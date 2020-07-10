ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців. ФОТОрепортаж

Командира взводу роти тактико-оперативного реагування і трьох поліцейських Управління патрульної поліції в Донецькій області затримано за підозрою в збуті наркотичних засобів, отриманні хабарів з наркоторговців і незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР), передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, четверо правоохоронців діючи у складі злочинної групи налагодили механізм одержання неправомірної вигоди від осіб, які здійснюють виготовлення та збут наркотичних засобів. Правоохоронці проникали до приватної власності осіб, застосовували фізичне насильство, вилучали знайдені наркотичні засоби та в подальшому збували їх. Також поліцейські вимагали та одержували від наркоторговців неправомірну вигоду у якості плати за непритягнення їх до кримінальної відповідальності", - повідомляє прес-служба ГБР в п'ятницю.

В ході досудового розслідування було задокументовано 5 епізодів протиправної діяльності правоохоронців.

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Чотирьох учасників злочинної групи затримано 9 липня. Проведено обшуки за місцем проживання, у транспортних засобах фігурантів провадження, а також у службових кабінетах Управління патрульної поліції в Донецькій області. У кабінетах керівництва управління патрульної поліції виявлено та вилучено зброю та велика кількість набоїв, походження яких буде встановлено слідством.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.2 ст.189 (вимагання), ч.2 ст.162 (порушення недоторканності житла), ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди), ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронних органів) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про відсторонення затриманих від займаних посад і обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У разі доведення провини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

























