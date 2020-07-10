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Новини Фото Силовики
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ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців. ФОТОрепортаж

Командира взводу роти тактико-оперативного реагування і трьох поліцейських Управління патрульної поліції в Донецькій області затримано за підозрою в збуті наркотичних засобів, отриманні хабарів з наркоторговців і незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР), передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, четверо правоохоронців діючи у складі злочинної групи налагодили механізм одержання неправомірної вигоди від осіб, які здійснюють виготовлення та збут наркотичних засобів. Правоохоронці проникали до приватної власності осіб, застосовували фізичне насильство, вилучали знайдені наркотичні засоби та в подальшому збували їх. Також поліцейські вимагали та одержували від наркоторговців неправомірну вигоду у якості плати за непритягнення їх до кримінальної відповідальності", - повідомляє прес-служба ГБР в п'ятницю.

В ході досудового розслідування було задокументовано 5 епізодів протиправної діяльності правоохоронців.

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Чотирьох учасників злочинної групи затримано 9 липня. Проведено обшуки за місцем проживання, у транспортних засобах фігурантів провадження, а також у службових кабінетах Управління патрульної поліції в Донецькій області. У кабінетах керівництва управління патрульної поліції виявлено та вилучено зброю та велика кількість набоїв, походження яких буде встановлено слідством.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.2 ст.189 (вимагання), ч.2 ст.162 (порушення недоторканності житла), ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди), ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронних органів) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про відсторонення затриманих від займаних посад і обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У разі доведення провини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців 01
ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців 02
ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців 03
ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців 04
ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців 05
ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців 06
ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців 07
ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців 08
ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців 09
ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців 10
ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців 11
ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців 12
ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців 13

Автор: 

затримання (4344) наркотики (1451) Нацполіція (15213) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12867) силовики (2514) Донецька область (8607) ДБР (3516)


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Топ коментарі
+7
В Украине хроническая проблема с силовиками, причем со всеми. Какая-то отрицательная селекция. Недаром в 2014 разведка,прокуроры, СБУ, МВД побежали к врагу. Дошли бы буряты до Киева, видимо такая же картина была бы.
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10.07.2020 11:18
+7
А я казав вам не обирайте президентом наркомана.))
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10.07.2020 11:23
+5
А ви казали не має реформ! Як не має? Тепер за кришу з бариг на донеччині будуть не мусора збирати, а чекісти... Хіба це не зміни?
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10.07.2020 11:15
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Говорили же им - делиться надо.
Таблицу умножения усвоили, а таблицу деления - нет.
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10.07.2020 11:15 Відповісти
Ніякої реХформи не відбулося, для показухи затримують пешок. Головні злочинці Аваков, Геращено, Клименко та інші продовжують керувати ОЗУ у вигляді поліції. МВС перетворилось також в банду. Патрульна поліція взагалі це зброд наркоманів, шахраїв, хабарників, садистів і вбивць. Керівницто покриває злочини. Замість боротьби зі злочинністю вони борються з активистами. У нас не існує поліції. У нас БАНДА!!!
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10.07.2020 11:52 Відповісти
а на столе Ф-1, куча магазинов и патронов 7,62 - это дополнение к табельному оружию тех оперов я так понял?
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10.07.2020 11:15 Відповісти
А ви казали не має реформ! Як не має? Тепер за кришу з бариг на донеччині будуть не мусора збирати, а чекісти... Хіба це не зміни?
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10.07.2020 11:15 Відповісти
Раніше наркотрафік ділили мафії, тепер - силові структури. ГБР и СБУ завдали удар МВС. Чим відповість Ахкакойміністр?
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10.07.2020 11:18 Відповісти
Моно наркоту по смартфону продавати...
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев - Цензор.НЕТ 3675
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10.07.2020 11:19 Відповісти
А я казав вам не обирайте президентом наркомана.))
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10.07.2020 11:23 Відповісти
Для відома. Під прикриттям змін до КПК і КК, щодо введення кримінальних проступків, зебіли знизили санкцію за ч.2 ст.309 ККУ "зберігання наркоти у великих розмірах" із 5 років, до 3-х...
Про себе дбають...
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10.07.2020 11:25 Відповісти
Не мені, а їм.
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10.07.2020 11:25 Відповісти
Я ж не написав Вам - тобто особисто, а всім - хтось послухав, а хтось ні.
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10.07.2020 11:52 Відповісти
В Украине хроническая проблема с силовиками, причем со всеми. Какая-то отрицательная селекция. Недаром в 2014 разведка,прокуроры, СБУ, МВД побежали к врагу. Дошли бы буряты до Киева, видимо такая же картина была бы.
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10.07.2020 11:18 Відповісти
із народом у нас хронічна проблема... бо усіх перерахованих, ми із народу беремо, а не Марсу.
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10.07.2020 11:22 Відповісти
Силовики стали бизнесменами (это когда бабло выше других ценностей). А их кормовая база - преступный мир. Чем больше преступный мир тем больше их доходы.
Нельзя пускать бизнес ценности в гос управление, безопасность, медицину, образование. Потому как их основные функции отойдут на второй план, а на первом будет бабло. Собственно успешность любого государства прямо зависит от того, насколько удалось решить эту проблему. Пока что лучше всех получается в юго-восточной Азии и соответственно скорость их прогресса существенно выше остальных
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10.07.2020 11:29 Відповісти
Не стали, а были и остались... Просто тарифы и объемы другие.
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10.07.2020 12:49 Відповісти
А этой новости прекрасно всё )))
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10.07.2020 11:19 Відповісти
Шанс для Стерненка і йому подібних взяти смачну годівничку під свій контроль.
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10.07.2020 11:21 Відповісти
их просто не взяли в обычную банду, они поступили на службу в полицию и там создали свою банду! как при совке говорили, останусь на прапора в армии,
не оставят, пойду работать в милицию,

не возьмут пойду в пожарники, если не возьмут ,

всё равно работать не буду
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10.07.2020 11:21 Відповісти
Мусора - це цигани в погонах, вони завжди розводять на гроші, займаються наркотою і проституцією. Хоча серед циган є і нормальні роми - наприклад, Будулай ))), серед мусорів за все життя я ніколи не зустрічав нормальних людей, хоча бачив їх у фільмах.)
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10.07.2020 11:22 Відповісти
Четырех из четырехсот!? Это просто прорыв. И "работу" продемонстрировать и наркотраффику не навредить. Потому что электорату Бубочки тоже кокса и ширки хочется, а иначе, как же они голосовать будут?
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10.07.2020 11:24 Відповісти
Так мусора всегда барыг крышевали,это не новость.Каждый барыга,КАЖДЫЙ,стоит у мосоров на связи,каждый стучит.
Как говорится у мусоров:-легче иметь одну подконтрольную точку,с которой и бабло и инфа будет идти,чем несколько бесконтрольных,на которые надо будет тратит время,силы и нихрена не получишь.
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10.07.2020 11:26 Відповісти
Перерозподіл впливу.
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10.07.2020 11:29 Відповісти
У авакова каждый день зашквары бесконечные. И сидит на должности не краснеет
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10.07.2020 11:35 Відповісти
Потужний міністр в деле))) А скільки ще покривається злочинів, від керівництва відписки...Пока сабаков при владі це буде постійно..
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10.07.2020 11:47 Відповісти
теперь дань снимать дбр будет
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10.07.2020 11:50 Відповісти
Нормальна практика у мєнтов. Хоча..... моя нова поліція.
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10.07.2020 11:55 Відповісти
Если Вы стали жертвой вымогательства со стороны задержанных, срочно обратитесь в органы МВД с заявлением!
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10.07.2020 13:10 Відповісти
А тому що ділитися треба, а не все на карман! З начальником райвідділу, з прокурором, і так далі, 40% собі, 60 на подарунки і можна спокійно працювати. Жадібність ворог легітимності.
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10.07.2020 17:40 Відповісти
 
 