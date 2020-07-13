УКР
7 899 10

Поліцейські затримали на Київщині озброєну банду за вчинення розбійного нападу на підприємця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали в Київській області групу зловмисників, які підозрюються в скоєнні розбою, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Так, у червні цього року вночі група невідомих осіб у масках вдерлися до помешкання підприємця в селищі Козин, що на Обухівщині. Нападники залякали господарів, зв’язали їх пластиковими стяжками, застосували зброю і, погрожуючи фізичною розправою, забрали з будинку велику суму грошей. Після чого зникли з місця скоєння злочину", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку поліції Київщини встановили особи зловмисників і затримали їх на території столиці та області. Силову підтримку поліцейської операції забезпечували бійці КОРДу та полку поліції особливого призначення.

Затримано чотирьох фігурантів. Їх поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Під час проведення обшуків за місцем проживання злодіїв працівники поліції вилучили зброю, боєприпаси, банківські картки, мобільні телефони, мототранспорт, на якому нападники вчинили розбійний напад, автомобілі та інші речові докази.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців. ФОТОрепортаж

Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст.187 (Розбій), за ст. 257 (Бандитизм) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

"Затриманим чоловікам повідомлено про підозру у скоєних злочинах. Працівники поліції перевіряють їх до скоєння інших злочинів на території області. Запобіжний захід фігурантам обере суд. Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали на Київщині озброєну банду за вчинення розбійного нападу на підприємця 04Поліцейські затримали на Київщині озброєну банду за вчинення розбійного нападу на підприємця 05
Поліцейські затримали на Київщині озброєну банду за вчинення розбійного нападу на підприємця 06Поліцейські затримали на Київщині озброєну банду за вчинення розбійного нападу на підприємця 07
Фото: сайт поліції

затримання (4364) Київська область (4192) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) КОРД (138)
Топ коментарі
+5
Высрался? В спаме повоняй...
показати весь коментар
13.07.2020 10:12 Відповісти
+4
Странные люди.
Пихать в турецкие стартовики и в 790-й Шмайсер боевые патроны - это надо крепко не дружить с головой.
показати весь коментар
13.07.2020 10:17 Відповісти
+2
Сейчас соя снова снова расскажет, что это дамбассяне были)))
показати весь коментар
13.07.2020 10:11 Відповісти
Сейчас соя снова снова расскажет, что это дамбассяне были)))
показати весь коментар
13.07.2020 10:11 Відповісти
Высрался? В спаме повоняй...
показати весь коментар
13.07.2020 10:12 Відповісти
Такие банды по всему ОРДЛО лазят!
показати весь коментар
13.07.2020 10:14 Відповісти
Странные люди.
Пихать в турецкие стартовики и в 790-й Шмайсер боевые патроны - это надо крепко не дружить с головой.
показати весь коментар
13.07.2020 10:17 Відповісти
Ну коль Задержали , на Обмен и печать на весь Лоб ,что бы не вернулись. А то наши суды Выпустят.А там за поребриком Работы не початый Край.
показати весь коментар
13.07.2020 10:17 Відповісти
Даю наколку. Банда - 450 человек. Постоянно совершают разбойные нападения. Причем не только на предпринимателей, но и на пересечних громадян. Их малина на Грушевского. Возглавляет авторитет по кличке "клоун".
показати весь коментар
13.07.2020 10:23 Відповісти
Это их 1 преступление, или 15 лет разрабатывали?
показати весь коментар
13.07.2020 10:43 Відповісти
Молодцы правоохранители.
показати весь коментар
13.07.2020 10:45 Відповісти
у предпринимателей то и грабить уже нечего.....самые богатые у нас чинуши, вот где непочатый край деятельности, они и заявлять не будут, так как "нажито всё не посильным трудом"....
показати весь коментар
13.07.2020 10:58 Відповісти
самые богатые судьи и прокуроры
показати весь коментар
13.07.2020 12:05 Відповісти
 
 