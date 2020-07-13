Троє осіб потрапили до лікарні після акції Нацкорпусу під будинком "спонсорів партії Шарія" в Харкові. ФОТОрепортаж
На вулиці Аральській у Шевченківському районі Харкова представники Нацкорпусу розмалювали паркан. Прихильники "Партії Шарія" намагалися їм перешкодити. У підсумку постраждали 22- та 32-річний чоловіки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області, повідомлення про конфлікт надійшло 12 липня о 15:52.
"За адресою поліцейські виявили розмальований паркан домоволодіння та двох потерпілих чоловіків. З тілесними ушкодженнями їх доставили до лікарні. Слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до від 3 до 7 років. Усі обставини конфлікту та особи зловмисників встановлюються", - йдеться в повідомленні.
У Нацкорпусі уточнюють, що акція проходила біля будинку сім'ї Кацуб у Харкові.
"Сім'я Кацуб - колишні регіонали, які тривалий час фінансово підтримують різні сумнівні проросійські ініціативи, зокрема партію Шарія", - йдеться в повідомленні.
Як видно з опублікованого відео, пише Суспільне, щонайменше 30 чоловіків у захисних масках на чолі з лідером харківського осередку Нацкорпусу Костянтином Немічевим під вигуки "Слава Україні", "Слава нації - смерть ворогам!" прямують до будинку.
Там на них чекали близько 15 осіб, серед яких - представниці "Партії Шарія" Зоя Кускова і Наталія Гордієнко.
Згідно з відео, людина зі сторони Нацкорпусу облила опонентів з іграшкового пістолета зеленкою.
На воротах будинку учасники акції намалювали півня, російський прапор, написали "Кацуба + Шарій = Росія", обклеїли паркан зображеннями Анатолія Шарія з написом "Стоп Вата" і запалили фаєри.
Як повідомив Суспільному директор Центру медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, у лікарні невідкладної допомоги в Харкові - троє травмованих унаслідок сутичок за участю Національного корпусу в Шевченківському районі міста.
За його словами, в одного з травмованих - опік очей, іншим діагностували забій м'яких тканин. За словами Забашти, пошкодження від травматичної зброї.
Фото: Telegram/natsionalKharkiv
Нагадаємо, 25 червня в Харкові побили координатора "Партії Шарія" Микиту Роженка. Поліція відкрила провадження за статтями "Хуліганство" і "Погроза вбивством". Пізніше справу перекваліфікували з хуліганства на замах на умисне вбивство.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он только на "вышках Бойко" 500 млн. $ украл.
Или полмиллиарда недостаточно для звания "олигарх"?
Посмотрите на его дворцы... https://www.youtube.com/watch?v=G6km4bp__D0
А для того, щоб висловлювати своє оціночне судження щодо цього покидька як крадія - доводити у суді нічого не потрібно - те, що ця паскуда - крадій - і так всі знають.
І так, відкати - це не заробіток, а крадіжка коштів платників податків.
Искусствоведы разошлись во взглядах на современную живопись.
к сожалению народ (пока что ) дело народное до конца не довёл...но верю, что доведёт, обязательно
БІЛЕЦЬКИЙ: НАМ ПОТРІБНА КОНФЕДЕРАЦІЯ З РОСІЄЮ
https://www.youtube.com/watch?v=lgExcfvepWk&feature=youtu.be
Ех, Толя, Толя...
А дело о покушении на Стерненко "заморозили". Из обоих фактов торчат рога авакова...
Это синяк от пенделя имеется ввиду??