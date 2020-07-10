Схованку з гранатометами, вибухівкою і протипіхотною міною виявлено в зоні проведення ООС на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила схрон з двома гранатометами РПГ-22, чотирма гранатами РГД і Ф-1, 2,5 кілограмами пластиду, майже чотирма кілограмами тротилу, і протипіхотною міною МОН-50, яка заборонена Оттавською конвенцією від 1997 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Схованка була облаштована на околицях селища Путилине у Новоайдарському районі Луганщини. З неї правоохоронці також вилучили електродетонатори, велику кількість набоїв різного калібру і димові гранати.

За оперативною інформацією, схрон у 2014 році облаштували бойовики так званого "окремого розвідувального батальйону 2 АК НМ ЛНР" для вчинення диверсій.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до облаштування схрону.

Загалом з початку 2020 року Служба безпеки України виявила на території Луганщини майже 30 схронів з військовими засобами ураження.





