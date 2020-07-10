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Новини Фото Декомунізація
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Пам'ятник радянському воєначальнику в Рівному пофарбували в рожевий колір. ФОТОрепортаж

У Рівному пам'ятник командиру дивізії Михайлу Богомолову розфарбували в рожевий колір. Йдеться про монумент в Сквері українських добровольців в районі пивзаводу.

Це сталося в ніч на п'ятницю, 10 липня. До цього він був темно-зеленого кольору, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Цей монумент є суперечливим з точки зору декомунізації. Під час активного процесу відходу від радянського минулого після Революції Гідності Сквер Богомолова перейменували, а ось монумент - залишили.

Як повідомляється, військовий брав участь в боях проти військ Української Народної Республіки. Радянська влада тричі нагородила його Орденом Червоного Прапора. Про це раніше повідомив історик Рівненського краєзнавчого музею Ігор Марчук. Є версія, що Богомолов похований під пам'ятником, але остаточно це можна буде стверджувати, лише провівши дослідження.

Памятник радянському воєначальнику в Рівному пофарбували в рожевий колір 01

Взимку нардеп Соломія Бобровська звернулася до глави Українського інституту національної пам'яті з проханням внести радянського воєначальника в список осіб, які підпадають під дію закону про декомунізацію. У відповіді йшлося, що цей пам'ятник підлягає декомунізації.

Памятник радянському воєначальнику в Рівному пофарбували в рожевий колір 02

"Згаданий у Вашому зверненні встановлений в Рівному пам'ятник на честь радянського воєначальника Богомолова Михайла Михайловича (1897-1940) - особи, причетної до встановлення радянської влади на території України в 1920 і 1939 роках, переслідування учасників боротьби за незалежність України в XX столітті (активний учасник радянсько-польської війни 1920 року між Червоною армією з одного боку і союзницькими українсько-польськими військами, в ході якої Богомолов командував ескадроном Першої кінної армії, в тому числі під час захоплення Рівного; у вересні-жовтні 1939 року - командир 36-ї танкової бригади, на чолі якої брав участь в т. зв. Польському поході або "визвольному поході" РККА в складі 8-го стрілецького корпусу 5-ї армії), згідно з пп. "д" п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону є символікою комуністичного тоталітарного режиму і підлягає обов'язковому демонтажу", - говорилося у відповіді на запит нардепа.

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Памятник радянському воєначальнику в Рівному пофарбували в рожевий колір 03

Також Інститут зі свого боку повинен звернутися до Рівненського міської ради з роз'ясненням щодо підстав та обов'язковості проведення демонтажу пам'ятника, встановленого на честь Богомолова.

Автор: 

пам’ятник (931) Рівне (574) декомунізація (558)


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Топ коментарі
+30
А на дошці намалювали зеленого богомола?
Дуже креативно.)
І правдиво. Зелені це недозрілі червоні.
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10.07.2020 11:25
+17
Гламурненько, ничего не скажешь. Можно не декоммунизировпть даже, а стразиков добавить.
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10.07.2020 11:22
+12
Москалику, чо пишеш під піндоським стягом? Соромишся триколора?))))
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10.07.2020 11:38
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Гламурненько, ничего не скажешь. Можно не декоммунизировпть даже, а стразиков добавить.
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10.07.2020 11:22 Відповісти
а можно т 26й из Финляндии сгоревший изаз тупости начальника Памятник советскому военачальнику в Ривном покрасили в розовый цвет - Цензор.НЕТ 8919
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10.07.2020 11:26 Відповісти
Шимус, чесно слово то не я
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10.07.2020 11:43 Відповісти
смешно!

да!

Памятник советскому военачальнику в Ривном покрасили в розовый цвет - Цензор.НЕТ 1127
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10.07.2020 11:23 Відповісти
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10.07.2020 11:23 Відповісти
А на дошці намалювали зеленого богомола?
Дуже креативно.)
І правдиво. Зелені це недозрілі червоні.
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10.07.2020 11:25 Відповісти
Ну точніше зелені - то недозрілі рожеві, або ж перезрілі блакитні.
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10.07.2020 13:48 Відповісти
Та нормально так, але не вистачає поруч з пам'ятником стенда із справжніми вбивствами цього "героя".
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10.07.2020 11:26 Відповісти
. Финнам удалось в ходе боев захватить значительное количество советских танков. Это неудивительно, войну СССР начал, выставив против скандинавской страны 2330 танков против 13 полноценных машин армии Маннергейма. под конец Финской войны на фронте было 3500 танков
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10.07.2020 11:29 Відповісти
Проти фінів було дві війни! У другій війні проти СРСР поруч із цінами воювали українці!
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10.07.2020 11:34 Відповісти
https://censor.net/user/133794 бухал с вермахтом дивизией не командовал хотя его 36 тбр как раз тд вермахта по количеству коробок в ходе Похода потерял боевыми 20 штук Места знакомые для него когда драпал из под Збруча в 1920 м потом руководил абт на карельском перешейке в 1939-40м
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10.07.2020 11:35 Відповісти
Так даже лучше
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10.07.2020 11:26 Відповісти
Радужный флаг сверху водрузить забыли!))
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10.07.2020 11:30 Відповісти
Ещё неплохо было бы написать:Умри, белый гетеросексуальный мужчина, который даже не еврей!))
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10.07.2020 11:34 Відповісти
Щодо гетеросексуальний: червоний=голубий)))
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10.07.2020 11:39 Відповісти
В радужный нужно было
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10.07.2020 11:31 Відповісти
Танк превратили в европейскую ценность.
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10.07.2020 11:33 Відповісти
Москалику, чо пишеш під піндоським стягом? Соромишся триколора?))))
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10.07.2020 11:38 Відповісти
А чего глазки в пол?Тебе вопрос задали😂😂
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10.07.2020 11:43 Відповісти
Швидше американську, БТ це ж американський Крісті.
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10.07.2020 13:30 Відповісти
понаставили памятников разным мудакам при советах
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10.07.2020 11:34 Відповісти
Ну и памятник, куча бутового камня, и танк, деревянный что-ли?
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10.07.2020 11:38 Відповісти
так т 26 не нашли потом
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10.07.2020 11:40 Відповісти
Судя по ходовой это БТ
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10.07.2020 11:47 Відповісти
там вроде макет. Размер где-то метра полтора.
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10.07.2020 11:48 Відповісти
В Штатах за повреждение памятников дают до 10 лет!

Напомню, что декоммунизация касаетя тольо руководителей партии!
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10.07.2020 11:48 Відповісти
В КНДР вообще казнить могуть. К чему твой высер?
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10.07.2020 11:51 Відповісти
Если все подряд разрушать, то страна никогда не восстановится!
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10.07.2020 11:55 Відповісти
"Родился Михаил Михайлович Богомолов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA Демянске в семье рабочего"

"Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) советско-финской войны М. М. Богомолов - начальник автобронетанковых войск (АБТ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0) Северо-Западного фронта . "

" 5 мая 1940 года М. М. Богомолов внезапно скончался. "с википедии.

Какое отношение к стране имеет этот хлам,биомусор,био-хлам.
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10.07.2020 12:01 Відповісти
всем подряд душегубам. не обобщайте
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10.07.2020 12:02 Відповісти
Почитай закон, а також відповідь Інституту нацпам'яті, яким керує ставленик твого зелоха.
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10.07.2020 11:56 Відповісти
А кто сказал, что ставленник зелоха не может быть лохом?
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10.07.2020 12:10 Відповісти
Це богомолське падло воювало проти УНР нащадком якого є Україна,тому місце окупантам та їх посіпакам на смітнику.
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10.07.2020 11:56 Відповісти
таким как ты и Гитлер - памятник...
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10.07.2020 12:10 Відповісти
Извиняюсь, а где здесь памятник?
Вот это одоробло созданное умственно отсталым скульптором, можно назвать памчтником?
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10.07.2020 12:23 Відповісти
Не було ніяких савєцкіх воєнначяльніком, були російські воєнначяльнікі.
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10.07.2020 11:53 Відповісти
парагвайские мотивы.. афробандеровцы однако...
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10.07.2020 12:08 Відповісти
В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE Ровно установлен памятник комдиву М. М. Богомолову, который «дважды освобождал город от врагов революции - в 1920 году, командуя эскадроном Первой конной армии, и в 1939 году, когда танкисты М. М. Богомолова в ходе освободительного похода Красной Армии на западноукраинские земли принесли свободу и счастье трудящимся Ровно».
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10.07.2020 13:32 Відповісти
BLM = жизнь богомолова важна!
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10.07.2020 19:12 Відповісти
зеленое ******
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11.07.2020 14:39 Відповісти
 
 