15 216 72

Понад 500 відвідувачів без масок: у Козині під Києвом закрили нічний клуб. ФОТО

У селищі Козин, що під Києвом, в якій, зокрема, розташовані будинки і багатьох представників влади, працював нічний клуб. У селищі Козин, що під Києвом, в якій, зокрема, розташовані будинки і багатьох представників влади, працював нічний клуб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Зазначається, що в цьому закладі персонал і понад 500 відвідувачів перебували без засобів індивідуального захисту.

"Порушення роботи нічного клубу виявили працівники Обухівського відділу поліції під час профілактичного рейду", - йдеться в повідомленні.

Читайте: МОЗ дав рекомендації відвідувачам і співробітникам кінотеатрів, "щоб стримати поширення COVID-19". ІНФОГРАФІКА

Силовики склали два протоколи щодо адміністратора нічного клубу по ст. 44-3 Адміністративного кодексу - порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством.

Санкція передбачає покарання від 34 до 170 тисяч гривень. Карантинні обмеження дозволяють роботу таких закладів лише до 23:00.

Понад 500 відвідувачів без масок: у Козині під Києвом закрили нічний клуб 01
Понад 500 відвідувачів без масок: у Козині під Києвом закрили нічний клуб 02
Понад 500 відвідувачів без масок: у Козині під Києвом закрили нічний клуб 03
Понад 500 відвідувачів без масок: у Козині під Києвом закрили нічний клуб 04

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+28
люди не на фронте патамушта ани за мир...
500 чилавек, каторае знают что "надапростаперистатьстрилять"
показати весь коментар
12.07.2020 10:03 Відповісти
+14
В таких заведениях надевают предметы защиты на места пониже.
показати весь коментар
12.07.2020 10:03 Відповісти
+11
Почему эти люди не на фронте?
показати весь коментар
12.07.2020 09:54 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
Почему эти люди не на фронте?
показати весь коментар
12.07.2020 09:54 Відповісти
А почему ты здесь вопросы вопрошаешь , негражданин Украины?
показати весь коментар
12.07.2020 09:56 Відповісти
Как видно из статьи, вопросы возникли не только у меня, а и у силовых структур.
показати весь коментар
12.07.2020 10:12 Відповісти
Про *батальон мажор * чув ?
показати весь коментар
12.07.2020 11:34 Відповісти
Чул.
показати весь коментар
12.07.2020 11:48 Відповісти
ФСБ, или лахтинских троллей?
показати весь коментар
12.07.2020 15:32 Відповісти
А пачєму ти нє садіш бульбу?
показати весь коментар
12.07.2020 10:02 Відповісти
люди не на фронте патамушта ани за мир...
500 чилавек, каторае знают что "надапростаперистатьстрилять"
показати весь коментар
12.07.2020 10:03 Відповісти
патамушто нельзя быть на свете красивой такой.
показати весь коментар
12.07.2020 10:11 Відповісти
потому, как они с козино- мажоры
показати весь коментар
12.07.2020 10:13 Відповісти
Потому ,что инфицированы...глупостью и безответственностью .
показати весь коментар
12.07.2020 10:14 Відповісти
Вы меня не троньте! ..У меня жена на фронте!!....а сам я - фронтовички муж!))
показати весь коментар
12.07.2020 10:32 Відповісти
ПЕСИОНЕРЫ!
вон из дома!
вас ждут клубы с молодыми девками!
показати весь коментар
12.07.2020 09:57 Відповісти
Карантинные ограничения разрешают работу таких заведений только до 23:00

- э... а после 23 вирус злее становиться? в чем причина? То же кино - почему нет ночных сеансов?
показати весь коментар
12.07.2020 09:58 Відповісти
Та шо ж такое? Стёпа с Ляшко каждый день волают, что у нас люди на улицах падают, а эти без масок. Наверное, по другим улицам ходят.
показати весь коментар
12.07.2020 09:58 Відповісти
Такие же "украинские гниды" как и ты, которым насрать, что идет врйна. У которых враг №1 - Порошенко.
показати весь коментар
12.07.2020 11:23 Відповісти
+!00!https://censor.net.ua/ua/news/3207618/vidkrylysya_vje_86_kafe_i_restoraniv_vid_dokryzovogo_rivnya_shmygal Понад 500 відвідувачів без масок: у Козині під Києвом закрили нічний клуб - Цензор.НЕТ 6397 https://censor.net/user/467322
В таких заведениях надевают предметы защиты на места пониже.Аплодую!!!
показати весь коментар
12.07.2020 15:59 Відповісти
https://censor.net/user/472799 Зовсім не смішно.В цих завжди будуть гроші.Тому що в них батьки багатії.
показати весь коментар
12.07.2020 11:35 Відповісти
https://censor.net/user/472799 Потрібно щоб усі були багаті.А не захищати тих.хто розграбовував і розграбовує країну.Бо так ніколи ніякого толку не буде.
показати весь коментар
12.07.2020 15:59 Відповісти
АЗК и в перед на ковид амбразуру
показати весь коментар
12.07.2020 10:02 Відповісти
Прізвища оштрафованих відвідувачів цього нічного клуба де можна побачити???
показати весь коментар
12.07.2020 10:03 Відповісти
Оштрафували адміністратора, а відвідувачів нізя - табу)
показати весь коментар
12.07.2020 11:52 Відповісти
В таких заведениях надевают предметы защиты на места пониже.
показати весь коментар
12.07.2020 10:03 Відповісти
Нарот вєсєліцца і пайот.
показати весь коментар
12.07.2020 10:07 Відповісти
Вчера видела, как люди садились в автобус после пляжа. Вот это зрелище, достойное напугать все Всемирные и нет организации здоровья вместе взятые.
показати весь коментар
12.07.2020 10:08 Відповісти
ВОЗ 8 июня заявила что бессимптомные не заразны как и здоровые. Так шо успкойтесь и не переживайте за наше здоровье.
показати весь коментар
12.07.2020 16:57 Відповісти
А киевские клубы никто не рейдерит,там видать авакян все лично прокрышевал.
показати весь коментар
12.07.2020 10:09 Відповісти
Київські і не відкривали, тому всі їздять у Козин.
показати весь коментар
12.07.2020 11:11 Відповісти
Та ти шо !? .Не відкривали
показати весь коментар
12.07.2020 11:45 Відповісти
Та ладно, відкривали, хоч і не зрозуміло, з такою статистикою у Києві, для чого. Але й закривали: 10.07.20 12:25 https://censor.net/ua/news/3207355/chotyry_nichni_kluby_kyyeva_zakryly_za_porushennya_pravyl_karantynu_klychko
показати весь коментар
12.07.2020 12:41 Відповісти
Щось малий штраф, він має бути помножений на 500 за кожну людину без маски.
показати весь коментар
12.07.2020 10:11 Відповісти
Акцент на позднем времени ,а штраф за отсутствие маски ?
Полиция считать разучилась ?
показати весь коментар
12.07.2020 10:16 Відповісти
Только расстрел. По другому мы вирус не победим и за 100 лет, как планируется.
показати весь коментар
12.07.2020 10:29 Відповісти
мажорню разогнали
показати весь коментар
12.07.2020 10:12 Відповісти
В Козине это мажоры - отпрыски грабящей Украину быдло-элиты. Хай бы резвились.
показати весь коментар
12.07.2020 10:21 Відповісти
Заважали спокійно спати одному кондитеру у його маєтку, схожому на Білий Дім?
показати весь коментар
12.07.2020 10:24 Відповісти
С совка ещё лежит ОЗК Л1, ради прикола одену костюм и противогаз и пойду в АТБ или РОСТ.
показати весь коментар
12.07.2020 10:31 Відповісти
Маска вас не спасет от дебилизма Мировой КоронвиRUSной заразы Мавзолейных ублюдков...
показати весь коментар
12.07.2020 10:32 Відповісти
Если так, то все людоперевозки тоже надо запретить снова... если один человек на салон в маске - это уже праздник...
показати весь коментар
12.07.2020 10:34 Відповісти
Вечером мимо ехал-на вход очередь стояла,больше сотни ,в основном девки,машины вдоль обочины на километр
показати весь коментар
12.07.2020 10:42 Відповісти
Вы все врете.Все были в средствах защиты системы "гандон"
показати весь коментар
12.07.2020 10:45 Відповісти
Они сами являлись этим средством защиты.
показати весь коментар
12.07.2020 11:51 Відповісти
Де там 500 людей помістилося ??
показати весь коментар
12.07.2020 10:47 Відповісти
До перевірок слід залучати військомати.
показати весь коментар
12.07.2020 11:10 Відповісти
Це не той клуб Queen,де Нефьодов тусувався?
показати весь коментар
12.07.2020 11:34 Відповісти
Понад 500 відвідувачів без масок: у Козині під Києвом закрили нічний клуб - Цензор.НЕТ 7635
показати весь коментар
12.07.2020 11:43 Відповісти
В Харькове «Аризона» так же беснует.
показати весь коментар
12.07.2020 11:38 Відповісти
Не надо закрывать, берём расписку-не лечить, и всё, хай сдохнут.
показати весь коментар
12.07.2020 11:48 Відповісти
Хороший повод выдвинуть требования властям: "Очевидно ваши дети что-то знают о мировом сговоре по коронавирусу потому - отменяйте карантин!"
показати весь коментар
12.07.2020 11:50 Відповісти
Фууу *****, случайно в тему к ********* попал. Пойду рыгать.
показати весь коментар
12.07.2020 11:50 Відповісти
Надіюсь військкомат там також працював.
показати весь коментар
12.07.2020 11:51 Відповісти
http://mignews.com.ua/world/24142347.html
показати весь коментар
12.07.2020 11:59 Відповісти
Мажорам все можна, нехай би танцювали дітки.
показати весь коментар
12.07.2020 12:38 Відповісти
1. Не "закрыли" ночной клуб, а составили 2 админ. протокола.
2. Запрет работы после 23:00 еще не вступил в силу - нет официальной публикации. Ни на момент составления протоколов, ни на момент выхода новости, ни на момент этого комментария.
показати весь коментар
12.07.2020 19:49 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2020 23:49 Відповісти
 
 