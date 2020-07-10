Українські прикордонники вперше за 12 років прилетіли на острів Зміїний, - МВС. ФОТОрепортаж

Вертолітникам Держприкордонслужби вдалося відновити втрачені навички та здібності для польотів над територіальним морем і до самої застави - на острів Зміїний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Учора вертоліт Мі-8 Харківської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби України здійснив повітряний моніторинг за маршрутом "Одеса – Територіальне море України – о. Зміїний – Вилкове – Одеса". Під час цього польоту прикордонники оглянули 2400 км2 акваторії. Екіпажі виконали 4 посадки на вертолітному майданчику острова Зміїний та 3 посадки на майданчику "Вилкове".

Цей політ став знаковим, адже вертольоти прикордонників уже 12 років не здійснювали польотів на Зміїний. Відтепер два екіпажі вертольотів МІ-8 Держприкордонслужби України отримали допуски для польотів над морем. А проведена модернізація гвинтокрилих машин дозволила зробити такі польоти безпечними.

