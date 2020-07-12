УКР
Через шквали та зливи знеструмлено і підтоплено села в Рівненській області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У ніч з 11 на 12 липня у Рівненській області вирувала буря. Шквальний вітер і грози знеструмили 28 населених пунктів, деякі з них підтопило. На дороги та будинки повалило дерева.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт облуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій, без світла залишилися населені пункти в Березнівському, Гощанському, Корецькому районах, а також частина Рівного.

Також рятувальники шість разів виїжджали на надання допомоги з ліквідації наслідків негоди.

Жертв і постраждалих унаслідок негоди немає.

Через шквали та зливи знеструмлено і підтоплено села в Рівненській області, - ДСНС 01
Через шквали та зливи знеструмлено і підтоплено села в Рівненській області, - ДСНС 02
Через шквали та зливи знеструмлено і підтоплено села в Рівненській області, - ДСНС 03

Через шквали та зливи знеструмлено і підтоплено села в Рівненській області, - ДСНС 04
Через шквали та зливи знеструмлено і підтоплено села в Рівненській області, - ДСНС 05
Через шквали та зливи знеструмлено і підтоплено села в Рівненській області, - ДСНС 06
Через шквали та зливи знеструмлено і підтоплено села в Рівненській області, - ДСНС 07

Через шквали та зливи знеструмлено і підтоплено села в Рівненській області, - ДСНС 08

Фото: rv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, наприкінці червня у західних областях України почалися сильні дощі. Через це піднявся рівень води в річках. Паводки підтопили тисячі будинків, сотні жителів евакуювали. Зруйновано дороги, мости та інші об'єкти інфраструктури.

