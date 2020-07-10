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Масштабну контрабанду прекурсорів, з яких у подальшому виготовляли метамфетамін, блокували в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Дніпрі Служба безпеки України затримала учасників організованого злочинного угруповання, які налагодили масштабну контрабанду лікарських засобів з вмістом прекурсорів з однієї із країн Північної Африки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що до запровадження карантинних обмежень кур’єри ввозили прекурсори регулярними авіарейсами. Із відкриттям авіасполучення організатори збиралися "відновити" наркобізнес. Із ввезених прекурсорів у спеціально обладнаних лабораторіях зловмисники виготовляли психотропну речовину метамфетамін. "Товар" зловмисники реалізовували через розгалужену мережу дилерів у Дніпропетровській області. Щомісячний обсяг переміщуваних прекурсорів становив 40-60 кілограмів, а дохід - майже 5 млн грн.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за адресами проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено майже 10 кілограмів псевдоефедрину гідрохлорид, понад 100 грамів метамфетаміну, більш ніж п’ять літрів прекурсорів, сім одиниць вогнепальної зброї, 5 ручних гранат та набої різного калібру, засоби для фасування наркотиків.

Наразі п’ятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозри за ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Також до цих осіб планується застосувати заходи у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи, за результатами яких усім фігурантам кримінального провадження планується повідомити про підозри за ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Упродовж першого півріччя СБУ викрила 372 чиновників у скоєнні злочинів. ФОТО

Масштабну контрабанду прекурсорів, з яких у подальшому виготовляли метамфетамін, блокували в Дніпрі, - СБУ 01
Масштабну контрабанду прекурсорів, з яких у подальшому виготовляли метамфетамін, блокували в Дніпрі, - СБУ 02
Масштабну контрабанду прекурсорів, з яких у подальшому виготовляли метамфетамін, блокували в Дніпрі, - СБУ 03
Масштабну контрабанду прекурсорів, з яких у подальшому виготовляли метамфетамін, блокували в Дніпрі, - СБУ 04
Масштабну контрабанду прекурсорів, з яких у подальшому виготовляли метамфетамін, блокували в Дніпрі, - СБУ 05
Масштабну контрабанду прекурсорів, з яких у подальшому виготовляли метамфетамін, блокували в Дніпрі, - СБУ 06

Автор: 

Дніпро (3285) наркотики (1451) СБУ (12867)


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Топ коментарі
+4
Потерпілий заявив, що кожна сім'я, яка втратила житло внаслідок пожежі в луганській області, отримає 300 тис. грн.
А сам мешкає в Конча-Заспі в резиденції площею 2000 м²

Масштабную контрабанду прекурсоров, из которых в дальнейшем изготавливали метамфетамин, блокировали в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 64
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10.07.2020 12:43
+3
Задача ловить хулиганов и наркоманов и распостранителей наркоты лежит на НПУ,что тут забыло сб/у непонятно,видимо бабло там кто то не занес.Когда эта шарага будет заниматься своими прямыми обязанностями-ловить рассейских подрывников-украинской государственности????Все медиа постранство Украины кишит шпионами,откровенными украинофобами и провокаторами а сбу занимается черт знает чем..
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10.07.2020 12:47
+2
Под видом прекурсоров запретили марганец и соляную кислоту, которые массово использовались в домашнем хозяйстве. Но уксус тоже используют для приготовления некоторых наркотив так что, и уксус запретить? А ещё утюгями пытают и убивают, поэтому утюги можно считать прекурсорами пыток и убийства и запретить. Вобщем маразм крепчает и добавляет имиджа умной власти украинским управленцам.
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10.07.2020 13:00
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Потерпілий заявив, що кожна сім'я, яка втратила житло внаслідок пожежі в луганській області, отримає 300 тис. грн.
А сам мешкає в Конча-Заспі в резиденції площею 2000 м²

Масштабную контрабанду прекурсоров, из которых в дальнейшем изготавливали метамфетамин, блокировали в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 64
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10.07.2020 12:43 Відповісти
Задача ловить хулиганов и наркоманов и распостранителей наркоты лежит на НПУ,что тут забыло сб/у непонятно,видимо бабло там кто то не занес.Когда эта шарага будет заниматься своими прямыми обязанностями-ловить рассейских подрывников-украинской государственности????Все медиа постранство Украины кишит шпионами,откровенными украинофобами и провокаторами а сбу занимается черт знает чем..
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10.07.2020 12:47 Відповісти
И вообще, по какому праву барыга, что на фотке, сбушнику яйца чешет?
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10.07.2020 12:53 Відповісти
Молодцы!!!! Круто!!!!
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10.07.2020 12:50 Відповісти
Под видом прекурсоров запретили марганец и соляную кислоту, которые массово использовались в домашнем хозяйстве. Но уксус тоже используют для приготовления некоторых наркотив так что, и уксус запретить? А ещё утюгями пытают и убивают, поэтому утюги можно считать прекурсорами пыток и убийства и запретить. Вобщем маразм крепчает и добавляет имиджа умной власти украинским управленцам.
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10.07.2020 13:00 Відповісти
Сейчас даже 646й, в составе которого ацетон, выпускают как б/п, без прекурсоров. Хреново кстати обезжиривает.
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10.07.2020 14:02 Відповісти
вода тоже прекурсор
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10.07.2020 13:53 Відповісти
 
 