Понад 500 відвідувачів без масок: у Козині під Києвом закрили нічний клуб. ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
Зазначається, що в цьому закладі персонал і понад 500 відвідувачів перебували без засобів індивідуального захисту.
"Порушення роботи нічного клубу виявили працівники Обухівського відділу поліції під час профілактичного рейду", - йдеться в повідомленні.
Силовики склали два протоколи щодо адміністратора нічного клубу по ст. 44-3 Адміністративного кодексу - порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством.
Санкція передбачає покарання від 34 до 170 тисяч гривень. Карантинні обмеження дозволяють роботу таких закладів лише до 23:00.
