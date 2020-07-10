Затримано організатора хакерського угруповання, яке викрадало гроші з банківських рахунків українців, - МВС. ФОТО

Хакери за допомогою шкідливого програмного забезпечення несанкціоновано втручалися в роботу банків і привласнили кілька мільйонів гривень. Після оголошення підозри в серії кіберзлочинів організатор переховувався від правоохоронців, тоді його оголосили в розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Кіберполіція встановила, що фігурант створив шкідливе програмне забезпечення. Цей вірус злочинна група розсилала на електронні поштові скриньки для отримання доступу до "клієнт-банку". В подальшому вони відслідковували надходження значних грошових сум на банківські рахунки підприємств. Після цього гроші переказували на відкриті рахунки спільників.

Упродовж досудового розслідування правоохоронці провели 35 обшуків на території Закарпатської, Київської, Івано-Франківської, Одеської областей та міста Києва. За результатами вилучено речові докази.

Усім фігурантам оголосили про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Організатор переховувався від правоохоронних органів, уникаючи відповідальність, його було оголошено у державний розшук.

Затримання підозрюваного відбулося на підставі ухвали суду на Івано-Франківщині. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у 2,5 мільйона гривень.

