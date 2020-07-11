Поліція про поранення очільника "Свободи" Миколаївщини Губського: Перед пострілом він розбирав травматичний пістолет. ФОТОрепортаж

Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про необережне тілесне ушкодження за фактом поранення очільника Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Демида Губського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Як встановило слідство, напередодні ввечері потерпілий разом із цивільною дружиною і друзями відпочивали в розважальному закладі та випивали. Після 23:00 вони вдвох повернулися додому. Коли жінка перебувала на балконі, чоловік розбирав травматичний пістолет. Через деякий час, як розповідає жінка, вона почула постріл і побачила, що її чоловік упав. Після цього викликала брата потерпілого, і разом вони звернулися за допомогою до медиків.

Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Дивіться також: На Львівщині в сховках рейсового автобуса, який прибув із Польщі, виявили контрабандний собачий корм, - Держприкордонслужба. ФОТО

У квартирі потерпілого виявили помпову рушницю, гранату Ф-1 і набої до пістолета травматичної дії, кобуру до пістолета.

"За даними дозвільної системи, гладкоствольну помпову рушницю зареєстровано на чоловіка. Крім того, слідством встановлено, що потерпілий хотів придбати спецзасіб - пістолет травматичної дії. Але не міг законно отримати на нього дозвіл. Однак пістолет якимось чином отримав. Шляхи надходження зброї та інших причетних до цього осіб тепер встановлюватиме поліція. Місцезнаходження пістолета слідчі також встановили і вилучили його", - наголошується в повідомленні.

Потерпілого госпіталізовано, слідчі дії тривають.

Читайте також: Від початку доби в зоні ООС трьох військовослужбовців поранено, ворог 9 разів відкривав вогонь, - штаб









Дивіться також: Трьох підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" заарештовано на 2 місяці без права застави, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





Нагадаємо, 11 липня медики повідомили в поліцію, що в лікарню доставлено 33-річного чоловіка з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено характер травми - наскрізне вогнепальне поранення в голову з пістолета травматичної дії. Вилучено гумову кулю.

Дивіться також: Поліція знайшла дівчат, які розгромили вагон електрички на Дніпропетровщині, їхні батьки заплатять за ремонт, - Геращенко. ВIДЕО