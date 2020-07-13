Поліцейські затримали на Київщині озброєну банду за вчинення розбійного нападу на підприємця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали в Київській області групу зловмисників, які підозрюються в скоєнні розбою, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Так, у червні цього року вночі група невідомих осіб у масках вдерлися до помешкання підприємця в селищі Козин, що на Обухівщині. Нападники залякали господарів, зв’язали їх пластиковими стяжками, застосували зброю і, погрожуючи фізичною розправою, забрали з будинку велику суму грошей. Після чого зникли з місця скоєння злочину", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку поліції Київщини встановили особи зловмисників і затримали їх на території столиці та області. Силову підтримку поліцейської операції забезпечували бійці КОРДу та полку поліції особливого призначення.

Затримано чотирьох фігурантів. Їх поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Під час проведення обшуків за місцем проживання злодіїв працівники поліції вилучили зброю, боєприпаси, банківські картки, мобільні телефони, мототранспорт, на якому нападники вчинили розбійний напад, автомобілі та інші речові докази.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців. ФОТОрепортаж

Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст.187 (Розбій), за ст. 257 (Бандитизм) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

"Затриманим чоловікам повідомлено про підозру у скоєних злочинах. Працівники поліції перевіряють їх до скоєння інших злочинів на території області. Запобіжний захід фігурантам обере суд. Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.





Фото: сайт поліції