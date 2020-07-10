Суд взяв під варту священника, який торгував на Львівщині переробленою зброєю, - поліція. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 липня, Галицький районний суд у Львові взяв під варту священнослужителя, який торгував переробленою зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Нагадаємо, в середу, 8 липня, 48-річного священнослужителя, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області.

Чоловік купував стартові та шумові пістолети та у власному помешканні, в якому організував зброярню, перероблював їх на бойові. Надалі підшукував покупців та поштою переправляв їм зброю. За результатами проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили різного виду зброю, набої до неї, вибухові пристрої.

Зловмиснику слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України.

Сьогодні, 10 липня, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 105 тисяч гривень.

За скоєне 48-річному чоловікові може загрожувати покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також у відомстві нагадали, що поліцейські Львівщини затримали священнослужителя за торгівлю зброєю.