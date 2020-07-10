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Новини Фото ДТП
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Троє загиблих, один травмований: на Полтавському шосе в Дніпрі сталася страшна ДТП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі поліція затримала водія, який скоїв ДТП, унаслідок якої три людини загинули, ще одна людина травмована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 липня близько 23:00 в районі буд. № 169 по вул. Полтавське Шосе у м. Дніпро. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Crafter, здійснюючи об’їзд автомобіля MAN 14.285LE, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Ford Focus.

Водій і двоє пасажирів автомобіля Ford Focus загинули, пасажир автомобіля Volkswagen Crafter був травмований і направлений до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Троє загиблих, один травмований: на Полтавському шосе в Дніпрі сталася страшна ДТП 01

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Водія 1994 року народження Volkswagen Crafter затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

10 липня слідчим за погодженням з прокуратурою буде вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід.

Троє загиблих, один травмований: на Полтавському шосе в Дніпрі сталася страшна ДТП 02

Відомості за цим фактом внесено слідчим управлінням до ЄРДР. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Встановлюються всі обставини ДТП.

Троє загиблих, один травмований: на Полтавському шосе в Дніпрі сталася страшна ДТП 03
Фото: сайт поліції

Троє загиблих, один травмований: на Полтавському шосе в Дніпрі сталася страшна ДТП 04
Троє загиблих, один травмований: на Полтавському шосе в Дніпрі сталася страшна ДТП 05
Троє загиблих, один травмований: на Полтавському шосе в Дніпрі сталася страшна ДТП 06
Троє загиблих, один травмований: на Полтавському шосе в Дніпрі сталася страшна ДТП 07
Троє загиблих, один травмований: на Полтавському шосе в Дніпрі сталася страшна ДТП 08
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

Дніпро (3285) ДТП (4473) смерть (6759)


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Топ коментарі
+11
"водитель автомобиля Volkswagen Crafter осуществляя объезд автомобиля "MAN 14.285LE" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Focus.
Водитель и двое пассажиров автомобиля Ford Focus погибли"
Источник: https://censor.net/p3207320
От такого не спастись, к сожалению.
От идиота, который устроил лобовое, выехав на встречку.
Если не хотите, чтобы люди и дальше гибли из-за таких вот сволочей, устройте показательный процесс.
И регулярно показаывайте, как водитель из СИЗо письма слезные пишет, как на зоне ему хорошо, ну, вы знаете.
Иначе и дальше будут гибнуть невынные люди из-за макак за рулям,
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10.07.2020 10:30
+8
Да уж. Убил троих человек и получит от 5 до 7 лет колонии. А скорее всего выйдет через 3 года. Человеческая жизнь в Украине ничего не стоит. Вот если бы он коноплю выращивал или мак тогда его бы назвали наркобароном и по всей строгости...
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10.07.2020 10:27
+7
Якщо придивитись, то видно, що на дорозі по ДВІ полоси в кожному напрямку. І відразу виникають питання:
1. Що робила фура в лівій полосі, якщо не повертала ліворуч? (порушення ПДР)
2. Якого путіна недолуге на крафтері пішло на об'їзд з лівого боку, по зустічній смузі, а не з правого? (теж порушення ПДР)
Виправте мене, якщо я помиляюсь...
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10.07.2020 10:35
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10.07.2020 10:26 Відповісти
Да уж. Убил троих человек и получит от 5 до 7 лет колонии. А скорее всего выйдет через 3 года. Человеческая жизнь в Украине ничего не стоит. Вот если бы он коноплю выращивал или мак тогда его бы назвали наркобароном и по всей строгости...
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10.07.2020 10:27 Відповісти
Шесть человек - 10лет, несправедливо.
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10.07.2020 10:34 Відповісти
"Шесть человек - 10лет, несправедливо."
Синдром зайчихи....
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10.07.2020 11:38 Відповісти
"водитель автомобиля Volkswagen Crafter осуществляя объезд автомобиля "MAN 14.285LE" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Focus.
Водитель и двое пассажиров автомобиля Ford Focus погибли"
Источник: https://censor.net/p3207320
От такого не спастись, к сожалению.
От идиота, который устроил лобовое, выехав на встречку.
Если не хотите, чтобы люди и дальше гибли из-за таких вот сволочей, устройте показательный процесс.
И регулярно показаывайте, как водитель из СИЗо письма слезные пишет, как на зоне ему хорошо, ну, вы знаете.
Иначе и дальше будут гибнуть невынные люди из-за макак за рулям,
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10.07.2020 10:30 Відповісти
хотів в шумахєра пограти, тут винен і водій вантажівки, що їхав не по своїй смузі, а їхав, бо права крайня, з імовірністю 99,99% розбита, тому вина і дрожньої служби в т.ч. а щоб таких випадків не було, то навіть тих 10 років, але повинні отримувати реально, а не відкуповуватись як деякі мажори.
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10.07.2020 15:17 Відповісти
і питання взагаліто є до водія загиблиго, з якою швидкістю він їхав.
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10.07.2020 15:18 Відповісти
Не жаль виновных(пускай сидит по максимуму), очень жаль невиновных. Соболезную родным и близким погибших.
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10.07.2020 10:32 Відповісти
Да, шансов не было. Хоть пристегнутым, хоть нет... Соболезнование.
Все скорость, которая по прежнему никак на трассах не контролируется и урод на микроавтобусе думал, что он на спорткаре.
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10.07.2020 11:49 Відповісти
ну той що хоч і по своїй смузі їхав теж мабуть перевищив, занадто жорсткі пошкодження.
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10.07.2020 15:19 Відповісти
Можливо, дорога там нормальна, по дві полоси у кожну сторону. Але здається обмеження 50 км.год., бо зробили переривчату смугу для повороту на заправку. Туди якраз, напевне, збиралася повернути фура. Пацанюга га Фольксі не встиг зреагувати і попер на зустрічну?
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10.07.2020 15:37 Відповісти
може й так, але якщо фура на заправку хотіла, то обганяти її ще більша тупість.
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10.07.2020 15:51 Відповісти
мясорубка(
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10.07.2020 10:33 Відповісти
Якщо придивитись, то видно, що на дорозі по ДВІ полоси в кожному напрямку. І відразу виникають питання:
1. Що робила фура в лівій полосі, якщо не повертала ліворуч? (порушення ПДР)
2. Якого путіна недолуге на крафтері пішло на об'їзд з лівого боку, по зустічній смузі, а не з правого? (теж порушення ПДР)
Виправте мене, якщо я помиляюсь...
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10.07.2020 10:35 Відповісти
возможно тоже когото обгоняла фура, но недостаточно быстро как нужно было водятлу буса, вот он решил и ее по встречке обогнать...
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10.07.2020 10:40 Відповісти
Как вариант
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10.07.2020 10:43 Відповісти
це двійний обгін виходить.
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10.07.2020 11:06 Відповісти
вы права за сало купили?
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10.07.2020 11:09 Відповісти
там питання, переляканий. у мене їх немає.
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10.07.2020 11:51 Відповісти
где вопрос? при чем тут вопрос?
я тебя спросил - ты права за сало купил? какой "двойной обгон"?
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10.07.2020 11:52 Відповісти
это был двойной обгон на третьей космической скорости из четвертого форсажа
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10.07.2020 14:31 Відповісти
ти отримав відповіль. тобі повилазило чи плівку заїло? чи просто понос слів і запор мізків.
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10.07.2020 16:46 Відповісти
от тебя? где?
расскажи мне про двойной обгон. очень интересно послушать
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10.07.2020 16:47 Відповісти
псіх, шо ти приєбалося, убогое? хіба у коменті не двійний обгон описано: возможно тоже когото обгоняла фура, но недостаточно быстро как нужно было водятлу буса, вот он решил и ее по встречке обогнать... - та дві полоси, на одній машина, на другій обгонщик, на третій-зустрічній гонщик.
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10.07.2020 18:38 Відповісти
нет не двойной обгон. начни с определения "обгон". фура никого не обгоняла потому как не выезжала на встречную полосу. обгон это опережение попутного транспортного средства с выездом на встречную полосу
поэтому не бывает обгона справа. и потому что вот таких безграмотных с правами за сало на дорогах просто дохера ездить по дорогам нужно крайне аккуратно
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10.07.2020 19:50 Відповісти
ще раз тобі особоодарьонному: забудь про текст статті, абстрагуйся лише на коменті. і мені твоя лекція нахєр всралася.
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10.07.2020 22:33 Відповісти
а статья вообще не при чем. это ты написал
"це двійний обгін виходить." или это в статье где то написано?
так вот дятел - я тебе поэтому и поясняю - ты права купил за сало. вот таких как ты "знатоков" и имеют полицаи. и правильно делают
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10.07.2020 22:36 Відповісти
тоді поясни мені як у тебе із комента вийшов обїзд транспортного засобу зправа?
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10.07.2020 22:39 Відповісти
да потому что таких как ты тут не один и даже не два.
у одного "обгон справа запрещен", у второго "двойной обгон получается".
можешь успокоиться - про "обгон справа" не ты писал
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10.07.2020 22:42 Відповісти
возможно тоже когото обгоняла фура - у тебе особоодарьонного псіха вона то робила зправа.

недостаточно быстро как нужно было водятлу буса, вот он решил и ее по встречке обогнать - встречка тоже справа у тебя. іди хильни бояришніка, може мізки на місто стануть.
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10.07.2020 22:42 Відповісти
бл тупое существо!
обгон это ОПЕРЕЖЕНИЕ попутного транспортного средства С ВЫЕЗДОМ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ ДВИЖЕНИЯ. фура НЕ ОБГОНЯЛА НИКОГО! Фура могла ОПЕРЕЖАТЬ!
ты идиот подпиши протокол как ты "обгонял" на дороге с двумя полосами в обе стороны не пересекая сплошную разделительную и попадешь на некислый штраф. и это правильно
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10.07.2020 22:44 Відповісти
фура никого не обгоняла. обгон возможен только с выездом на встречную полосу
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10.07.2020 11:53 Відповісти
регулярно проезжаю Днепр, заметил, что днепряне всегда прут по левой полосе и никогда не уступают дорогу тем, кто движется быстрее... так что если видите машину на днепровских номерам можете быть уверенным, что этот имбицил еще и на тормоз нажмёт, когда вы приблизитесь к нему
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10.07.2020 14:33 Відповісти
обгона с правой стороны не существует в природе
в каком пункте правил указано что грузовому транспорту запрещено движение в левой полосе? если ты про 11.2 то там сказано

"На дорогах, с двумя и более полосами для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом."
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10.07.2020 11:56 Відповісти
На фото видно разрыв возле сплошной линии скорей всего манчик должен был поворачивать. Лихачу на крафтере стало мало двух полос, может первый ряд занят, а скорей всего хотел кому то доказать какой он *********** водитель.
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10.07.2020 12:04 Відповісти
зправа обганяти це порушення ПДР, а щодо фури згоден, не по своїй їхав і крафтеру дорогу не уступив, але мабуть права смуга розбита, тому і їдуть не посвоїй, а за це теж треба штрафувати.
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10.07.2020 15:21 Відповісти
обгона справа НЕ СУЩЕСТВУЕТ в природе!
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10.07.2020 16:48 Відповісти
Ти ідіот! Пригода була у Буратіно. У даному випадку - дорожно-транспортна ПОДІЯ!!!
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10.07.2020 11:09 Відповісти
бутусов, ты желтеешь - убери слово "жуткое"
так ты скоро будешь писать "горячо любимые" депутаты
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10.07.2020 11:19 Відповісти
Это Фокус?!
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10.07.2020 11:50 Відповісти
мелкочму сперма мозжечок давила. а тут ще й фура ліву смугу(можливо) зайняла згідно подальшого маневру...
за кермо пшсля 30 років, коли гівна всі повиходять там де має бути мозок.
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10.07.2020 12:01 Відповісти
Ефремову 57
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10.07.2020 15:11 Відповісти
там бухло замістило мозок.
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10.07.2020 15:22 Відповісти
Дебилизм лечится радикальным ужесточением наказания за нарушение ПДД. В нормальных странах это поняли давно и таких случаев там практически не бывает. А у нас реально страшно ездить. Я думаю, пожизненное с конфискацией в пользу родственников погибших поубавила бы прыти у дебилов за рулем. Страна непуганых идиотов.
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10.07.2020 13:32 Відповісти
Убил троих людей и от 6 до 10 лет????????? Почему не от 10 и до пожизненного??????? Почему жизни людей так низко ценят в этой грёбаной стране???????? Какие падлы и когда переписали уголовный кодекс?????? Оранжевые? Синие? Красные? Или зелёные???? Какие падлы это сделали?
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10.07.2020 15:09 Відповісти
в 2001 які були? не памятаю, правда, яке було до того, але мабуть теж в таких межах.
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10.07.2020 15:24 Відповісти
В Германии, например, это было бы однозначно пожизненное.
https://24tv.ua/ru/samye_gromkie_dtp_s_mazhorami_chem_vse_zakonchilos_n1004465
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10.07.2020 15:43 Відповісти
щодо германії не вкурсі, а от щоб хочаб, в тих межах, що є давали б реально і всякі мажори не уникали, то таких випадків би було менше.
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10.07.2020 15:53 Відповісти
Лично знала погибших. Делала погибшей Аленочке прическу свадебную, столько планов на будущее было, в ожидании долгожданного малыша.....До сих пор не могу поверить что их больше нет.....😢😢😢 Вечная память 🙏
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10.07.2020 21:18 Відповісти
 
 