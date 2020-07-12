Понад 500 відвідувачів без масок: у Козині під Києвом закрили нічний клуб. ФОТО

У селищі Козин, що під Києвом, в якій, зокрема, розташовані будинки і багатьох представників влади, працював нічний клуб. У селищі Козин, що під Києвом, в якій, зокрема, розташовані будинки і багатьох представників влади, працював нічний клуб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Зазначається, що в цьому закладі персонал і понад 500 відвідувачів перебували без засобів індивідуального захисту.

"Порушення роботи нічного клубу виявили працівники Обухівського відділу поліції під час профілактичного рейду", - йдеться в повідомленні.

Силовики склали два протоколи щодо адміністратора нічного клубу по ст. 44-3 Адміністративного кодексу - порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством.

