17 391 35

Українські прикордонники вперше за 12 років прилетіли на острів Зміїний, - МВС. ФОТОрепортаж

Вертолітникам Держприкордонслужби вдалося відновити втрачені навички та здібності для польотів над територіальним морем і до самої застави - на острів Зміїний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Учора вертоліт Мі-8 Харківської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби України здійснив повітряний моніторинг за маршрутом "Одеса – Територіальне море України – о. Зміїний – Вилкове – Одеса". Під час цього польоту прикордонники оглянули 2400 км2 акваторії. Екіпажі виконали 4 посадки на вертолітному майданчику острова Зміїний та 3 посадки на майданчику "Вилкове".

Цей політ став знаковим, адже вертольоти прикордонників уже 12 років не здійснювали польотів на Зміїний. Відтепер два екіпажі вертольотів МІ-8 Держприкордонслужби України отримали допуски для польотів над морем. А проведена модернізація гвинтокрилих машин дозволила зробити такі польоти безпечними.

Українські прикордонники вперше за 12 років прилетіли на острів Зміїний, - МВС 01
Українські прикордонники вперше за 12 років прилетіли на острів Зміїний, - МВС 02
Українські прикордонники вперше за 12 років прилетіли на острів Зміїний, - МВС 03

+21
Кто нибудь видел французские вертолеты которые Рюкзаков купил?
10.07.2020 15:50 Відповісти
+9
Готовят базу для эвакуации Вазелина Шестого с его сосной-Мендельшей?
10.07.2020 15:51 Відповісти
+8
Всю жизнь она там есть. Не ЛЕТАЛИ 12 лет, а только плавали.
10.07.2020 16:45 Відповісти
Кто нибудь видел французские вертолеты которые Рюкзаков купил?
10.07.2020 15:50 Відповісти
аваков сам на них і літає, більше вони ні для чого не придатні! Може хоч гвинт у них відпаде коли будуть везти авакова, бо в них гвинт відпадає через дефект конструкції і тому їх заборонили в ЄС і продали в Україну вже вживані!
10.07.2020 15:52 Відповісти
Насправді, літали у Прикарпатті коли паводок був нещодавно. Але ж їх в Україні всього П'ЯТЬ і ті частина б/в, а не 55, як авакян мамою клявся, що купує.
10.07.2020 17:15 Відповісти
Ті старі і проблемі французькі гелікоптери Україні не потрібні. Потрібні нові українські гелікоптери МСБ-8 та МСБ-2 виробництва Мотор-Січ.
10.07.2020 22:47 Відповісти
я видел на фото)
10.07.2020 15:57 Відповісти
14 июля 2018 года https://lb.ua/society/2018/03/23/393407_ukraina_dogovorilas_zakupke_55.html МВД подписало контракт с французской Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.Проект рассчитан до 2024 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.Українські прикордонники вперше за 12 років прилетіли на острів Зміїний, - МВС - Цензор.НЕТ 5429
10.07.2020 16:08 Відповісти
Тепер потрібно зробити на Зміїному базу для ВМСУ, яка буде прикрита ракетами ПРО США які будуть розташовані в Румунії.
10.07.2020 15:51 Відповісти
она там и была! Пчеловод упрознил пво! А вертолеты не литали 12 потому что когда шел суд по поводу змеиного! Иодна из наших вертушек упала в плавни и 11 человек командования Измаильского отряда погибли!
10.07.2020 17:41 Відповісти
Переименовать волевым решением на Пчелиный и сослать Юща чтобы поднимал там хозяйство
10.07.2020 18:18 Відповісти
Потрібна потужна база ВМС, де може стояти більшість кораблів під прикриттям протиракет США. ППО ми ще можемо якось організувати, але протиракетну оборону ми поки що не потягнемо, тому потрібно буде прикриватись ПРО НАТО.
10.07.2020 22:49 Відповісти
Готовят базу для эвакуации Вазелина Шестого с его сосной-Мендельшей?
10.07.2020 15:51 Відповісти
и в голову не могло прийти, что на Змеином 12 лет нет пограничной заставы(или поста) , - жизнь в кривых зеркалах, зашквары ежедневно
10.07.2020 16:37 Відповісти
Всю жизнь она там есть. Не ЛЕТАЛИ 12 лет, а только плавали.
10.07.2020 16:45 Відповісти
Оно текст осилить не может.
10.07.2020 19:20 Відповісти
как текст жопой написали - так и осилили.
10.07.2020 22:03 Відповісти
Петя этого не сделал понятно, почему. Сильно занят был. Но зек?
10.07.2020 16:45 Відповісти
Ну тут нет. Не летали 12 лет. Морским способом попадали.
10.07.2020 16:51 Відповісти
Новость читай ...в"первые за 12 лет прилетели" или то, что на фото пилоты сразу по прилёту установили ?
Туда систематически плавсредства ходят.
10.07.2020 17:04 Відповісти
агааааа------------понял!!! ------------ 12 лет вертолеты ремонтировали!!! -----советские!!!------ снабжение погранцов авиатехнитехникой ------ просто Шикарно!!!!!!!! наши ВСУ - самые терпеливые ВСУ в мире........
10.07.2020 17:20 Відповісти
Придурь! 12 лет назад летел вертолет на змеиный и упал в плавнях 11 человек ком состава измаильского отряда погибли! а на то время в погран службу начали присылать на руководящие должностя танкистов десантников и тд! Один дебил своим приказом продливал срок службы лопостям!!!!!
10.07.2020 17:44 Відповісти
Андрей вот прям сча ты обидел и танкистов и десантников. Людей уже не вернуть. ВУС меняли всегда.

С Измаильским погранотрядом была история с глушением рыбы с использованием плавсредств без учета течения одного из рукавов Дуная или фарватера(давно было подробности забыл)
10.07.2020 19:09 Відповісти
Румынам можно доверять кацапам нет ..Кацапы и на безлюдном острове рехферендум бы устроили
10.07.2020 15:51 Відповісти
Хоть бы вслух не произносили! Ходить ото по людях, всем рассказывать что имеешь в этом доме квартиру, но туда на заглядываешь!
10.07.2020 15:56 Відповісти
не совсем правильная аналогия. насколько я помню, мелкие острова в море без почвы и воды нужны только как точка отсчета миль территориальных вод, чтоб полезного побольше захватить, считая не от берега материка, а от острова. налаживать инфраструктуру и селить там людей совсем не обязательно. типа как провести газ в курятник - можно, конечно, но зачем?
10.07.2020 16:04 Відповісти
Да есть там и застава полноценная и инфраструктура необходимая, а впервые за 12 лет именно ПРИЛЕТЕЛИ...
10.07.2020 17:06 Відповісти
ежели остров то идет отсчет территориального моря и то ежели остров попадает в 12 миль от берега! ежели скала то отсчет территориального моря от него не идет!
10.07.2020 17:46 Відповісти
Ну, надо же, никто за это время его не свиснул. На одном из островов Шерлок Холмс будит доктора Ватсона. Ватсон, что вы скажете глядя на это звездное небо? Сер, я представляю, что где то там тоже живут разумные существа и тоже смотрят на небо. Ватсон, вы идиот, это значит, что у нас спиз......... палатку.
10.07.2020 16:02 Відповісти
Непогано було б там поставити протикорабельний комплекс і навчену обслугу до нього.
10.07.2020 16:10 Відповісти
А что - у соевого Гетмана за 6 лет копыта так и не дошли восстановить погранцам вертолетную службу?! А, у на да, он же по Вира Армия Мова а погранцы - то таке соби...
10.07.2020 16:26 Відповісти
Да на хер он нужен!?
10.07.2020 16:38 Відповісти
Америці точно на хер не потрібен.
10.07.2020 16:51 Відповісти
он вообще никому не нужен, территориальные споры по нему - чушь и глупость!
10.07.2020 17:07 Відповісти
А не пора ли НАМ отсудить у соседей, экономическую зону согласно согласно принадлежности острова Змеиный и забраной через суд у Украины? А?
10.07.2020 16:51 Відповісти
В конце 90-х у нас с бригады под Одессой пьянь и самоходов на Змеиный оправляли (в те времена вертушкой) на перевоспитание. Один плюс - бросаешь курить)))
10.07.2020 18:43 Відповісти
Остров не был безлюдным. Речь идет о том, что впервые за долгое время к нему совершили перелет. До этого только водным транспортом.
10.07.2020 22:52 Відповісти
 
 