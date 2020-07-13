УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11073 відвідувача онлайн
Новини Фото
24 667 66

Троє осіб потрапили до лікарні після акції Нацкорпусу під будинком "спонсорів партії Шарія" в Харкові. ФОТОрепортаж

На вулиці Аральській у Шевченківському районі Харкова представники Нацкорпусу розмалювали паркан. Прихильники "Партії Шарія" намагалися їм перешкодити. У підсумку постраждали 22- та 32-річний чоловіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області, повідомлення про конфлікт надійшло 12 липня о 15:52.

"За адресою поліцейські виявили розмальований паркан домоволодіння та двох потерпілих чоловіків. З тілесними ушкодженнями їх доставили до лікарні. Слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до від 3 до 7 років. Усі обставини конфлікту та особи зловмисників встановлюються", - йдеться в повідомленні.

У Нацкорпусі уточнюють, що акція проходила біля будинку сім'ї Кацуб у Харкові.

Також дивіться: Операція "Ліквідація". Як Шарій намагається очорнити Зеленського фейком про власне вбивство. ВIДЕО

"Сім'я Кацуб - колишні регіонали, які тривалий час фінансово підтримують різні сумнівні проросійські ініціативи, зокрема партію Шарія", - йдеться в повідомленні.

Як видно з опублікованого відео, пише Суспільне, щонайменше 30 чоловіків у захисних масках на чолі з лідером харківського осередку Нацкорпусу Костянтином Немічевим під вигуки "Слава Україні", "Слава нації - смерть ворогам!" прямують до будинку.

Там на них чекали близько 15 осіб, серед яких - представниці "Партії Шарія" Зоя Кускова і Наталія Гордієнко.

Згідно з відео, людина зі сторони Нацкорпусу облила опонентів з іграшкового пістолета зеленкою.

Читайте: Кремлівський агент Шарій відповів на сюжет про віллу в Іспанії: Коштує 3 млн євро, гроші є "взагалі на все"

На воротах будинку учасники акції намалювали півня, російський прапор, написали "Кацуба + Шарій = Росія", обклеїли паркан зображеннями Анатолія Шарія з написом "Стоп Вата" і запалили фаєри.

Як повідомив Суспільному директор Центру медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, у лікарні невідкладної допомоги в Харкові - троє травмованих унаслідок сутичок за участю Національного корпусу в Шевченківському районі міста.

За його словами, в одного з травмованих - опік очей, іншим діагностували забій м'яких тканин. За словами Забашти, пошкодження від травматичної зброї.

Троє осіб потрапили до лікарні після акції Нацкорпусу під будинком спонсорів партії Шарія в Харкові 01
Троє осіб потрапили до лікарні після акції Нацкорпусу під будинком спонсорів партії Шарія в Харкові 02
Троє осіб потрапили до лікарні після акції Нацкорпусу під будинком спонсорів партії Шарія в Харкові 03
Троє осіб потрапили до лікарні після акції Нацкорпусу під будинком спонсорів партії Шарія в Харкові 04

Також читайте: Зеленський: Я впевнений, що Медведчук справді фінансується Росією, але цим мають займатися правоохоронні органи

Троє осіб потрапили до лікарні після акції Нацкорпусу під будинком спонсорів партії Шарія в Харкові 05
Троє осіб потрапили до лікарні після акції Нацкорпусу під будинком спонсорів партії Шарія в Харкові 06
Фото: Telegram/natsionalKharkiv 

Нагадаємо, 25 червня в Харкові побили координатора "Партії Шарія" Микиту Роженка. Поліція відкрила провадження за статтями "Хуліганство" і "Погроза вбивством". Пізніше справу перекваліфікували з хуліганства на замах на умисне вбивство.

Автор: 

Нацполіція (15426) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) Харків (5853) Національний корпус (390) Шарій Анатолій (228)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Мало дали
показати весь коментар
13.07.2020 00:06 Відповісти
+24
На улице Аральской в Шевченковском районе Харькова представители Нацкорпуса разрисовали забор. Сторонники "Партии Шария" пытались им помешать. В результате пострадали 22- и 32-летний мужчины.

Искусствоведы разошлись во взглядах на современную живопись.
показати весь коментар
13.07.2020 00:17 Відповісти
+23
А чем Кацуба не олигарх?
Он только на "вышках Бойко" 500 млн. $ украл.
Или полмиллиарда недостаточно для звания "олигарх"?
Посмотрите на его дворцы... https://www.youtube.com/watch?v=G6km4bp__D0
После акции представителей Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове в больницу попали три человека - Цензор.НЕТ 9642
показати весь коментар
13.07.2020 00:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало дали
показати весь коментар
13.07.2020 00:06 Відповісти
не ясно кто кого побил петушарията или их отпетушили?
показати весь коментар
13.07.2020 00:07 Відповісти
Нацкорпус делает прекрасную рекламу ШАрию
показати весь коментар
13.07.2020 00:08 Відповісти
а слабо нацкорпусу потрусити також олігархів, які на коліна Україну поставили за 30 років, в борги загнали, чи це тема для них закрита?
показати весь коментар
13.07.2020 00:11 Відповісти
так олигархи им этот цирк оплачивают
показати весь коментар
13.07.2020 00:22 Відповісти
так они и трусят. Просто далеко не всё попадает в СМИ. Подпишись на их каналы - и будешь в курсе...
показати весь коментар
13.07.2020 00:29 Відповісти
А чем Кацуба не олигарх?
Он только на "вышках Бойко" 500 млн. $ украл.
Или полмиллиарда недостаточно для звания "олигарх"?
Посмотрите на его дворцы... https://www.youtube.com/watch?v=G6km4bp__D0
После акции представителей Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове в больницу попали три человека - Цензор.НЕТ 9642
показати весь коментар
13.07.2020 00:57 Відповісти
https://censor.net/user/92387 Він не вкрав,а заробив.Ви що за отнять і подєліть? Тут часто таке мені кажуть.
показати весь коментар
13.07.2020 01:29 Відповісти
Е ні - це називається саме "вкрав", бо він отримав кошти незаконним шляхом, використовуючи посаду держслужбовця.
показати весь коментар
13.07.2020 06:27 Відповісти
https://censor.net/user/86503 Потрібно в суді це доказати.
показати весь коментар
13.07.2020 12:18 Відповісти
Це потрібно доказати, щоб його посадити з конфіскацією майна.
А для того, щоб висловлювати своє оціночне судження щодо цього покидька як крадія - доводити у суді нічого не потрібно - те, що ця паскуда - крадій - і так всі знають.
І так, відкати - це не заробіток, а крадіжка коштів платників податків.
показати весь коментар
13.07.2020 12:44 Відповісти
https://censor.net/user/86503 Взагалі то я пожартував.Я проти таких осіб.В тій же Польщі такого як в нас немає і ніколи не буде.
показати весь коментар
13.07.2020 17:19 Відповісти
ти ідіот?
показати весь коментар
13.07.2020 09:34 Відповісти
Будь ласка, подивіться як працюють аваковські пси у Чернівцях. До речі там більшість голосувала за ЗЕ' Ну що їште не ************.https://www.facebook.com/msolovan/videos/2567269196936900/
показати весь коментар
13.07.2020 00:11 Відповісти
про жабу и гадюку уже было? нет? тогда я первый
показати весь коментар
13.07.2020 00:14 Відповісти
На улице Аральской в Шевченковском районе Харькова представители Нацкорпуса разрисовали забор. Сторонники "Партии Шария" пытались им помешать. В результате пострадали 22- и 32-летний мужчины.

Искусствоведы разошлись во взглядах на современную живопись.
показати весь коментар
13.07.2020 00:17 Відповісти
У них что, гранатометов нет?
показати весь коментар
13.07.2020 00:18 Відповісти
Мусора опять ничего не видели. Страна контрастов.
показати весь коментар
13.07.2020 00:18 Відповісти
А шо там такого было?
показати весь коментар
13.07.2020 00:25 Відповісти
пєтушаріки травмувались, бігли захищати забор і спіткнулись, розбилась баночка із зеленкою, буває. чим тут поліція могла зарадити, нічим, нема чого поспішати, чи боялись, що грошей не дадуть?
показати весь коментар
13.07.2020 08:12 Відповісти
всё правильно , пока слуги будут играть на сцене в демократов - шарии быстро расплодятся и заберут страну у народа
показати весь коментар
13.07.2020 00:22 Відповісти
смешной комментарий. а страна у народа?
показати весь коментар
13.07.2020 03:48 Відповісти
якунович тоже думал что не у народа...
к сожалению народ (пока что ) дело народное до конца не довёл...но верю, что доведёт, обязательно
показати весь коментар
13.07.2020 20:14 Відповісти
Интересно, кто-то реально верит в то, что НК это делает из патриотических соображений, а не потому что это абсолютно взаимовыгодный договорняк Шария и Белецкого, особенно после 5 лет их дружбы, когда журналисты Шария на всех акциях НК присутствовали в первых рядах?
После акции представителей Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове в больницу попали три человека - Цензор.НЕТ 3314
показати весь коментар
13.07.2020 00:22 Відповісти
Не знаю как петуШария, но Белецкго опустили в СИЗ в первый день, Харьков знает своих героев)))
БІЛЕЦЬКИЙ: НАМ ПОТРІБНА КОНФЕДЕРАЦІЯ З РОСІЄЮ
https://www.youtube.com/watch?v=lgExcfvepWk&feature=youtu.be
показати весь коментар
13.07.2020 00:51 Відповісти
Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове - Цензор.НЕТ 4282
показати весь коментар
13.07.2020 06:08 Відповісти
Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове - Цензор.НЕТ 9969Дякує ху...лу за іловайськ і дебальцево. "батько нації", блін!
показати весь коментар
13.07.2020 06:14 Відповісти
В спам лаптеногий винторог...
показати весь коментар
13.07.2020 06:37 Відповісти
Ватка все мечтает свою воровку с восстановленной сракой на трон посадить.
показати весь коментар
13.07.2020 08:54 Відповісти
я ЗА двумя руками. но ты хоть намекни, что за "злочыны" ??? про бабку знаю, ты сам визжал про цены на газ, контракт 2009, тысяча из кредита МВФ, падение гривны в 2 раза, долг 29 млрд$!!! и Пашу Лазаренко помню, украли с бабушкой миллиарды. а этот Порох просто лох, свои доплачивал в армию. (я кстати тоже)
показати весь коментар
13.07.2020 11:22 Відповісти
Умные люди не верят. Только лошье
показати весь коментар
13.07.2020 09:00 Відповісти
Та мало наваляли. За что там дела открывать то...
показати весь коментар
13.07.2020 00:28 Відповісти
"... забій м'яких тканин ...", - після застосування травматичної зброї? Невже найгірші прогнози справдились? Шарій вже не Шарій? А Кулька?
Ех, Толя, Толя...
показати весь коментар
13.07.2020 00:29 Відповісти
пітушаріяку всі пердолять в сраку !!!!!!!!
показати весь коментар
13.07.2020 00:37 Відповісти
Напомним, 25 июня в Харькове избили координатора "Партии Шария" Никиту Роженко. Полиция открыла производство по статьям "Хулиганство" и "Угроза убийством". Позже дело переквалифицировали с хулиганства на покушение на умышленное убийство.Источник: https://censor.net/p3207655

А дело о покушении на Стерненко "заморозили". Из обоих фактов торчат рога авакова...
показати весь коментар
13.07.2020 01:04 Відповісти
по Стерненку, один здох успішно, а другуго відпустили і він втік, тому й зупинили, але чив розшук подали, хз.
показати весь коментар
13.07.2020 08:14 Відповісти
Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове - Цензор.НЕТ 3140
показати весь коментар
13.07.2020 02:28 Відповісти
Чуть не рыгнул...
показати весь коментар
13.07.2020 08:49 Відповісти
Не вірив,але ПетяШарій дійсно тут проти Нац.Корпусу.Обідились таки за поразку сивочолого у їхній спільній з червоними шариками петротичній ніші.
показати весь коментар
13.07.2020 03:58 Відповісти
Молодцы ребята! Бить их нужно регулярно и крепко!
показати весь коментар
13.07.2020 05:55 Відповісти
О. Ватных петухов от петушария и от "всепропалой" набежало. Особенно умиляет переживания рашпропговноедов под иностранными прокси. Приятное зрелище горящих пердаков рыгорашистов. Ваш удел-сидеть на бутылках вместе с петушариком😉😉😉
показати весь коментар
13.07.2020 06:21 Відповісти
Порохоботы , дайте ответ . ПочемуКАЦУБЫ КЕРНЕСЫ ТРУХАНОВЫ РАБИНАВИЧИ топчут землю Украины . Как получилось , что после победы майдана они сбежали в масквабад . А через недельку Порошенко разрешил им вернуться без последствий для них .
показати весь коментар
13.07.2020 07:00 Відповісти
ты не заметил в стране год как правят не Порохобоы,а ЗЕбилы?
показати весь коментар
13.07.2020 07:15 Відповісти
Три человека попали в больницу после акции Нацкорпуса под домом "спонсоров партии Шария" в Харькове - Цензор.НЕТ 688
показати весь коментар
13.07.2020 07:27 Відповісти
капітельманша не пройде, бабка все, на пенсію.
показати весь коментар
13.07.2020 08:15 Відповісти
Куди,,прийде,,? В Качановку?
показати весь коментар
13.07.2020 08:57 Відповісти
В качановці вже чекають на хряка сивочолого. Більш брехливої і цинічнішої істоти ніж він, в історії Незалежної України, я не зустрічав.
показати весь коментар
13.07.2020 10:11 Відповісти
Ну, и какая разница?
показати весь коментар
13.07.2020 07:48 Відповісти
диагностировали ушиб мягких тканей
Это синяк от пенделя имеется ввиду??
показати весь коментар
13.07.2020 07:46 Відповісти
Как сторонники шарикова избивали в метро людей, так это ничего, заглохло (или для СМИ это уже неинтересно), а здесь расписали целую подробную трагедию за предателей Украины.
показати весь коментар
13.07.2020 07:50 Відповісти
Гепа -ватная попа Харькова на коляске.Все ватные шабаши инспирированы им.Гасить пожежу нужно вовремя,а лучше делать упреждающую профилактику,чтобы не повторились 14-15 года.Тактику НК поддерживаю.Но лучше работать на живца.Более качественная зачистка получается,особенно латентных ватников.
показати весь коментар
13.07.2020 08:17 Відповісти
Одних на нары, вторым - оплатить стоимость забора.
показати весь коментар
13.07.2020 08:47 Відповісти
а тебе вскрыть ******, свинорус
показати весь коментар
13.07.2020 11:36 Відповісти
от уже ж дибилы, шарий на своих виллах в испании загорает, а эти зомбонутые придурки на больничных койках с переломами лежат, что в головах у людей - непонятно
показати весь коментар
13.07.2020 09:29 Відповісти
А какой у них выбор?
показати весь коментар
13.07.2020 10:56 Відповісти
И пошли титушки войной на титушек.
показати весь коментар
13.07.2020 09:53 Відповісти
так держать-у петушарий горит не хило- скоро плеваться в камеру начнет -
показати весь коментар
13.07.2020 10:59 Відповісти
На палю и каштаны и пусть колышуться
показати весь коментар
13.07.2020 13:04 Відповісти
А як жеж європейські цінності. Як же свобода слова. Революція гідності? Чи свобода слова не для всіх? Так це тепер так виглядає патріотизм? Когось побити, ****** зеленкою, може навіть, вбити. Ні, то не патріотизм. Я вам не вірю. Нацкорпус просто забороняє людям мати іншу думку, погрозами та розбійними нападами проводить агресивну, силову, каральну операцію, день за днем, держить людей в страху. Це повинно припинитися.
показати весь коментар
13.07.2020 16:26 Відповісти
не пішіть українською! ..ваше ватне мурло і без неї добрє видно ..а от карму псуєте
показати весь коментар
13.07.2020 22:09 Відповісти
ти краще на запитання відповіси? Чи в такій державі нам жити, де національний корпус в білий день вбиває людей на вулицях, за "неправильні" думки? Власне я, не бажаю, як і будь-яка адекватна людина. Ви збрехали людям на майдані, ваші мотиви - ріж, нападай, вбивай. То це європейські такі цінності, чи вам просто треба було ці постулати, щоб ввести людей в оману?
показати весь коментар
14.07.2020 07:19 Відповісти
https://censor.net/user/449677, я так розумію, що тролі, які володіють українською мовою, дорожче коштують, тобто за українську мову ***** доплачує. От бачиш, виявляється що є користь від знання такої ненависної для проросійського бидла, української мови.
показати весь коментар
19.07.2020 10:47 Відповісти
 
 