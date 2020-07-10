ДБР затримало начальника відділення військового комісаріату в Києві за вимагання $5 тис. хабаря за довідку про непридатність до служби. ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з відділень військового комісаріату в Києві за вимагання хабаря. Також затримано посередника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

Зазначається, що слідчі затримали начальника одного з відділень Деснянського районного військового комісаріату в місті Києві та Київській області та його посередника після одержання ними неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

"За даними досудового розслідування, військовослужбовець вимагав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 5000 доларів США за видачу довідки про непридатність до військової служби", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 9 липня 2020 року слідчі ДБР затримали військовослужбовця та його посередника після одержання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання щодо них запобіжних заходів.











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