ВООЗ зафіксувала рекордний приріст випадків COVID-19 у світі - понад 230 тисяч за добу. ІНФОГРАФІКА

Всесвітня організація охорони здоров'я другий день поспіль зафіксувала рекордне зростання кількості випадків інфікування COVID-19 у світі.

За даними ВООЗ, за останню добу зафіксували 230 370 випадків. Найбільший приріст був у США, Бразилії, Індії та Південній Африці. Смертність становить близько 5000 на день.







Загалом кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 12,5 мільйона. З них майже 562 тисячі людей померли.

Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 678 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Загальна кількість хворих - 53 521 особа.