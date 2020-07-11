УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8447 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
11 926 128

Поліція про поранення очільника "Свободи" Миколаївщини Губського: Перед пострілом він розбирав травматичний пістолет. ФОТОрепортаж

Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про необережне тілесне ушкодження за фактом поранення очільника Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Демида Губського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Як встановило слідство, напередодні ввечері потерпілий разом із цивільною дружиною і друзями відпочивали в розважальному закладі та випивали. Після 23:00 вони вдвох повернулися додому. Коли жінка перебувала на балконі, чоловік розбирав травматичний пістолет. Через деякий час, як розповідає жінка, вона почула постріл і побачила, що її чоловік упав. Після цього викликала брата потерпілого, і разом вони звернулися за допомогою до медиків.

Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Дивіться також: На Львівщині в сховках рейсового автобуса, який прибув із Польщі, виявили контрабандний собачий корм, - Держприкордонслужба. ФОТО

У квартирі потерпілого виявили помпову рушницю, гранату Ф-1 і набої до пістолета травматичної дії, кобуру до пістолета.

"За даними дозвільної системи, гладкоствольну помпову рушницю зареєстровано на чоловіка. Крім того, слідством встановлено, що потерпілий хотів придбати спецзасіб - пістолет травматичної дії. Але не міг законно отримати на нього дозвіл. Однак пістолет якимось чином отримав. Шляхи надходження зброї та інших причетних до цього осіб тепер встановлюватиме поліція. Місцезнаходження пістолета слідчі також встановили і вилучили його", - наголошується в повідомленні.

Потерпілого госпіталізовано, слідчі дії тривають.

Поліція про поранення очільника Свободи Миколаївщини Губського: Перед пострілом він розбирав травматичний пістолет 01

Читайте також: Від початку доби в зоні ООС трьох військовослужбовців поранено, ворог 9 разів відкривав вогонь, - штаб

Поліція про поранення очільника Свободи Миколаївщини Губського: Перед пострілом він розбирав травматичний пістолет 02
Поліція про поранення очільника Свободи Миколаївщини Губського: Перед пострілом він розбирав травматичний пістолет 03
Поліція про поранення очільника Свободи Миколаївщини Губського: Перед пострілом він розбирав травматичний пістолет 04
Поліція про поранення очільника Свободи Миколаївщини Губського: Перед пострілом він розбирав травматичний пістолет 05

Дивіться також: Трьох підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" заарештовано на 2 місяці без права застави, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція про поранення очільника Свободи Миколаївщини Губського: Перед пострілом він розбирав травматичний пістолет 06
Поліція про поранення очільника Свободи Миколаївщини Губського: Перед пострілом він розбирав травматичний пістолет 07

Нагадаємо, 11 липня медики повідомили в поліцію, що в лікарню доставлено 33-річного чоловіка з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено характер травми - наскрізне вогнепальне поранення в голову з пістолета травматичної дії. Вилучено гумову кулю.

Дивіться також: Поліція знайшла дівчат, які розгромили вагон електрички на Дніпропетровщині, їхні батьки заплатять за ремонт, - Геращенко. ВIДЕО

Автор: 

Губський Богдан (14) Миколаївська область (2349) Нацполіція (15425) Правоохоронні органи (2710) поранення (2833) силовики (2516)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Как загадочно и угрожающе одновременно.
Порошенко доказал невиновность в суде? Вы в курсе, что такое избрание меры пресечения?
Связка Байден-Порошенко?
Шаман?
Только лахта может бредить так безграмотно.
показати весь коментар
11.07.2020 23:14 Відповісти
+9
Насрав йому в штані.
показати весь коментар
11.07.2020 22:48 Відповісти
+5
Ага и разобранный пистолет выстрелил в голову 4 раза , а Катя Ганзбург сама себя кислотой облила
показати весь коментар
11.07.2020 22:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А как насчет статьи за незаконное хранение боеприпасов?
показати весь коментар
11.07.2020 23:07 Відповісти
Возбудят и закроют, в связи с смертью подозреваемого.
показати весь коментар
11.07.2020 23:12 Відповісти
Рано в ранці, яка потреба була розбирати зброю? Або людина була напідпитку, або йому погрожували. Хизуватися у такий час навіть Ромео не буде
показати весь коментар
11.07.2020 23:08 Відповісти
Там щось про "23-00" наче написано
показати весь коментар
11.07.2020 23:13 Відповісти
Ви праві. Ось попередня стаття на Цензорі:"Информация об инциденте в полицию поступила в 07:50 11 июля. В частности сообщалось, что 6 часов назад в больницу из квартиры Губский был госпитализирован в бессознательном состоянии с огнестрельным ранением головы".
Тоді залишається дві перших версії
показати весь коментар
12.07.2020 06:44 Відповісти
бред какой-то.. ни верю ни одному слову ментовским ЫкспЭртам !!!
показати весь коментар
11.07.2020 23:11 Відповісти
Да, там на соседнем балконе Порошенко видели))
показати весь коментар
11.07.2020 23:14 Відповісти
порошенко скоро увидят на эшафоте и кста вместе с зеленым и Ко
показати весь коментар
11.07.2020 23:20 Відповісти
Ну да. Покушение на убийство свободовца.
показати весь коментар
11.07.2020 23:23 Відповісти
Сплошная черная полоса - после больницы чувака ждет тюрьма!
показати весь коментар
11.07.2020 23:13 Відповісти
Если выживет - по состоянию здоровья, по хорошим характеристикам и т.п. - максимум условно.
показати весь коментар
11.07.2020 23:15 Відповісти
а еще его обязательно возьмут на поруки!
показати весь коментар
11.07.2020 23:17 Відповісти
Арестован мишка Ларин за три слова(с))))
показати весь коментар
11.07.2020 23:21 Відповісти
Там есть один нюанс - пистолет пытались скрыть во дворе, завернув в пакет...

Нелегальный пистолет и граната - дело серьезное!
показати весь коментар
11.07.2020 23:27 Відповісти
По закону резина - не пистолет, а спецсредство.
Даже если и был бы пистолет огнестрел плюс граната - не серьезно.
А про спрятать - мой комент про житомирского суицидника - его жена тоже прятала пистолет. Причем очень долго. Помню менты весь снег под окнами обтоптали...

Люди могут быть в стрессе.
показати весь коментар
11.07.2020 23:37 Відповісти
Швидше за все условка, якщо не був раніше судимим
показати весь коментар
11.07.2020 23:17 Відповісти
И то, судим по 263
показати весь коментар
11.07.2020 23:50 Відповісти
Был бы моск, наверно б убился..
А так-контузия черепа..
показати весь коментар
11.07.2020 23:14 Відповісти
А на гранату у него разрешение есть?
Гранату же можно в любом охотничьнм магазине купить
показати весь коментар
11.07.2020 23:16 Відповісти
Таким дуракам и в носу ковырятся опасно...
показати весь коментар
11.07.2020 23:21 Відповісти
добре, що хоч гранату недодумався розбирати.....
показати весь коментар
12.07.2020 01:17 Відповісти
Ты не прав. Медицине была бы экономия.
показати весь коментар
12.07.2020 02:13 Відповісти
жена - подозреваемая №1.
показати весь коментар
12.07.2020 04:53 Відповісти
чого ж це, є ще Кузя з мультфільма "домовой", назву точно мультика не помню...а втім цапа-відбувайла завжди можна придумати...
показати весь коментар
12.07.2020 13:07 Відповісти
жена - подозреваемая №1 всегда.
показати весь коментар
13.07.2020 04:14 Відповісти
Несколько выстрелов в голову, мозг не задет.
показати весь коментар
12.07.2020 06:39 Відповісти
По п'яні арсенал перебирав ? Не може бути ! Це ж свободівець ! Точно справжніх патріотів зачищають !
показати весь коментар
12.07.2020 07:26 Відповісти
Ага, где-то это уже было: "Вышел не крыльцо, упал и сломал себе голову. И так четыре раза подряд". Несчастный случай, уже 20 лет расследуют.
показати весь коментар
12.07.2020 10:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 