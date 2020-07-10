Пам'ятник радянському воєначальнику в Рівному пофарбували в рожевий колір. ФОТОрепортаж
У Рівному пам'ятник командиру дивізії Михайлу Богомолову розфарбували в рожевий колір. Йдеться про монумент в Сквері українських добровольців в районі пивзаводу.
Це сталося в ніч на п'ятницю, 10 липня. До цього він був темно-зеленого кольору, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Цей монумент є суперечливим з точки зору декомунізації. Під час активного процесу відходу від радянського минулого після Революції Гідності Сквер Богомолова перейменували, а ось монумент - залишили.
Як повідомляється, військовий брав участь в боях проти військ Української Народної Республіки. Радянська влада тричі нагородила його Орденом Червоного Прапора. Про це раніше повідомив історик Рівненського краєзнавчого музею Ігор Марчук. Є версія, що Богомолов похований під пам'ятником, але остаточно це можна буде стверджувати, лише провівши дослідження.
Взимку нардеп Соломія Бобровська звернулася до глави Українського інституту національної пам'яті з проханням внести радянського воєначальника в список осіб, які підпадають під дію закону про декомунізацію. У відповіді йшлося, що цей пам'ятник підлягає декомунізації.
"Згаданий у Вашому зверненні встановлений в Рівному пам'ятник на честь радянського воєначальника Богомолова Михайла Михайловича (1897-1940) - особи, причетної до встановлення радянської влади на території України в 1920 і 1939 роках, переслідування учасників боротьби за незалежність України в XX столітті (активний учасник радянсько-польської війни 1920 року між Червоною армією з одного боку і союзницькими українсько-польськими військами, в ході якої Богомолов командував ескадроном Першої кінної армії, в тому числі під час захоплення Рівного; у вересні-жовтні 1939 року - командир 36-ї танкової бригади, на чолі якої брав участь в т. зв. Польському поході або "визвольному поході" РККА в складі 8-го стрілецького корпусу 5-ї армії), згідно з пп. "д" п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону є символікою комуністичного тоталітарного режиму і підлягає обов'язковому демонтажу", - говорилося у відповіді на запит нардепа.
Також Інститут зі свого боку повинен звернутися до Рівненського міської ради з роз'ясненням щодо підстав та обов'язковості проведення демонтажу пам'ятника, встановленого на честь Богомолова.
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да!
Дуже креативно.)
І правдиво. Зелені це недозрілі червоні.
Напомню, что декоммунизация касаетя тольо руководителей партии!
"Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) советско-финской войны М. М. Богомолов - начальник автобронетанковых войск (АБТ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0) Северо-Западного фронта . "
" 5 мая 1940 года М. М. Богомолов внезапно скончался. "с википедии.
Какое отношение к стране имеет этот хлам,биомусор,био-хлам.
Вот это одоробло созданное умственно отсталым скульптором, можно назвать памчтником?