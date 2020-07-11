Миколаївський прокурор Андрій Крупка загинув у ДТП: під час заміни шини на узбіччі його збила вантажівка. ФОТОрепортаж

Вранці 11 липня на трасі поблизу Миколаєва в дорожньо-транспортній пригоді загинув прокурор відділу прокуратури Миколаївської області Андрій Крупка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, за попередніми даними, працівник прокуратури зупинився на узбіччі, щоб замінити шину свого автомобіля. Там його збила вантажівка. Водій не зупинився і втік із місця події.

"Унаслідок ДТП прокурор зазнав важких тілесних ушкоджень, від яких помер у реанімаційному відділенні Миколаївської центральної районної лікарні", - уточнюється в повідомленні.

Поліція застосувала план "Перехоплення" і затримала водія вантажівки біля Одеси.

Головне управління Нацполіціі в Миколаївській області розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

"Прокурор Андрій Крупка понад 20 років пропрацював в органах прокуратури Миколаївської області, обіймаючи різні посади. Колектив органів і Офісу Генерального прокурора висловлює щирі співчуття родині та близьким нашого колеги", - наголошується в повідомленні.

За інформацією пресслужби Патрульної поліції Одеської області, за кермом вантажівки DAF перебував 45-річний львів'янин. "Під час огляду транспортного засобу патрульні виявили характерні для ДТП пошкодження, які було вказано в орієнтуванні", - інформують у патрульній поліції.

