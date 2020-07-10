УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10795 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 628 11

Суд взяв під варту священника, який торгував на Львівщині переробленою зброєю, - поліція. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 липня, Галицький районний суд у Львові взяв під варту священнослужителя, який торгував переробленою зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Нагадаємо, в середу, 8 липня, 48-річного священнослужителя, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області.

Суд взяв під варту священника, який торгував на Львівщині переробленою зброєю, - поліція 01

Чоловік купував стартові та шумові пістолети та у власному помешканні, в якому організував зброярню, перероблював їх на бойові. Надалі підшукував покупців та поштою переправляв їм зброю. За результатами проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили різного виду зброю, набої до неї, вибухові пристрої.

Зловмиснику слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України.

Сьогодні, 10 липня, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 105 тисяч гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд Івано-Франківська оштрафував на 34 тис. грн священника УПЦ МП за порушення карантину

Суд взяв під варту священника, який торгував на Львівщині переробленою зброєю, - поліція 02

За скоєне 48-річному чоловікові може загрожувати покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також у відомстві нагадали, що поліцейські Львівщини затримали священнослужителя за торгівлю зброєю.

Автор: 

застава (703) Львів (3128) Нацполіція (15423) священник (163) суд (11812)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Московський патріархат має бути заборонений в Україні як терористична організація!
показати весь коментар
10.07.2020 15:14 Відповісти
+1
Подставь правую щеку, и сразу три выстрела в живот. (новая заповедь)
показати весь коментар
10.07.2020 15:04 Відповісти
+1
Братья, Вы знали об этом, или Вам пох?

Суд взяв під варту священника, який торгував на Львівщині переробленою зброєю, - поліція - Цензор.НЕТ 4582
показати весь коментар
10.07.2020 15:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Духовненько))))
показати весь коментар
10.07.2020 15:03 Відповісти
Московський патріархат має бути заборонений в Україні як терористична організація!
показати весь коментар
10.07.2020 15:14 Відповісти
Подставь правую щеку, и сразу три выстрела в живот. (новая заповедь)
показати весь коментар
10.07.2020 15:04 Відповісти
Фашисты!
показати весь коментар
10.07.2020 15:08 Відповісти
Братья, Вы знали об этом, или Вам пох?

Суд взяв під варту священника, який торгував на Львівщині переробленою зброєю, - поліція - Цензор.НЕТ 4582
показати весь коментар
10.07.2020 15:17 Відповісти
Нам пох.
А шо там у вас у Вярховном Савеце БССР?
Усе чыстакровныя бяларусы?
показати весь коментар
10.07.2020 15:29 Відповісти
Там президент хотя бы белорус
показати весь коментар
10.07.2020 21:07 Відповісти
Какой церкви и кому продавал? Надо бы детали...
показати весь коментар
10.07.2020 15:36 Відповісти
Мпц рулит.
Все беспредельщики сейчас одели рясы и мусорскую форму...
Одним словом ЗеКоМанда
показати весь коментар
10.07.2020 15:39 Відповісти
 
 