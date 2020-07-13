УКР
Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту із сумнівним джерелом походження в готівку та безготівкову форму.

Операції проводилися без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів.

Оперативники спецслужби встановили, що видача необлікованої валюти в Україні здійснювалася через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих "перестановок" готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.

Для документування протиправної діяльності співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.

Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет-трафіку.

Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів у системі розрахунків "WebMоney", доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО від 02.05.2018 "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих "Л/ДНР".

Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ 01
Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ 02
Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ 03
Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ 04
Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ 05
Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ 06

+12
А вы думали они на завод пойдут шестерёнки точить? Щас!
показати весь коментар
13.07.2020 10:29 Відповісти
+6
Интересно, когда ОРДЛО дадут автономию, и на той территории начнется не только отмывание денег а и откроется наркобизнес, как вы будете с ними бороться не имея доступа украинских органов на ту территорию? Украина тогда станет государством не только с которым ЕС закроет границы и отменит безвиз а и забор построят со рвом
показати весь коментар
13.07.2020 10:37 Відповісти
+5
А как это криптовалюту сомнительного источника происхожденияИсточник: https://censor.net.ua/p3207695

Источник происхождения там один, когда её майнят, нет?
показати весь коментар
13.07.2020 10:32 Відповісти
А ты думаешь, они все, как один, не хотят работать, и только тем и занимаются, что аферами, грабежом, убийствами?
Вот такие, как ты, и сеяли все годы независимости Украины вражду между востоком и западом. Сеяли - сеяли, и вот сейчас все пожинают плоды твоего "труда".
Раша таких кадров, как ты, специально взращивала. Ей выгодно, чтобы украинцы между собой грызлись. И при этом рашисты будут всем говорить, что у нас гражданская война.
показати весь коментар
13.07.2020 11:06 Відповісти
Хотят работать? Так кто ж им не даёт? Я, что ли, не даю? На кой здесь этот переход на личности? А-а, понимаю,- потому, что в методичке так написано... Ну, тогда - всё ясно!
показати весь коментар
13.07.2020 13:40 Відповісти
Надто велике бажання працювати й небути мерзотою,щоб,його здійснювати Ні генетичне лайно спроможне лише бути непотребом...
показати весь коментар
13.07.2020 15:00 Відповісти
Аби бути людиною,достатньо ,бути здатним - бажати,цього...! Достатньо.... Звороьтнє,теж справедливо
показати весь коментар
13.07.2020 15:02 Відповісти
Имеется в виду,что скорее всего полученная от незаконных операций. Но вопрос -почему к серверам доступ запрещен?
показати весь коментар
13.07.2020 10:38 Відповісти
По описанию деятельности в статье похоже на обменник интернет валют. Работал скорее всего без разрешительных документов.
показати весь коментар
13.07.2020 10:42 Відповісти
Стаття 190. Шахрайство

1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Стаття 209. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 220. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи
1. Внесення змін до документів або реєстрів бухгалтерського обліку або внесення у звітність фінансової установи завідомо неповних або недостовірних відомостей про угоди, зобов'язання, майно установи, у тому числі яке перебуває в довірчому управлінні, чи про фінансовий стан установи, чи підтвердження такої інформації, надання такої інформації Національному банку України, опублікування чи розкриття такої інформації в порядку, визначеному законодавством України, якщо ці дії вчинені з метою приховування ознак банкрутства чи стійкої фінансової неспроможності або підстав для обов'язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії або визнання її неплатоспроможною, -
караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років.
показати весь коментар
13.07.2020 10:35 Відповісти
Так там всегда это было! И украинские органы имели доступ, только они организовывали и прикрывали всю эту деятельность...
показати весь коментар
13.07.2020 10:55 Відповісти
Юрий Ериняк напал на свою бывшую жертву Олега Семинского
Мнения 13-июл, 06:079 1 279 0

Полная деградация украинской судебной и правоохранительной системы порождает все больше метаморфоз в украинском обществе.
Так недавно в ВР пожаловал криминальный авторитет, убийца и похититель людей Юрий Ериняк, по кличке Молдаван.

Ну и? Скажете вы и будете совершенно правы, дескать каких бандитов и убийц не видело здание под куполом.

Но в здании Рады бандит Молдаван наткнулся на свою жертву, нардепа от Слуги народа Олега Семинского, которого Ериняк выкрал несколько лет назад, и удерживал в заточении применяя не человеческие пытки. Шуфрич разнял уже дерущихся оппонентов.

Самое интересное во всей этой истории, что Народный депутат и миллионер Семинский не может заставить Ериняка отвечать за свои кровавые злодеяния, что же говорить о сотнях простых жертвах крымского убийцы.

А все почему? Потому, что бандиту Ериняку «по гроб жизни обязан» нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Ведь когда-то Молдаван спас тогда ещё артиста квартала 95 от гнева самого Кадырова. Вот и завязалась дружба.

А Ериняк из убийцы и похитителя людей превратился в мецената и даёт советы Зеленскому с многочисленных бредовых статей в интернете, где пиарщики вкладывают в уста рецидивиста и уголовника фразы, при произношении которых в реальной жизни у Ериняка вывихнулась бы челюсть.

Дмитрий Кораблев
показати весь коментар
13.07.2020 10:37 Відповісти
попочлєнілі на попочлєнцев лугандона рузькім братушкам допомогали...
показати весь коментар
13.07.2020 10:41 Відповісти
Подлецы! Не захотели голодать и жить в землянке, как я! Таких вешать надо!
показати весь коментар
13.07.2020 10:48 Відповісти
вооружённые бандиты ограбили денежных
теперь зажЫвём
показати весь коментар
13.07.2020 11:16 Відповісти
Сейчас ещё студентов из дыры в ВУЗы подвалит...
показати весь коментар
13.07.2020 11:37 Відповісти
и пенсионные карты обналичивают через интернет-банкинг..не выезжая из территории ОРДЛО....при порохе такого не было..работала система ,,Аркан"
показати весь коментар
13.07.2020 11:47 Відповісти
Эта гангрена в виде пересеренцев зреет с каждым днём. И государству пора гнать их всранной метлой на места их прежнего проживания. Они просрали своё теперь припёрлись сюда пересрать наше. Война в Украине на их совести которую они давно просрали.
показати весь коментар
13.07.2020 11:51 Відповісти
очень бы удивился, если бы сумма после обыска была в пять раз больше)
показати весь коментар
13.07.2020 13:07 Відповісти
Вот обязательно указать. что переселенцы. СБУ просто г@ндоны. Это не первая фирма где СБУ рейдерует фирмы криптовалюты. Быстрее всего было связано со снятием с карт через сРашку. Мы не верим СБУ. У нас нет легального пути получения собственных средств. В ОРДЛО снятие с украины обходится в 16% . Мародеры. Единтвенный легальный выход - поехать в сРашку. открыть там карту, чтобы родственники перечисляли туда фубли. Потом снять в ОРДЛО под более вменяемый процент.
Что Украина сделала. чтобы облегчить жизнь населению в оккупации?. Что документы оформить не возможно. что справки получить.
СБУ - мародеры.
показати весь коментар
13.07.2020 13:21 Відповісти
чухня. просто наехали на людей и бабки отжали.
нет "неучтенной валюты" и нет "сомнительной криптовалюты".
просто сбу хочется денег украсть
показати весь коментар
13.07.2020 13:40 Відповісти
эти переселенцы ничем больше не умеют заниматься как воровать.
показати весь коментар
13.07.2020 14:46 Відповісти
 
 