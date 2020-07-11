10 липня на Донеччині від міни найманців РФ загинув молодший лейтенант 24-ї ОМБр Тарас Матвіїв. ФОТО

У п'ятницю, 10 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області внаслідок мінометного обстрілу наших позицій з боку найманців РФ загинув Тарас Матвіїв, молодший лейтенант, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Олександр Тіщенко, керівник Львівського обласного військового комісаріату.

"Вчора під час обстрілу українських позицій російськими найманцями загинув захисник з Жидачівщини, молодший лейтенант Тарас Матвіїв. Молодий офіцер, в якого все життя мало бути попереду. Він захищав український народ від ворогів, щоб звуки вибухів і свист куль для нас не були знайомі. Але ворожа міна забрала його від нас. Війна триває і безжально забирає життя найкращих синів України", - наголошується в повідомленні.

Детальнішу інформацію, а також дату і місце прощання буде повідомлено додатково.

31-річний Тарас Матвіїв закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, був блогером у низці видань, зокрема, у "Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин".

Журналіст, волонтер ГО "Народний легіон", один із координаторів "Пошукової ініціативи" – організації, що розшукує зниклих людей під час Революції Гідності. Учасник 3-ї сотні Самооборони Майдану. Чинний депутат Жидачівської райради Львівщини від Української Галицької партії, повідомляє zaxid.net.

