Через шквали та зливи знеструмлено і підтоплено села в Рівненській області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У ніч з 11 на 12 липня у Рівненській області вирувала буря. Шквальний вітер і грози знеструмили 28 населених пунктів, деякі з них підтопило. На дороги та будинки повалило дерева.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт облуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій, без світла залишилися населені пункти в Березнівському, Гощанському, Корецькому районах, а також частина Рівного.

Також рятувальники шість разів виїжджали на надання допомоги з ліквідації наслідків негоди.

Жертв і постраждалих унаслідок негоди немає.







Нагадаємо, наприкінці червня у західних областях України почалися сильні дощі. Через це піднявся рівень води в річках. Паводки підтопили тисячі будинків, сотні жителів евакуювали. Зруйновано дороги, мости та інші об'єкти інфраструктури.