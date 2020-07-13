Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту із сумнівним джерелом походження в готівку та безготівкову форму.

Операції проводилися без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів.

Оперативники спецслужби встановили, що видача необлікованої валюти в Україні здійснювалася через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих "перестановок" готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Івано-Франківщині блоковано нелегальний видобуток нафти з державної свердловини, - СБУ. ФОТО

Для документування протиправної діяльності співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.

Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет-трафіку.

Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів у системі розрахунків "WebMоney", доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО від 02.05.2018 "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих "Л/ДНР".

Також читайте: У Києві співробітники СБУ влаштували стрілянину у дворі житлового будинку, намагаючись затримати колишнього колегу, - Бутусов











