, как на зоне ему хорошо, ну, вы знаете.
Иначе и дальше будут гибнуть невынные люди из-за макак за рулям,
Все скорость, которая по прежнему никак на трассах не контролируется и урод на микроавтобусе думал, что он на спорткаре.
1. Що робила фура в лівій полосі, якщо не повертала ліворуч? (порушення ПДР)
2. Якого путіна недолуге на крафтері пішло на об'їзд з лівого боку, по зустічній смузі, а не з правого? (теж порушення ПДР)
Виправте мене, якщо я помиляюсь...
я тебя спросил - ты права за сало купил? какой "двойной обгон"?
расскажи мне про двойной обгон. очень интересно послушать
поэтому не бывает обгона справа. и потому что вот таких безграмотных с правами за сало на дорогах просто дохера ездить по дорогам нужно крайне аккуратно
"це двійний обгін виходить." или это в статье где то написано?
так вот дятел - я тебе поэтому и поясняю - ты права купил за сало. вот таких как ты "знатоков" и имеют полицаи. и правильно делают
у одного "обгон справа запрещен", у второго "двойной обгон получается".
можешь успокоиться - про "обгон справа" не ты писал
недостаточно быстро как нужно было водятлу буса, вот он решил и ее по встречке обогнать - встречка тоже справа у тебя. іди хильни бояришніка, може мізки на місто стануть.
обгон это ОПЕРЕЖЕНИЕ попутного транспортного средства С ВЫЕЗДОМ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ ДВИЖЕНИЯ. фура НЕ ОБГОНЯЛА НИКОГО! Фура могла ОПЕРЕЖАТЬ!
ты идиот подпиши протокол как ты "обгонял" на дороге с двумя полосами в обе стороны не пересекая сплошную разделительную и попадешь на некислый штраф. и это правильно
в каком пункте правил указано что грузовому транспорту запрещено движение в левой полосе? если ты про 11.2 то там сказано
"На дорогах, с двумя и более полосами для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом."
так ты скоро будешь писать "горячо любимые" депутаты
за кермо пшсля 30 років, коли гівна всі повиходять там де має бути мозок.
https://24tv.ua/ru/samye_gromkie_dtp_s_mazhorami_chem_vse_zakonchilos_n1004465