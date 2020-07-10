Під ворота голові села на Арабатській Стрілці кинули вибухівку, - поліція. ФОТО
Вибух пошкодив ворота гаража. Сільський голова каже, що у нього ні з ким не було конфліктів, і йому ніхто не погрожував.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
"Біля гаража, який належить сільському голові, пролунав вибух. Господар відразу викликав поліцію. На місці працювала слідчо-оперативна група Генічеського відділу поліції й експерт вибухово-технічної служби. Правоохоронці ретельно оглянули територію і вилучили залишки предмета, який вибухнув", - сказано в повідомленні.
Поліція відкрила провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Сільський голова Олександр Пономарьов розповів "Укрінформу", що йому ніхто не погрожував, і ворогів у нього теж не було.
"Мені ніяких погроз не надходило, конфліктів у мене таких ... затятих не було, боргів ні перед ким не маю. Для мене це дивно, не знаю, яку версію можна розглядати. Такий підлий випадок", - сказав Пономарьов.
За його словами, вибуховий пристрій спрацював о 4 годині ранку.
"Вони його підклали і підпалили. Люди не постраждали, а лише ворота гаража", - зазначив Пономарьов.
