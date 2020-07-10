УКР
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття. ФОТОрепортаж

На Закарпатті сьогодні урочисто зустрічають військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, яка 8 місяців виконувала завдання в районі проведення ООС.

Про це  Укрінформу повідомив пресофіцер 128-ї ОГШБр старший лейтенант Богдан Петрик, передає Цензор.НЕТ.

"На Закарпатті сьогодні проводяться урочистості з нагоди зустрічі військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, яка повернулася до постійного пункту дислокації після виконання завдання в районі проведення ООС. Бригада виконувала завдання протягом майже 8 місяців на Докучаєвському напрямку в Донецькій області," - повідомив він.

Урочистості відбуваються протягом всього дня у трьох містах області — Мукачеві, Ужгороді та Виноградові, де дислокуються підрозділи бригади.

Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 01
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 02
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 03
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 04
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 05
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 06
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 07
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 08
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 09
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 10
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 11
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 12
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 13
Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття 14

Як повідомили в 129-ій ОГШБ, за час останньої ротації в зоні ООС бригада мала бойову втрату. А саме — 19 листопада 2019-го у шпиталі через важке поранення помер командир бригади полковник Євген Коростельов. Йому був 41 рік.

Топ коментарі
+11
З поверненням.........🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
10.07.2020 16:32
+11
Земной вам поклон и благодарность от всех адекватных украинцев!
показати весь коментар
10.07.2020 16:36
+10
Спасибо за службу, сыночки!
показати весь коментар
10.07.2020 16:32
З поверненням.........🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
10.07.2020 16:32
... не НА Закарпатье, В Закарпатье.
показати весь коментар
10.07.2020 16:55
Спасибо за службу, сыночки!
показати весь коментар
10.07.2020 16:32
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
10.07.2020 16:33
Земной вам поклон и благодарность от всех адекватных украинцев!
показати весь коментар
10.07.2020 16:36
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье - Цензор.НЕТ 7533
показати весь коментар
10.07.2020 17:24
Хоч якісь позитивні новини, що наші воїни ще існують
показати весь коментар
10.07.2020 18:23
шо за дич на 5 фотке детский сад от зеленского зарарзились и это в армии
показати весь коментар
10.07.2020 21:34
Слава Україні! Привіт "Церберу", послали трохи "подарочків" ублюдкам?
показати весь коментар
11.07.2020 10:40
Вітаю хлопці,хай береже вас Бог.
показати весь коментар
12.07.2020 08:46
 
 