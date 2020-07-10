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Новини Фото Хабарники
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ДБР затримало начальника відділення військового комісаріату в Києві за вимагання $5 тис. хабаря за довідку про непридатність до служби. ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з відділень військового комісаріату в Києві за вимагання хабаря. Також затримано посередника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

Зазначається, що слідчі затримали начальника одного з відділень Деснянського районного військового комісаріату в місті Києві та Київській області та його посередника після одержання ними неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

"За даними досудового розслідування, військовослужбовець вимагав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 5000 доларів США за видачу довідки про непридатність до військової служби", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 9 липня 2020 року слідчі ДБР затримали військовослужбовця та його посередника після одержання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання щодо них запобіжних заходів.

ДБР затримало начальника відділення військового комісаріату в Києві за вимагання $5 тис. хабаря за довідку про непридатність до служби 01
ДБР затримало начальника відділення військового комісаріату в Києві за вимагання $5 тис. хабаря за довідку про непридатність до служби 02
ДБР затримало начальника відділення військового комісаріату в Києві за вимагання $5 тис. хабаря за довідку про непридатність до служби 03
ДБР затримало начальника відділення військового комісаріату в Києві за вимагання $5 тис. хабаря за довідку про непридатність до служби 04
ДБР затримало начальника відділення військового комісаріату в Києві за вимагання $5 тис. хабаря за довідку про непридатність до служби 05

Також читайте: Голові ФДМ Сенниченку пропонували хабар у $800 тис. За призначення директорів ОПЗ і "Черкасиобленерго", - Бутусов

Автор: 

хабар (4714) військовослужбовці (4778) ДБР (3516) Військова служба правопорядку ВСП (50)


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Топ коментарі
+7
5 тонн... а ты прикинь если 4 ре повестки пришло!
ГБР задержало начальника отделения военного комиссариата в Киеве за вымогательство $5 тыс. взятки за справку о непригодности к службе - Цензор.НЕТ 2751
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10.07.2020 11:08
+2
Что-то дорого, за 5000 большинство в припрыжку в армию побежит. Брехня какая-то.
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10.07.2020 11:05
+1
5 тонн, он, что от подводной лодки отмазывал!!! дичь
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10.07.2020 11:00
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5 тонн, он, что от подводной лодки отмазывал!!! дичь
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10.07.2020 11:00 Відповісти
5 тонн... а ты прикинь если 4 ре повестки пришло!
ГБР задержало начальника отделения военного комиссариата в Киеве за вымогательство $5 тыс. взятки за справку о непригодности к службе - Цензор.НЕТ 2751
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10.07.2020 11:08 Відповісти
Зараз він тобі віршами відповідатиме🤪
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10.07.2020 11:10 Відповісти
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит -
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем... і раптом старшина!...
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10.07.2020 11:14 Відповісти
А ще вірші Сашка гарматного:
К кастрату раз пришел скрыпач,
Он был бедняк, а тот богач.
«Смотри, сказал певец , -
Мои алмазы, изумруды -
Я их от скуки разбирал.
А! кстати, брат, - он продолжал, -
Когда тебе бывает скучно,
Ты что творишь, сказать прошу».
В ответ бедняга равнодушно:
- Я? я себе чешу.
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10.07.2020 11:17 Відповісти
Портнова не трогают,- типа свой.
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10.07.2020 11:43 Відповісти
Что-то дорого, за 5000 большинство в припрыжку в армию побежит. Брехня какая-то.
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10.07.2020 11:05 Відповісти
А хто зараз при владі?
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10.07.2020 11:07 Відповісти
так а вдруг какой-то коррупционер типа Зели который может за неделю пожрать на 5к баксом в каком-то велюре
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10.07.2020 11:11 Відповісти
Соломон все вирішує за допомогою меча👇
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10.07.2020 11:12 Відповісти
Риски больше. Ставки выше. Раньше 1000 ка была теперь 5ка -инфляция
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10.07.2020 11:12 Відповісти
ценник нагло завышен. обидел клиента.
3500 ,возможен торг.
А теперь проблемы у всех троих.....Играйте в шахматы,пАнове.
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10.07.2020 11:22 Відповісти
Та краще за таке бабло відслужити.
Ніж 5 тис баксів викинути і з білим білетом жити.
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10.07.2020 11:46 Відповісти
А то что раньше получил, забыл задекларировать?
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10.07.2020 11:48 Відповісти
 
 