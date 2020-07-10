Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття. ФОТОрепортаж

На Закарпатті сьогодні урочисто зустрічають військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, яка 8 місяців виконувала завдання в районі проведення ООС.

Про це Укрінформу повідомив пресофіцер 128-ї ОГШБр старший лейтенант Богдан Петрик, передає Цензор.НЕТ.

"На Закарпатті сьогодні проводяться урочистості з нагоди зустрічі військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, яка повернулася до постійного пункту дислокації після виконання завдання в районі проведення ООС. Бригада виконувала завдання протягом майже 8 місяців на Докучаєвському напрямку в Донецькій області," - повідомив він.

Урочистості відбуваються протягом всього дня у трьох містах області — Мукачеві, Ужгороді та Виноградові, де дислокуються підрозділи бригади.





























Як повідомили в 129-ій ОГШБ, за час останньої ротації в зоні ООС бригада мала бойову втрату. А саме — 19 листопада 2019-го у шпиталі через важке поранення помер командир бригади полковник Євген Коростельов. Йому був 41 рік.

