4 193 45
ВООЗ зафіксувала рекордний приріст випадків COVID-19 у світі - понад 230 тисяч за добу. ІНФОГРАФІКА
Всесвітня організація охорони здоров'я другий день поспіль зафіксувала рекордне зростання кількості випадків інфікування COVID-19 у світі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
За даними ВООЗ, за останню добу зафіксували 230 370 випадків. Найбільший приріст був у США, Бразилії, Індії та Південній Африці. Смертність становить близько 5000 на день.
Загалом кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 12,5 мільйона. З них майже 562 тисячі людей померли.
Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 678 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Загальна кількість хворих - 53 521 особа.
Топ коментарі
+5 Vedana
показати весь коментар13.07.2020 01:09 Відповісти Посилання
+5 Vedana
показати весь коментар13.07.2020 02:11 Відповісти Посилання
+4 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар13.07.2020 03:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хтось верит этим коррррупционерам
Без даних по навіть цих накручених смертях (коли до них тулять тих, хто помер від раку, серцевого нападу і т.д., але їм пишуть - помер ВІД ковід): вік і супутні проблеми зі здоров*ям - це просто тріпологія і маніпуляція.
Тому все більша к-ть людей не сприймає ці страшилки.
Вкотре наводжу таблицю від федеральних властей, з цифрами все виглядає трохи по-іншому. Але істерію продовжують штучно підтримувати: політики, "експерти" різних мастей, "журналісти" + мед. і фарма-лоббі.
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
Hospitalizations, intensive care unit (ICU) and deaths
Detailed case report data were provided on 106,623 cases; hospitalization status information was available for 71,368 (67%) of these cases:10,570 cases (15%) were hospitalized, of whom:
2,156 (20%) were admitted to the ICU
452 (4%) required mechanical ventilation
Detailed case report forms have been received from provinces and territories for 8,725 deaths related to COVID-19.Отже, зі 106 623 виявлених випадків (на 37,5 млн населення) про госпіталізацію відомо щодо 71 368 з них.
З 71 368 госпіталізовано 10 570 чоловік, з них же 2 156 було переведено до реанімації, а 452 знадобилася ШВЛ.
А по віку викладки про госпіталізацію, реанімацію і смерті в таблиці 4: розбивки по 10 років.
Госпіталізація: Реанімація Смертельні випадки:
80+ 3,501 (33.20%) 80+ 248 (11.50%) 80+ 6,232 (71.80%)
70-79 2,163 (20.50%) 70-79 503 (23.30%) 70-79 1,567 (18.00%)
60-69 1,765 (16.70%) 60-69 528 (24.50%) 60-69 616 (7.10%)
50-59 1,461 (13.80%) 50-59 454 (21.10%) 50-59 200 (2.30%)
40-49 782 (7.40%) 40-49 216 (10.00%) 40-49 46 (0.50%)
30-39 472 (4.50%) 30-39 103 (4.80%) 30-39 15 (0.20%)
20-29 292 (2.80%) 20-29 80 (3.70%) 20-29 8 (0.10%)
0-19 121 (1.10%) 0-19 23 (1.10%) 0-19 1 (0.00%)
Выбираете "state", "New York City", 14-15 неделя. Это сайт ЦКЗ, если что, а им я верю. Как это можно объяснить? Я не сторонник дурантинных ограничений, но утверждать, что ничего страшного нет, просто глупо.
2. Де я стверджувала, що =нема нічого страшного= ?
Я написала і дотримуюся думки, що відбувається шалена маніпуляція з цифрами щодо ковід.
Про це пише багато людей з різних країн. І так, небезпечність вірусу перевищена (як і безпрецедентні заходи, яких вжито), що і демонструють цифри. Групи ризику - зовсім старші люди та ті, хто має серйозні проблеми зі здоров*ям. Більше того, я ніколи не казала, що вірусу нема. Я не поважаю "експертів", які кожне тулить свої неперевірені і не підтверджені "відкриття" і "висновки" і просто вкидає інформацію, а страшно вразливі реагують на неї і готові сидіти на карантині до скону і інших засадити по домівках, довели людей до сказу: кидаються на всіх, хто не поділяє їхній коронопсихоз. Я не втрачаю здоровий глузд.
=глупо= не вибачаю.
2. Лично Вас я ни в чем не обвинял. Я просто дал информацию к размышлению. У меня сестра в Ломбардии постоянно упрекает нас, что мы недостаточно серьезно относимся к карантину. Я так не считаю. Но понимаете ли, Вы скорей всего слишком давно были в Украине. Не было у нас карантина, совсем не было. Была его тупая имитация, чтобы не отставать от европейской моды. А именно наших людей нужно сначала сильно напугать, чтобы они хоть чего-то стали придерживаться. Без начала роста заболеваемости и смертности от Ковида никакого смыла вводить карантинные ограничения вообще не было... Разве что, если целью изначально было распиливание бабла, выделенного зарубежными партнерами на борьбу с несуществующей эпидемией.
Я против карантина. Но простых мер предосторожности придерживаться должны все. Вот почему в Японии или Южной Корее с этим проблем нет, а для нас это так сложно? Надеюсь, что Вы меня правильно поймете...
https://censor.net/user/472605 і ти праві щодо карантину на папері, невдовзі нас можна брати тепленькими голими руками, як і решту країн.
Чогось дотримуватись можуть лише дорослі, з дітьми ніякі заходи не працюють і не працювали ніколи.
Например, при гриппе больной становится заразным в среднем на день раньше, чем у него появляются первые симптомы болезни.
"В 1910 году, когда Маллон отпустили после первого карантина, в Чикаго была выявлена ещё одна носительница тифа - 56-летняя Дженни Бармор, хозяйка небольшого пансиона. По решению суда её приговорили к домашнему аресту до конца жизни. При этом известно о как минимум одном мужчине-носителе, который работал строителем и стал причиной заражения минимум 87 человек и трёх умерших, неоднократно нарушал предписания суда, переезжал без уведомления полиции, и при этом не был помещён в карантинhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8#cite_note-_92c2e2697e7c5104-51 [51] . В 1923 году у сотрудницы кулинарии в Солт-Лейк-Сити обнаружили тиф, а она продолжила работу на кухне, в итоге заразив 188 человек, из которых умерло 13. При этом в документах даже не сохранилось её имени. На момент смерти Мэри Маллон в США были обнаружены, по разным данным, от 237 до 400 бессимптомных носителей тифаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8#cite_note-_e0ce2cc4996075b6-52 [52] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8#cite_note-_953a765224a039a1-20 [20] . Доктор Джозефина Бейкер говорила, что «Мэри сослужила огромную службу человечеству и помогла властям и медикам научиться контролировать носителей тифа, однако её жизнь и свободу пришлось принести в жертву ради общего блага»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8#cite_note-_6b1e03241bdd87de-53 [53] . К 1929 году протокол работы с бессимптомными носителями тифа уже не подразумевал принудительного карантина в случае, если носитель инфекции сотрудничал с властями и добросовестно выполнял меры предосторожностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8#cite_note-_1d607e1ca7373fe7-54 [54] ."
В статье в Вики описано еще много подобных случаев.
Там же
Технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керхове сказала, что было «недоразумением https://www.forumdaily.com/news-voz-bolshinstvo-lyudej-s-bessimptomnym-koronavirusom-ne-sposobstvuyut-rasprostraneniyu-infekcii/ утверждать, что бессимптомная передача в мире очень редка », и что ее комментарии во время брифинга новостей ВОЗ были основаны на «очень небольшом подмножестве исследований».
«Я просто отвечала на вопрос; я не заявляла о политике ВОЗ», - сказала она.
По оценкам ВОЗ, в настоящее время 16% людей с COVID-19 являются бессимптомными и могут передавать коронавирус, в то время как другие данные показывают, что 40% передачи коронавируса обусловлено случаями бессимптомного носительства.
Чиновники здравоохранения рекомендовали людям держаться на расстоянии 6 футов (около 2 метров) друг от друга. Маски для лица предназначены для того, чтобы предотвратить перенос невидимых капель другому человеку и, тем самым, не заразить его. Это защита и от человека, который может быть заражен COVID-19, но у которого очень слабые симптомы или их нет.
Сегодня, 11 июня, Всемирная организация здравоохранения впервые более чем за 40 лет объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением гриппа A/H1N1 по миру.
Решение о повышении уровня угрозы пандемии гриппа A/H1N1 до наивысшего было принято в четверг в ходе консультаций с экспертами чрезвычайного комитета ВОЗ.
По словам представителей ВОЗ, объявление пандемии не означает, что вирус А/H1N1 стал более опасным, а является сигналом ВОЗ медицинским организациям по всему миру подготовиться к возможному всплеску числа заболевших.
Вчера, 10 июня, Организация подтвердила 27 тысяч 737 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 74 странах, 141 заболевший скончался.
Случаи заражения новым гриппом были зафиксированы в 74 странах. От этой болезни умерли около 140 человек. Количество больных гриппом A/H1N1 приближается к 28 тысячам человек.
Напомним, в последний раз пандемия была объявлена в 1968 году: бушевавший тогда гонконгский грипп (штамм H3N2) унес жизни почти одного миллиона человек.Источник: https://censor.net/n93063
Ваше утверждение "Т.о., любой грипп, передающийся от человека к человеку, достигает шестой степени угрозы." - ложь.
Coronaviridae is a family of https://en.wikipedia.org/wiki/Viral_envelope enveloped , https://en.wikipedia.org/wiki/Positive-sense positive-sense , single-stranded https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_virus RNA viruses which infects https://en.wikipedia.org/wiki/Amphibian amphibians , https://en.wikipedia.org/wiki/Bird birds , and https://en.wikipedia.org/wiki/Mammal mammals . The viral genome is 26-32 https://en.wikipedia.org/wiki/Kilobase kilobases in length. The particles are typically decorated with large (~20 nm), club- or petal-shaped surface projections (the "https://en.wikipedia.org/wiki/Peplomer peplomers " or "spikes"), which in https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_micrographs electron micrographs of spherical particles create an image reminiscent of the https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_corona solar corona .https://en.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae#cite_note-1 [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae#cite_note-2 [2]
https://www.rbc.ru/society/24/01/2020/5e2aafc39a79476d9ba8136e Китай опубликовал первый снимок нового коронавируса