Пам'ятник радянському воєначальнику в Рівному пофарбували в рожевий колір. ФОТОрепортаж

У Рівному пам'ятник командиру дивізії Михайлу Богомолову розфарбували в рожевий колір. Йдеться про монумент в Сквері українських добровольців в районі пивзаводу.

Це сталося в ніч на п'ятницю, 10 липня. До цього він був темно-зеленого кольору, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Цей монумент є суперечливим з точки зору декомунізації. Під час активного процесу відходу від радянського минулого після Революції Гідності Сквер Богомолова перейменували, а ось монумент - залишили.

Як повідомляється, військовий брав участь в боях проти військ Української Народної Республіки. Радянська влада тричі нагородила його Орденом Червоного Прапора. Про це раніше повідомив історик Рівненського краєзнавчого музею Ігор Марчук. Є версія, що Богомолов похований під пам'ятником, але остаточно це можна буде стверджувати, лише провівши дослідження.

Взимку нардеп Соломія Бобровська звернулася до глави Українського інституту національної пам'яті з проханням внести радянського воєначальника в список осіб, які підпадають під дію закону про декомунізацію. У відповіді йшлося, що цей пам'ятник підлягає декомунізації.

"Згаданий у Вашому зверненні встановлений в Рівному пам'ятник на честь радянського воєначальника Богомолова Михайла Михайловича (1897-1940) - особи, причетної до встановлення радянської влади на території України в 1920 і 1939 роках, переслідування учасників боротьби за незалежність України в XX столітті (активний учасник радянсько-польської війни 1920 року між Червоною армією з одного боку і союзницькими українсько-польськими військами, в ході якої Богомолов командував ескадроном Першої кінної армії, в тому числі під час захоплення Рівного; у вересні-жовтні 1939 року - командир 36-ї танкової бригади, на чолі якої брав участь в т. зв. Польському поході або "визвольному поході" РККА в складі 8-го стрілецького корпусу 5-ї армії), згідно з пп. "д" п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону є символікою комуністичного тоталітарного режиму і підлягає обов'язковому демонтажу", - говорилося у відповіді на запит нардепа.

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Також Інститут зі свого боку повинен звернутися до Рівненського міської ради з роз'ясненням щодо підстав та обов'язковості проведення демонтажу пам'ятника, встановленого на честь Богомолова.