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Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дарницькому райсуді Києва розпочалося чергове засідання за позовом Медведчука до Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нині суддя вирішує з приводу можливого перенесення засідання в більший зал, щоб могли вміститися всі спостерігачі та журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук подав до суду на Кіпіані: вимагає заборонити розповсюдження книги про Стуса

Під Дарницьким районним судом відбувається мітинг проти Медведчука.

Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 01

Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 02

Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 03
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 04
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 05
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 06
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 07

Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 08
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 09
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 10
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 11
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 12
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 13
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 14
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 15
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 16
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 17
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 18
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 19
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту 20

Фото: Олег Богачук, Ольга Скороход, Цензор.НЕТ

Про намір Віктора Медведчука подати позов до Вахтанга Кіпіані стало відомо наприкінці серпня.

За часів СРСР Віктор Медведчук був адвокатом. Він був призначений захисником поета Василя Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге. Поет був категорично проти Медведчука в ролі адвоката.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сцена суду над Стусом без зазначення прізвища адвоката - це баланс того, що нам дозволив зробити закон, - режисер фільму "Заборонений". ВIДЕО

Суд проходив за зачиненими дверима. Стус був видалений із залу і вирок був зачитаний без його присутності. Медведчук підтримав обвинувачення і визнав провину свого підзахисного за нього самого. Стус був засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання і помер у таборі.

Влітку 2018 року під час зйомок фільму про Василя Стуса під назвою "Заборонений" актор Геннадій Попенко написав у Facebook, що зі стрічки вирізали сцену фінального судового засідання над дисидентом, де його захищав Віктор Медведчук. За його інформацією, це сталося нібито через дзвінки представників Медведчука творчому колективу фільму з вимогою прибрати всі згадки про нього.

Режисер Роман Бровко стверджує, що сцену прибрали на прохання сина Стуса Дмитра, але той цей факт заперечує.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінкульту і Держкіно перевірити, чи правдиво розказана історія про українського письменника і дисидента Василя Стуса у фільмі, який знімається за державні гроші.

З огляду на суспільний резонанс автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену суду над поетом за участю адвоката.

Автор: 

Кіпіані Вахтанг (39) Медведчук Віктор (1707) Стус Василь (73) суд (11703) юстиція (732)


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Топ коментарі
+38
Медведчук вже судиться. Скороі Гіркін подасть в Печерський суд на компенсацію.
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10.07.2020 10:38
+35
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста - Цензор.НЕТ 2243
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10.07.2020 10:42
+32
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста - Цензор.НЕТ 3732
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10.07.2020 10:36
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Правда очі коле сепару Мертветчуку!
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10.07.2020 11:47 Відповісти
Уже усі, хто хотів, книжку придбали.
Я навіть із автографом автора.
Тому що сподівань на наші "суди" немає.
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10.07.2020 11:53 Відповісти
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 2715
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10.07.2020 17:24 Відповісти
Порох не пришел поддержать своего братана медведчука? Которому он дал зеленый свет во всем на время своего президентства. Партию создал, каналы скупил, на которых потом рекламировал пороха перед выборами.
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10.07.2020 11:57 Відповісти
А що ж у тій книжці так "муляє" Кащеюшку, яйце з голкою? Так з історії як і з пісні слів не викинеш.
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10.07.2020 13:52 Відповісти
Этот прорасеянский недоносок еще и за это должен ответить.
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 1874
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10.07.2020 14:03 Відповісти
ведь говорили то что хуже не будет...
надо было год назад думать за кого голосовать
теперь поздно митинговать
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10.07.2020 15:56 Відповісти
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