Схованку з гранатометами, вибухівкою і протипіхотною міною виявлено в зоні проведення ООС на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила схрон з двома гранатометами РПГ-22, чотирма гранатами РГД і Ф-1, 2,5 кілограмами пластиду, майже чотирма кілограмами тротилу, і протипіхотною міною МОН-50, яка заборонена Оттавською конвенцією від 1997 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Схованка була облаштована на околицях селища Путилине у Новоайдарському районі Луганщини. З неї правоохоронці також вилучили електродетонатори, велику кількість набоїв різного калібру і димові гранати.

За оперативною інформацією, схрон у 2014 році облаштували бойовики так званого "окремого розвідувального батальйону 2 АК НМ ЛНР" для вчинення диверсій.

Читайте також: На Луганщині виявлено схрон з 210 кг вибухівки, що належав найманцю РФ із банди "Призрак", - прокуратура. ФОТО

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до облаштування схрону.

Загалом з початку 2020 року Служба безпеки України виявила на території Луганщини майже 30 схронів з військовими засобами ураження.

Схованку з гранатометами, вибухівкою і протипіхотною міною виявлено в зоні проведення ООС на Луганщині, - СБУ 01
Схованку з гранатометами, вибухівкою і протипіхотною міною виявлено в зоні проведення ООС на Луганщині, - СБУ 02
Схованку з гранатометами, вибухівкою і протипіхотною міною виявлено в зоні проведення ООС на Луганщині, - СБУ 03

Народ вооружается.
Знает, что каждый настоящий украинец должен хоть раз в год поливать свой сад машинным маслом...
10.07.2020 16:23 Відповісти
Это хулиганы по пьяне насобирали.для своих разборок.
10.07.2020 18:08 Відповісти
 
 