Поліція про поранення очільника "Свободи" Миколаївщини Губського: Перед пострілом він розбирав травматичний пістолет. ФОТОрепортаж
Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про необережне тілесне ушкодження за фактом поранення очільника Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Демида Губського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Як встановило слідство, напередодні ввечері потерпілий разом із цивільною дружиною і друзями відпочивали в розважальному закладі та випивали. Після 23:00 вони вдвох повернулися додому. Коли жінка перебувала на балконі, чоловік розбирав травматичний пістолет. Через деякий час, як розповідає жінка, вона почула постріл і побачила, що її чоловік упав. Після цього викликала брата потерпілого, і разом вони звернулися за допомогою до медиків.
Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).
У квартирі потерпілого виявили помпову рушницю, гранату Ф-1 і набої до пістолета травматичної дії, кобуру до пістолета.
"За даними дозвільної системи, гладкоствольну помпову рушницю зареєстровано на чоловіка. Крім того, слідством встановлено, що потерпілий хотів придбати спецзасіб - пістолет травматичної дії. Але не міг законно отримати на нього дозвіл. Однак пістолет якимось чином отримав. Шляхи надходження зброї та інших причетних до цього осіб тепер встановлюватиме поліція. Місцезнаходження пістолета слідчі також встановили і вилучили його", - наголошується в повідомленні.
Потерпілого госпіталізовано, слідчі дії тривають.
Нагадаємо, 11 липня медики повідомили в поліцію, що в лікарню доставлено 33-річного чоловіка з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено характер травми - наскрізне вогнепальне поранення в голову з пістолета травматичної дії. Вилучено гумову кулю.
Тоді залишається дві перших версії
Нелегальный пистолет и граната - дело серьезное!
Даже если и был бы пистолет огнестрел плюс граната - не серьезно.
А про спрятать - мой комент про житомирского суицидника - его жена тоже прятала пистолет. Причем очень долго. Помню менты весь снег под окнами обтоптали...
Люди могут быть в стрессе.
А так-контузия черепа..
Гранату же можно в любом охотничьнм магазине купить